Erstes von zwei Bohrgeräten trifft auf dem Goldprojekt Mercur ein

Toronto, ON – 9. Juli 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, die Ankunft des ersten von zwei Bohrgeräten auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Mercur (Mercur oder das Projekt) in Utah, USA, bekannt zu geben.

Revival Golds Bohrprogramm 2025 auf Mercur hat begonnen. Das Programm umfasst 3.000 Meter an HQ- und PQ-Kernbohrungen zur Unterstützung zukünftiger metallurgischer und geotechnischer Tests sowie weitere 10.000 Meter an RC-Bohrungen, um die Mineralressourcen des Projekts aufzuwerten und möglicherweise zu erweitern (weitere Einzelheiten finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht des Unternehmens zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Goldprojekts Mercur, Tooele & Utah Counties, Utah, USA, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates und RESPEC Company LLC, datiert 2. Mai 2025 (die PEA)).

Das erste Bohrgerät, das vor Ort eintrifft, ist ein Kernbohrgerät, mit dessen Bereitstellung Alford Drilling LLC beauftragt wurde. Die geplanten Kernbohrungen werden voraussichtlich im Laufe der nächsten drei bis vier Monate niedergebracht werden. Das Probenmaterial wird entnommen und einer geochemischen Analyse auf Gold und mehrerer Elemente unterzogen, bevor es für metallurgische Tests klassiert und zusammengestellt wird. Zielsetzung ist, die bestehenden metallurgischen Testdaten durch Variabilitätstests an verschiedenen Größenfraktionen an geografisch verteilten Standorten innerhalb der bekannten Mineralressource zu ergänzen und zu erweitern. Ausgewählte Proben werden auch auf geotechnische Eigenschaften, wie z. B. die Gesteinsfestigkeit, untersucht.

Ein zweites RC-Bohrgerät, mit dessen Bereitstellung Boart Longyear beauftragt wurde, soll noch in diesem Monat eintreffen. Im Laufe der nächsten fünf bis sechs Monate sind 60-75 RC-Bohrungen in den Gebieten der Lagerstätten Rover, Main und South Mercur geplant. Das Hauptziel dieser Bohrungen ist die Unterstützung der Entwicklung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie im Jahr 2026. Mehrere dieser Bohrungen werden Proben von historischem Abraummaterial entnehmen, das ursprünglich während des Tagebaubetriebs in den 1980er und 90er Jahren abgebaut wurde. Dieses Material wird in der PEA derzeit als Abraum betrachtet (ohne potenziell gewinnbaren Goldgehalt). Jüngste Daten (einschließlich der Bohrung EN070, die 0,73 g/t Au über 93 Meter in der Abraumverfüllung durchteufte, siehe PEA für weitere Details) deuten jedoch darauf hin, dass das Material möglicherweise nennenswerte Goldgehalte enthält. Obwohl noch weitere Studien erforderlich sind, wurde die Abraumverfüllung als ein wichtiger potenzieller zusätzlicher Wertkatalysator bei Mercur identifiziert (siehe PEA für weitere Details).

Wir erwarten in diesem Jahr deutlich mehr Explorations- und Entwicklungsmeldungen von Revival Golds Feldaktivitäten, sagte Hugh Agro, President und CEO. Mit zwei Bohrgeräten, die für Mercur beschafft wurden, und einem dritten, das planmäßig bei Beartrack-Arnett im Laufe dieses Jahres eingesetzt werden soll, hat die Feldsaison 2025 von Revival Gold das Potenzial, unsere bisher produktivste zu werden, fügte Agro hinzu.

Das Konzessionsgebiet Mercur umfasst Anteile, die von Barrick Resources (USA) Inc. und anderen Unternehmen optioniert wurden, wie in der PEA zusammengefasst ist.

Angesichts des erwarteten Anstiegs des oben erwähnten Nachrichtenflusses gibt Revival Gold außerdem die Verlängerung des Marketing-Dienstleistungsvertrags (Vertrag) des Unternehmens mit Resource Stock Digest (RSD) gemäß einer Änderung des Vertrags vom 1. Juli 2025 (der geänderte Vertrag) bekannt. Dieser Vertrag wurde erstmals am 20. März 2025 bekannt gegeben. Der geänderte Vertrag sieht eine anfängliche Laufzeit von drei Monaten vor und kann nach Ermessen des Unternehmens um einen Zeitraum von bis zu einem Jahr verlängert werden. Gemäß den Bedingungen des geänderten Vertrags zahlt das Unternehmen an RSD für Marketing- und Werbedienstleistungen 100.000 US$ pro Quartal im Voraus, beginnend mit dem 1. Juli 2025. Besitzer und Betreiber von RSD sind Gerardo Del Real und Nick Hodge, die beide Aktionäre des Unternehmens sind. Zum Zeitpunkt des Vertrags entspricht der Aktienbesitz von Herrn Del Real und Herrn Hodge insgesamt weniger als 2 % der ausgegebenen Aktien von Revival Gold. RSD und die Herren Del Real und Hodge stehen in ekinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Der geänderte Vertrag unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie glaubt, erwartet, rechnet mit, schätzt, kann, könnte, würde, wird, oder plant zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens; dass das geplante Bohrprogramm des Unternehmens HQ- und PQ-Kernbohrungen über 3.000 Meter zur Unterstützung zukünftiger metallurgischer und geotechnischer Tests sowie weitere RC-Bohrungen über 10.000 Meter zur Aufwertung und potenziellen Erweiterung der Mineralressourcen des Projekts umfassen wird; den Zeitplan, den Umfang und die Ziele des geplanten Bohrprogramms auf dem Projekt; die Möglichkeit von Bohrungen zur Unterstützung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie und deren Zeitplan; den Plan des Unternehmens, im Laufe dieses Jahres ein Bohrgerät für Beartrack-Arnett zu beschaffen; das Potenzial, dass die Feldsaison 2025 von Revival Gold die bisher produktivste des Unternehmens sein wird; die Ziele und erwarteten Ergebnisse des geplanten Bohrprogramms auf Mercur; und das geplante Bohrprogramm bei Beartrack-Arnett.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

