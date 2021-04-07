Erstklassige 688 g/t Gold und 468 g/t Silber – Gold Hot Stock Kingman Minerals – Historische Hochgrade treffen moderne Exploration

Kingman Minerals – Historische Hochgrade treffen moderne Exploration

20.11.25 09:20

Aktiencheck EXKLUSIV

Vancouver (www.aktiencheck.de)

Kingman Minerals Ltd. ISIN: CA4957802073 WKN: A3DWP4 FSE: 47A.F TSXV: KGS.V

Link zum Report:

www.aktiencheck.de/exklusiv/Artikel-Kingman_Minerals_Historische_Hochgrade_treffen_moderne_Exploration-19233187

Kingman Minerals – Historische Hochgrade treffen moderne Exploration

Ein Goldprojekt, das im 19. Jahrhundert immer wieder für Schlagzeilen sorgte, rückt heute erneut ins Blickfeld: Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) arbeitet im Goldrevier von Mohave County, Arizona – einer Region, deren historische Untertageanlagen erst durch moderne Exploration wieder zugänglich geworden sind. Die Rosebud-Mine, lange im Dornröschenschlaf, wird nun mit aktuellen Methoden neu bewertet.

Historische Bonanza-Gehalte – modern bestätigt

Untertageproben aus alten Abbaubereichen lieferten bemerkenswerte Werte, darunter:

688 g/t Gold + 468 g/t Silber über 0,18 m

252 g/t Gold + 341 g/t Silber über 0,46 m

Diese stammen aus historischen Untertagebereichen und sind nicht NI-43-101-konform, zeigen jedoch interessante Anknüpfungspunkte für moderne Exploration.

Moderne Kernbohrungen bestätigten, dass an mehreren Stellen hochgradige Mineralisierung vorkommt:

13,63 g/t Gold über 2,13 m

9,06 g/t Gold über 2,13 m

Diese Ergebnisse gelten als Hinweise darauf, dass sich die Mineralisierung entlang der bekannten Strukturen wiederfinden könnte.

Ein Distrikt am Kreuzungspunkt bedeutender Trends

Das Projektgebiet liegt zwischen Strukturen des Walker Lane Trends und des Laramide Arc – zwei geologische Systeme, die in Nordamerika mehrfach bedeutende Mineralisierungen hervorgebracht haben. Trotz dieser Lage blieb der Distrikt lange unterexploriert, was heute zusätzliche Interpretationsspielräume eröffnet.

Acht identifizierte Adern – Modellierungen zeigen mögliche Ausdehnung

Historisch wurden zwei Adern auf etwa 180 m Länge befahren.

Heute sind acht Aderstrukturen kartiert, die in Richtung und Tiefe offen sind.

Geologische Modellierungen deuten auf eine mögliche Streichlänge von bis zu 1,1 km hin.

Diese Angaben stellen kein Ressourcenmodell dar, sondern dienen als Arbeitsgrundlage für die laufende Exploration.

Neue News: Drone-Magnetometer-Survey angekündigt & NI 43-101-Report abgeschlossen

Kingman Minerals hat bekanntgegeben, dass ein hochauflösender drohnengestützter Magnetometer-Survey über dem gesamten Rosebud-Projekt startet. Ziel dieser Untersuchung ist es, Strukturen, Adern und geologische Kontakte präziser zu identifizieren und die künftige Bohrplanung zu verbessern.

Parallel dazu wurde ein aktueller NI 43-101-konformer technischer Bericht abgeschlossen, der nach Genehmigung auf SEDAR veröffentlicht wird.

Während der U.S.-Government-Shutdown vorübergehend administrative Verzögerungen verursachte, nutzte Kingman die Zeit, um technische Maßnahmen vorzubereiten. Die jüngste Kapitalaufnahme in Höhe von 2,11 Mio. CAD ermöglicht die Durchführung der geplanten Arbeiten.

Moderne Exploration: Die nächste Phase im Überblick

Das laufende und geplante Programm umfasst:

hochauflösende Drone-Magnetik

geologische Kartierungen

systematische Probenprogramme

zusätzliche Kernbohrungen

die Wiederaufnahme eines vielversprechenden historischen Bohrlochs

Ziel ist ein besseres Verständnis der Strukturen, der Geometrie der Adern und der räumlichen Verteilung der Mineralisierung.

