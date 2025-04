Erstes Quartal 2025 erwartungsgemäß schwächer als Vorjahresquartal – Umsatz- und EBIT-Prognose für Gesamtjahr bestätigt

– Umsatzerlöse EUR 15 Mio. (-15 Prozent ggü. Vorjahresquartal), bzw. EUR -2,6 Mio. ggü. Vorjahr)

– Rückgang des Operativen Ergebnisses auf EUR 0,3 Mio. (-82 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer operativen EBIT-Marge von rund 2 Prozent

– Kernmarkt Deutschland: Umsatzerlöse von EUR 12 Mio. (-17 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer EBIT-Marge von 6 Prozent

– Segment Großbritannien und USA: Umsatz von EUR 1,4 Mio. (+14 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer EBIT-Marge von 3 Prozent

– Segment Polen: Umsatz von EUR 1,6 Mio. (-20 Prozent ggü. Vorjahresquartal) bei einer EBIT-Marge von 0 Prozent

– Konzernergebnis in Höhe von EUR 0,1 Mio., Ergebnis je Aktie von EUR 0,01

– Operativer Cashflow von EUR -3,4 Mio.

– Virtuelle Hauptversammlung am 10. Juli 2025

– Aussetzung der Dividendenzahlung für 2024

– Ausblick 2025: rückläufige Umsatzerlöse im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von rund 7 Prozent.

Bad Homburg, 29. April 2025 / IRW-Press / Die SYZYGY Gruppe startet erwartungsgemäß in das neue Geschäftsjahr 2025 mit Umsatzerlösen von EUR 15 Mio. (-15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum). Das operative Ergebnis ging im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres auf EUR 0,3 Mio. und die operative EBIT-Marge auf 2 Prozent (Vorjahr: 9 Prozent) zurück.

Maßgeblich zu diesem Ergebnis hat die Rezession in Deutschland sowie eine starke Zurückhaltung des Ausgabeverhaltens von US-Kunden geführt, die das Geschäft von Ars Thanea stark beeinträchtigen.

Der Umsatz im Kernmarkt Deutschland lag mit EUR 12 Mio. 17Prozent unter dem des Vorjahresquartals bei einer EBIT-Marge von 6 Prozent. In Deutschland verzeichneten alle Geschäftsbereiche rückläufige Umsatzerlöse in einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld. Der Kernmarkt Deutschland steuert 80Prozent zum Gesamtumsatz bei.

In Großbritannien und den USA stieg der Umsatz erwartungsgemäß um 14 Prozent auf EUR 1,6 Mio. bei einer EBIT-Marge von 3 Prozent. Im Gegensatz dazu verzeichnete Ars Thanea niedrigere Umsatzerlöse, da insbesondere das Geschäft mit US-Kunden mit großer Unsicherheit belastet ist und deutlich zurückging. Entsprechend ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf EUR 1,6 Mio. zurückgegangen bei einer EBIT-Marge von 0 Prozent.

Unsere Infrastrukturmandate mit wiederkehrenden Umsätzen in unserem Heimatmarkt Deutschland helfen uns, die weiterhin herausfordernden Umfeldbedingungen zu navigieren. Neue Kundenprojekte stimmen uns zuversichtlich, auch wenn Budgetanpassungen auf Kundenseite insgesamt unser Wachstum bremsen. Mit unserer KI-zentrierten Wachstumsvision stellen wir die Weichen für die Zukunft, kommentiert Frank Wolfram, CEO der SYZYGY AG.

Hauptversammlung, Aussetzung einer Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024:

Die ordentliche Hauptversammlung der SYZYGY AG findet am 10. Juli 2025 als virtuelle Veranstaltung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre statt. Aufgrund des negativen Konzernergebnisses sowie des negativen Bilanzgewinns im Einzelabschluss ist für das Geschäftsjahr 2024 trotz solider Liquiditätslage keine Dividendenausschüttung möglich. Für das Geschäftsjahr 2025 strebt die SYZYGY AG an, einen wesentlichen Teil des erwarteten Konzerngewinns auszuschütten.

Prognose 2025

Die SYZYGY Gruppe rechnet für das Geschäftsjahr 2025 mit rückläufigen Umsatzerlösen im hohen einstelligen Prozentbereich und einer EBIT-Marge von rund 7 Prozent.

In TEUR Q1-2025 Q1-2024 Veränd.

Umsatzerlöse 14.930 17.557 -15%

Operatives Ergebnis 289 1.621 -82%

EBIT-Marge 1,9% 9,2% -7,3 pp

Finanzergebnis -102 -168 39%

Periodenergebnis vor Steuern 187 1.453 -87%

Konzernergebnis 137 1.037 -86%

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit -3.383 2.301 n.a.

Ergebnis/Aktie (EUR) 0,01 0,07 -85%

Der vollständige Quartalsbericht zum 31. März 2025 ist ab dem 30. April 2025 unter

www.syzygy-group.net/investors abrufbar.

Über die SYZYGY Gruppe

Die SYZYGY Gruppe ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für Digital Experiences. Wir sind überzeugt, dass positive digitale Experiences maßgeblich die Qualität der Kundenbeziehung beeinflussen – und damit den Erfolg von Marken und Unternehmen bestimmen.

Die SYZYGY Gruppe wurde 1995 gegründet und ist in vier Ländern mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Seit dem Jahr 2000 ist die SYZYGY AG im Prime Standard börsennotiert.

Neben der Kernmarke SYZYGY gehören der Enterprise Technologie-Spezialist SYZYGY Techsolutions, der Performance Marketing- und Media-Spezialist SYZYGY Performance, das Design Studio Ars Thanea und die Strategieberatung diffferent zur Gruppe.

Die rund 550 Spezialist:innen der SYZYGY Gruppe betreuen Marken wie Audi, BMW, Bosch, Die Bundesregierung, Condor, Commerzbank, Deutsche Bank, Eucerin, Hilti, HUK-Coburg, Hymer, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2 Telefónica, PayPal, Porsche, Sennheiser, Volkswagen und Wempe.

Weitere Informationen:

Susan Wallenborn

Investor & Public Relations Manager

susan.wallenborn@syzygy-group.net

+49 (0) 6172 9488-252

