Erstes Whisky-Tasting mit Hüttengaudi: der Startschuss für einmalige Events

Unvergessliche Whisky-Tastings mit Finnegan Events – mobil, exklusiv und abenteuerreich. Von der rustikalen Hütte bis zur Stadtschnitzeljagd. Jetzt buchen!

Neuigkeiten aus Gedern: Ab sofort mischt Finnegan Events mit unvergleichlichen Whisky-Tastings im Wetteraukreis (Hessen) und darüber hinaus die Veranstaltungsszene auf. Als erstes geht es auf Whisky-Flügeln ins Eheleben… Ein Junggesellenabschied in der rustikalen Schwungsteinhütte am Gederner See bietet sich hierzu perfekt an. Kurz vor der Eheschließung die unvergleichlichen Aromen eines guten Whiskys erleben – und dabei mit den besten Freunden jede Menge Spaß haben. Finnegan Events macht’s möglich – und bringt den besten Whisky, das passende Equipment sowie jede Menge Erfahrung mit – und dann die Bude zum Beben.

Von wegen langweilige Herrenrunde: Natürlich sitzen bei diesem Whisky-Tasting am 21. März 2026 alle beisammen, um goldschimmernde bis mahagonifarbene Drinks zu genießen. Und: Die Jungs tauschen sich über die vielfältigen Aromen aus, um hinterher deutlich lustiger als vorher zu sein.

_Die Schwungsteinhütte: ein ganz besonderer Ort mitten im Wald_

_Die Schwungsteinhütte (genauer: Schwungstein I) liegt etwa 3 km nördlich von Gedern, abseits im Wald, in unmittelbarer Nähe des Gederner Sees in Hessen. Die große Hütte bietet Platz für bis zu 32 Personen und kann auch gemeinsam mit der kleineren Schwungstein II (bis 4 Personen) gegenüber angemietet werden. Beide Hütten sind winterfest, mit Holz beheizbar und für Selbstverpflegung komplett eingerichtet – inklusive Gaskochplatte und Eisschrank_.

Das allein wäre sicher schon ein Junggesellentraum! Doch noch dazu findet das Event mitten in der Natur statt, an einem Ort ohne grimmige Nachbarn, dafür mit urgemütlichem Feuerplatz und rustikalen Bänken. Vorbeischauen können hier höchstens Fuchs und Hase: Beschweren wird sich von denen niemand! Entsprechend gelöst geht es beim Event unter kahlen Winterbäumen und leuchtendem Sternenhimmel zu.

Whisky-Tasting als letzter Halt vor dem Ehe-Hafen

So sieht es aus, wenn Finnegan Events den Junggesellenabschied mit einem Whisky-Tasting zum ikonischen Abend macht.

Bei Finnegan Events gibt es intensive Whisky-Abenteuer und individuelle Erlebnisse – immer mit den besten Tropfen, die Irland zu bieten hat. Unsere Whisky-Tastings führen Sie in zünftige Hütten und hoch in die Berge, sie riechen nach Lagerfeuer und klingen nach Gitarrensaiten oder wie das lustvolle Dröhnen eines Hummer H1.

Was haben Sie vor?

? Planen Sie einen unvergesslichen Junggesellenabschied?

? Schwebt Ihnen ein besonders exklusives Firmen-Event vor?

? Möchten Sie Ihren runden Geburtstag sehr speziell feiern?

? Würden Sie gern Ihren Freunden aromatisch „Danke“ sagen?

? Möchten Sie jemandem ein spezielles Erlebnis spendieren?

Ihr persönlicher Anlass – unser Einsatz! Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, ein Whiskey Tasting leidenschaftlich auszuleben. Hier nur ein paar Ideen, die mit uns aus dem Kopf mitten ins Leben platzen.

Ihr Whisky Tasting – ganz in der Nähe – und unschlagbar cool!

Klar, Ihr Whisky Tasting soll auf jeden Fall in der Nähe sein, möglichst direkt vor der Haustür oder sogar im Partykeller. Das kriegen wir hin, denn unser Eventservice aus dem hessischen Gedern ist mobil und lernt liebend gern neue Menschen und Orte kennen.

_Wer bringt den guten Whiskey zum Tasting mit? Richtig guten Whisky in der Nähe muss es bei Ihnen nicht geben, denn wir bringen ihn mit. Unsere Event-Erfahrungen seit 1997 und die heißen Connections nach Irland haben uns zu Experten in Sachen flüssigen Genuss gemacht. Sie dürfen also eine Auswahl erwarten, die es in sich hat! Garantiert nichts von der Tanke oder aus dem Supermarkt, sondern aus irischen Premium-Destillerien, die den vollen Geschmack für sich gepachtet haben._

Sie brauchen natürlich auch kein eigenes Whisky-Tasting-Set, sondern nur ordentlich Durst und ganz viel Lust, den Geschmack Irlands in allen Facetten zu entdecken. Dazu ein gutes Pfund Abenteuerfreude, wenn Sie mehr als „nur“ ausgewählte Whiskys probieren möchten. Eines versprechen wir: Jenseits von Partykeller und Konferenzraum gibt es richtig starke Locations, wo die schillernden Tropfen sogar noch besser schmecken.