Ein Team mit tiefem regionalem und geologischem Hintergrund

Die Explorationsarbeiten werden von erfahrenen Geologen begleitet, darunter Professionals, die bereits an bedeutenden Goldsystemen in Nordamerika gearbeitet haben. Der hohe Insider- und Affiliate-Anteil zeigt, dass das Management selbst großes Interesse am Fortschritt der Exploration hat.

Fazit – Ein historischer Distrikt, der mit modernen Methoden neu interpretiert wird

Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) steht an einem Punkt, an dem historische Daten, moderne Bohrergebnisse, neue geophysikalische Untersuchungen und ein aktualisierter NI-43-101-Report gemeinsam ein immer klareres Bild ergeben.

Ohne wirtschaftliche Aussagen zu treffen, lässt sich sagen:

Die anstehenden Explorationsergebnisse werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, wie dieser traditionsreiche Distrikt künftig geologisch interpretiert wird.

Ein Projekt mit Geschichte – und bemerkenswerten historischen Goldwerten

Die Rosebud-Mine von Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) im Music-Mountain-District von Mohave County, Arizona, zählt zu den klassischen historischen Untertagebetrieben des amerikanischen Südwestens. Seit der Entdeckung Ende der 1870er-Jahre wurden aus dem Gebiet immer wieder hochgradige Gold- und Silberproben berichtet – Werte, die heute eine interessante Grundlage für moderne Exploration darstellen.

Historisch wurden rund 8.400 Tonnen Erz abgebaut. Frühere Aufzeichnungen berichten von teilweise sehr hochgradigen Lieferungen. Auch 1931, Jahrzehnte nach der Erstentdeckung, wurde aus einem 300-Tonnen-Block ein Gehalt von etwa 14 g/t Gold und 60 g/t Silber gemeldet. Diese historischen Angaben sind nicht NI-43-101-konform, liefern jedoch wertvolle Hinweise für aktuelle Untersuchungen.

Historische Hochgrade – und moderne Proben zur Einordnung

Als Kingman Minerals 2020 Zugang zu den alten Stollen erhielt, konnten historische Kanalproben erneut entnommen werden:

688 g/t Gold + 468 g/t Silber über 0,18 m

252 g/t Gold + 341 g/t Silber über 0,46 m

Diese Proben beziehen sich ausschließlich auf alte Abbaubereiche und stellen keine Ressource oder Reserve dar. Sie zeigen jedoch, dass lokal sehr hohe Gold- und Silbergehalte vorkommen können.

Moderne Bohrprogramme lieferten zusätzliche Daten:

13,63 g/t Gold über 2,13 m

9,06 g/t Gold über 2,13 m

5,18 g/t Gold + 119,7 g/t Silber über 4,6 ft

Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass an mehreren Stellen des Systems mineralisierte Zonen auftreten. Eine wirtschaftliche Bewertung ist damit nicht verbunden.

Ein geologisches Umfeld mit mehreren strukturellen Trends

Das Projektgebiet liegt in einem Bereich, in dem sich Elemente des Walker Lane Trends und Strukturen des Laramide Arc überlagern. Solche tektonischen Umfelder sind in Nordamerika oftmals von verschiedenen Mineralisierungsarten geprägt. Für Kingman Minerals bedeutet dies vor allem: zusätzliche geologische Parameter, die für die Exploration berücksichtigt werden.

Acht identifizierte Adern – und modellierte Erweiterungsszenarien

Historisch wurden zwei Adern über rund 180 m erschlossen. Heute sind acht Aderzonen bekannt. Geologische Modellierungen deuten darauf hin, dass die Strukturen eine potenzielle Streichlänge von bis zu 1,1 km erreichen könnten.

Dies stellt keine Ressourcenschätzung dar, sondern dient als Orientierung für die laufende Exploration.

Die Strukturen sind nach aktuellem Kenntnisstand in mehreren Richtungen offen – ein typisches Merkmal vieler historischer Distrikte, die nie vollständig kartiert oder bebohrt wurden.

Moderne Exploration trifft historische Daten

Zu den jüngsten und laufenden Arbeiten gehören:

Auswertung früherer Bohrungen

geophysikalische Untersuchungen

neue Kanalproben aus den historischen Stollen

ein Explorationsplan, der erstmals das gesamte bekannte Systemspektrum abdeckt

Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die geologische Struktur, die Ausrichtung der Adern und die räumliche Verteilung der Mineralisierung besser zu verstehen.

