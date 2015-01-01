Erstes deutschsprachiges Fachbuch zur CISA-Zertifizierung erschienen

Neues deutschsprachiges CISA-Fachbuch von Dr. Holger Reibold vermittelt Auditor-Denkweise, ISACA-Logik und bereitet mit über 800 Prüfungsfragen gezielt auf die Zertifizierung vor.

Neues Standardwerk bereitet auf die weltweit anerkannte Auditor-Zertifizierung der ISACA vor

Mit dem Buch „CISA – Prüfung bestehen. Auditierung verstehen. ISACA-Logik meistern.“ veröffentlicht Dr. Holger Reibold ein umfassendes deutschsprachiges Fachbuch zur Vorbereitung auf die Zertifizierung Certified Information Systems Auditor (CISA) der ISACA. Das Werk richtet sich an IT-Auditoren, interne Revisoren, Compliance-Verantwortliche, Informationssicherheitsbeauftragte und IT-Fachkräfte, die Informationssysteme professionell bewerten und die CISA-Prüfung erfolgreich absolvieren möchten.

Die Anforderungen an IT-Audits steigen kontinuierlich. Digitale Transformation, Cloud Computing, Künstliche Intelligenz sowie regulatorische Vorgaben wie NIS-2, DORA, der EU AI Act und die DSGVO erhöhen den Bedarf an unabhängigen Prüfungen von Governance-, Risiko- und Kontrollsystemen. Unternehmen benötigen Fachkräfte, die technische Zusammenhänge ebenso verstehen wie organisatorische Risiken und Governance-Strukturen.

Die CISA-Zertifizierung gilt weltweit als eine der wichtigsten Qualifikationen für Information Systems Auditors. Im Mittelpunkt stehen nicht technische Detailkenntnisse, sondern die Fähigkeit, Informationssysteme unabhängig, objektiv und risikoorientiert zu beurteilen. Genau diese Auditor-Perspektive vermittelt das neue Fachbuch.

Auf mehr als 500 Seiten behandelt das Werk alle fünf offiziellen Prüfungsdomänen der ISACA – vom Auditprozess über IT-Governance und Softwareentwicklung bis hin zu IT-Betrieb, Business Resilience und Informationssicherheit. Ein besonderes Merkmal ist der konsequente Fokus auf die Denkweise eines Information Systems Auditors. Das Buch vermittelt nicht nur prüfungsrelevantes Wissen, sondern erklärt die Entscheidungslogik hinter den Prüfungsfragen.

Zur didaktischen Unterstützung wurden mehrere eigenständige Lernformate entwickelt. Die Audit Failure Patterns zeigen typische organisatorische Fehlentwicklungen, die in Audits regelmäßig zu Feststellungen führen. Executive Decisions konfrontieren Leser mit realistischen Entscheidungssituationen aus der Auditpraxis und trainieren gezielt die auditorische Denkweise. Ergänzt werden die Kapitel durch Exam Essentials, die die prüfungsrelevanten Kernaussagen kompakt zusammenfassen.

Begleitend zum Buch steht eine Online-Lernplattform mit mehr als 800 Prüfungsfragen, realistischen Prüfungssimulationen und einer Fortschrittskontrolle zur Verfügung. Ein kostenloser Einstieg mit 100 Fragen ermöglicht Interessierten einen ersten Einblick in Stil und Aufbau der CISA-Prüfung.

Das Buch richtet sich insbesondere an interne und externe IT-Auditoren, Revisoren, Governance- und Compliance-Verantwortliche, Informationssicherheitsbeauftragte sowie erfahrene IT-Fachkräfte, die ihre Kenntnisse im Bereich IT-Audit vertiefen und die international anerkannte CISA-Zertifizierung erwerben möchten.

Bibliografische Angaben

Titel: CISA – Prüfung bestehen. Auditierung verstehen. ISACA-Logik meistern.

Autor: Dr. Holger Reibold

Verlag: Brain-Media.de

Umfang: 507 Seiten

ISBN: 978-3-95444-370-3

Preis: 49 EUR

Ausstattung: Hardcover

Über den Autor

Dr. Holger Reibold ist Informatiker und seit mehr als drei Jahrzehnten als Fachautor im IT-Umfeld tätig. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Informationssicherheit, IT-Governance, Compliance, Cloud Computing und Open Source. In seinen Fachbüchern verbindet er technische Expertise mit Management-, Governance- und Audit-Perspektiven und bereitet Fach- und Führungskräfte praxisnah auf international anerkannte Zertifizierungen vor.

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