Mobile Whisky Tastings – der Duft nach Freiheit & Abenteuer

Whisky Tasting auf dem Land: von Lagerfeuer bis Monster-Pick-up

Eine Whisky-Wanderung durch das größte erloschene Vulkangebiet Europas? Der Vogelsberg wartet schon mit seinen zu Hügeln erstarrten Lavaströmen! Oder doch lieber ein High-End Whisky-Seminar à la Lagerfeuer & Feuerwasser? Vielleicht stattdessen auf gute amerikanische Art mit dem Hummer H1 durchs Land brausen und anschließend bei BBQ und Whisky chillen? All das (und noch viel mehr) bieten wir Ihnen gerne.

Whisky Tasting in der Stadt: von Schnitzeljagd bis Dark Tasting

Ihnen steht der Sinn nach einem Whisky Tasting in Köln oder einem Whisky Tasting in Berlin? Finnegan Events kommt auch zu Ihnen in die Stadt, für ein Event, das nicht nur sprichwörtlich Ihrem Geschmack entspricht. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen: Soll es eine Schnitzeljagd durch den Kiez werden, die im finalen Gaumengenuss endet? Interessieren Sie sich für ein Dark Tasting, das sämtliche Konzentration auf die Geschmacksknospen lenkt? Oder steht Ihnen der Sinn nach einer Zeitreise durch die Whisky-Historie? Wir sind für Ihre Ideen offen und streuen eigene Inspirationen ein.

_Eine schmackhafte Idee: Whisky-Tasting mit Finnegan Events_

_Beim Whisky-Tasting von Finnegan Events entdecken Sie die vielfältigsten Aromen der Welt – von rauchig-torfig bis süß-fruchtig. Interaktiv und gesellig lernen Sie Geschichte, Herstellung und Verkostungstechnik kennen. Finnegan Events kommt im Rhein-Main-Gebiet zu Ihnen und bringt ganz Irland und die schottischen Highlands im Koffer mit._

Mit Finnegan Events Ihr Whisky-Abenteuer planen

Gerne bieten wir auch Ihnen, Ihrer Familie oder Ihrer Belegschaft ein maßgeschneidertes Whiskey-Abenteuer. Mit uns über Ihre Pläne zu reden, kostet nichts und bringt keine Pflichten mit. Kennen Sie schon unseren exklusiven Blog-Bereich mit jeder Menge spannender Geschichten rund um die irische Lebensart?

Erfahren Sie im lockeren Gespräch, wie Ihr Event durch die Decke geht und im siebten Whisky-Himmel landet! Ob Sie die rasante Tour danach buchen, ist ganz Ihnen überlassen. Aber: Gewisse Dinge lässt man sich einfach nicht entgehen …

Ein Team für Partyspaß und Hundeglück

Neben Partys und Events organisieren wir auch im großen Stil das Hundeglück. Auf unserem Anwesen leben wir zusammen mit südafrikanischen Bauernhunden, den Boerboels, und haben regelmäßig putzmuntere Welpen zu vergeben. Aber Achtung: Diese Tiere sind reine Kraftpakete und nur etwas für Menschen, die mit kiloweise Hundeliebe liebevoll umgehen können! Bei Boerboelz erhalten Sie mehr Informationen.

Was so groß und stark werden will, braucht gesundes hochwertiges Futter. Darum haben wir uns als Team Vital Hundefutter den artgerechten Futtersorten von Reico verschrieben. Das schmeckt unseren Muskelpaketen genauso gut wie dem fidelen Malteser – und bildet die Grundlage für ein langes, aktives Leben.

Fragen und Anregungen zu all unseren Projekten nehmen wir gern entgegen.

FAQ – Was Whisky-Freunde wissen wollen

Was kostet ein Whisky Tasting?

Den Preis für Ihr persönliches Whisky Tasting erfahren Sie bei Finnegan Events. Wir organisieren jedes Whisky-Abenteuer mit einem individuellen Rahmenprogramm, ob in der Natur oder in der Stadt. Darum lassen sich die Kosten nicht pauschal benennen. Fair bleiben wir selbstverständlich immer.

Welches ist ein wichtiges Hilfsmittel beim Whisky Tasting?

Das wichtigste Hilfsmittel ist das tulpenförmige Nosing-Glas. Der Name sagt schon viel aus: Durch die Verengung erreichen die Aromen Ihre Nase in herrlich konzentrierter Form. Außerdem haben die Gläser einen Stiel, damit die Hand den kostbaren Drink nicht erwärmt. Finnegan Events bringt die edlen Gläser und erlesene Whiskeys zum Tasting mit.

Wie lange geht ein Whisky Tasting?

Die kurze Variante dauert zwei bis drei Stunden. Finnegan Events organisiert gern auch längere Whisky-Tastings mit krassen Side-Events wie einer Fahrt im Hummer H1, einem gemütlichen Lagerfeuer oder einer Vulkan-Wanderung. So hält der Spaß viel länger an.

Was reicht man zum Whisky Tasting?

Snacks haben beim Whisky-Tasting eine wichtige Funktion: Sie dienen der Reinigung des Gaumens und sollen die leckeren Aromen rahmen. Stilles Wasser ist fast immer mit dabei, aber auch Cracker, Weißbrot, dunkle Schokolade, Cheddar-Käse, Trockenfrüchte und Nüsse sind sehr gern gesehen. Sprechen Sie mit Finnegan Events über die passende „Begleitmusik“ in Form irischer Musiker zu ihrem Tasting-Event.