Warum das Projekt Aufmerksamkeit erhält

Ohne Empfehlung, rein fachlich betrachtet, interessieren sich viele Marktbeobachter aus folgenden Gründen für das Projekt:

historische und moderne Proben zeigen lokal hohe Gold- und Silbergehalte

die geologische Lage innerhalb zweier bedeutender Strukturtrends ist für Exploration relevant

die Zahl der bekannten Adern ist höher als ursprünglich dokumentiert

moderne Daten bestätigen Teile historischer Aufzeichnungen

der Distrikt wurde über Jahrzehnte nur begrenzt systematisch untersucht

Solche Kombinationen sind typisch für historische Minenbezirke, die unter Einsatz moderner Methoden neu bewertet werden.

Fazit – ein traditionsreicher Distrikt mit laufender moderner Neubewertung

Die Rosebud-Mine von Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) steht heute an einem Punkt, an dem historische Hinweise, aktuelle Bohrdaten, neue geologische Modellierungen und moderne Explorationsmethoden zusammengeführt werden. Die laufenden Arbeiten sollen dazu beitragen, das geologische Verständnis

MOHAVE GOLD-SILVER PROJECT – WO ES RAUCHT, DA KÖNNTE MEHR SEIN

Es gibt Explorationsgebiete, die über Jahrzehnte wie stille Hinweise wirken – und dann gibt es Mohave: Das Mohave Gold-Silber-Projekt von Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) ist ein Areal im Herzen Arizonas, in dem mehrere geologische Signale so deutlich zusammenlaufen, dass sie ein bemerkenswert konsistentes Bild ergeben. Nicht als Versprechen, sondern als Ausgangspunkt für moderne Exploration.

1. Entlang des Streichens – von 180 m historisch auf potenziell 1,1 km modelliert

Der historische Kernbereich des Projekts liegt an der Rosebud-Mine, wo zwei Hauptadern entlang der Ränder eines porphyrischen Rhyolith-Dykes verlaufen.

Während historisch nur rund 180 Meter dieses Systems befahren wurden, zeigen neuere geologische Modellierungen, dass die Strukturen möglicherweise eine Länge von bis zu 1,1 Kilometern aufweisen könnten. Diese Modellierungen ersetzen keine Ressourcenschätzung – sie dienen als Arbeitsgrundlage für die Exploration.

Für ein Gebiet mit bekannten hochgradigen historischen Proben ist diese mögliche Ausdehnung besonders interessant, da der Großteil nie systematisch bebohrt wurde.

2. Acht parallele Adern – ein Netzwerk, das weitgehend unerforscht blieb

Auf dem Projektgebiet wurden acht Aderzonen identifiziert. Einige liegen westlich der bekannten Southwick- und Rosebud-Strukturen – Bereiche, die laut historischen Aufzeichnungen (Harrington, 2005) explorativ relevant sein könnten. In vielen klassischen Distrikten haben sich genau solche Nebenadern später als wesentliche Bestandteile der regionalen Mineralisierung herausgestellt – ein Szenario, das erst durch zusätzliche Exploration überprüfbar wird.

3. Hinweise auf ein tieferes System

Mehrere Adern im Distrikt zeigen Gold- und Silbermineralisierung.

Die Lage an der Schnittstelle zweier bedeutender metallogenetischer Trends – dem Walker Lane Trend und Elementen des Laramide Arc – deutet darauf hin, dass tiefer liegende strukturelle Zusammenhänge möglich sind. Ob diese mit dem nahegelegenen Porphyrkomplex von Mineral Park vergleichbar sind, ist nicht belegt – jedoch ein geologisches Arbeitshypothesenfeld, das weitere Untersuchungen rechtfertigt.

4. Historische Hochgrade – und moderne Daten, die das Bild erweitern

Zu den auffälligsten historischen Kanalproben aus alten Stollen gehören:

688 g/t Gold + 468 g/t Silber über 0,18 m

252 g/t Gold + 341 g/t Silber über 0,46 m

Diese Werte sind nicht NI-43-101-konform und dürfen nicht als ressourcenähnlich interpretiert werden – sie sind Hinweise aus historischen Abbaubereichen.

Moderne Bohrungen lieferten ebenfalls hochgradige Abschnitte:

13,63 g/t Gold über 2,13 m

9,06 g/t Gold über 2,13 m

Diese Daten zeigen, dass mineralisierte Abschnitte an mehreren Stellen des Systems auftreten – ein wichtiger Parameter für die laufende geologische Modellierung.

5. Die Geometrie des Projekts entwickelt sich weiter

Die Kombination aus:

modellierten bis zu 1,1 km Streichlänge,

acht bekannten Adern,

wiederholt nachgewiesenen hochgradigen Proben,

einem strukturell vielschichtigen Umfeld,

und einem Distrikt, der trotz deutlicher Anhaltspunkte lange kaum systematisch erkundet wurde,

führt dazu, dass sich Mohave in einer Explorationsphase befindet, in der viele unabhängige Datenpunkte in dieselbe Richtung zeigen, ohne eine wirtschaftliche Schlussfolgerung zu erlauben.

Warum das Projekt derzeit verstärkte Aufmerksamkeit erhält

Ohne eine Empfehlung auszusprechen, lässt sich journalistisch feststellen, dass Projekte besonders beobachtet werden, wenn sie:

starke historische Hinweise besitzen,

moderne Explorationsergebnisse liefern,

geologisch in einem regional bedeutenden Trend liegen,

mehrere offene Strukturen aufweisen,

und über Jahrzehnte unterexploriert blieben.

Solche Konstellationen führen in der Regel zu Phasen, in denen neue Untersuchungen eine zunehmende geologische Klarheit schaffen.

Fazit: Mohave steht an einem geologisch spannenden Punkt

Das Projekt befindet sich in jenem Stadium, in dem historische Daten, moderne Bohrabschnitte und regionale Strukturmodelle erstmals zu einem zusammenhängenden Gesamtbild verschmelzen. Ein Bild, das darauf hinweist, dass der Untergrund komplexer und möglicherweise umfangreicher sein könnte, als bisher angenommen wurde. Genau diese Phase – wenn neue Daten beginnen, ein historisches Projekt neu zu definieren – ist erfahrungsgemäß jene, in der Explorationsgebiete verstärkt in den Fokus rücken.

Nicht als Versprechen, sondern als Resultat einer ungewöhnlich konsistenten geologischen Signalkette.

Kingman Minerals – Ein Führungsteam mit Tiefe, Erfahrung und geologischer Substanz

Die Zusammensetzung von Board und Management vermittelt ein Bild von einem Unternehmen, das auf ein breites Fundament setzt: jahrzehntelange Explorationserfahrung, solide Kapitalmarktexpertise und tiefes Fachwissen in Geologie, Finanzen und Unternehmensführung. Im rohstoffintensiven Umfeld Arizonas – wo komplexe geologische Strukturen, regulatorische Anforderungen und operative Entscheidungen ineinandergreifen – ist eine solche Vielseitigkeit häufig ein Schlüsselmerkmal gut aufgestellter Explorationsunternehmen.

Board of Directors

Cyrus Driver – Non-Executive Chairman

Cyrus Driver ist Wirtschaftsprüfer und Mitbegründer der renommierten Wirtschaftsprüfungsfirma Driver Anderson (1982). Als langjähriger Partner von Davidson & Company LLP verfügt er über umfassende Kenntnisse des Wertpapiersektors, der Buchhaltungs- und Steuerregularien sowie der Anforderungen börsennotierter Unternehmen. Driver ist seit Jahren Direktor und/ oder CFO mehrerer TSX-V-Unternehmen – Erfahrung, die insbesondere in regulierten Finanzprozessen relevant ist.

Dr. Peter Born – DirectorDr. Born ist ein registrierter professioneller Geologe (PGO) und Fellow der Geological Association of Canada. Mit rund vier Jahrzehnten Erfahrung in Exploration, Projektgeneration und Ressourcenbewertung hat er zahlreiche Projekte vom frühen Stadium bis zur Machbarkeitsphase begleitet. Seine geowissenschaftliche Perspektive bildet einen Kern des technischen Know- hows im Unternehmen.

Simon D. Studer – Director

Simon Studer bringt über 15 Jahre Erfahrung in der Rohstoffbranche und nachhaltiger Unternehmensführung mit. Er hat sowohl für börsennotierte als auch private Rohstoffunternehmen gearbeitet – häufig in Führungsfunktionen. Mit einem Masterabschluss in Earth & Energy Resources Leadership (Queens University) und seiner Ausbildung als Anthropologe kombiniert er technische, kulturelle und strategische Expertise. Er spricht fließend Deutsch, Englisch und Spanisch.

Arthur Brown – Director

Arthur Brown verfügt über 36 Jahre Erfahrung im Unternehmensmanagement und hat in seiner Karriere in verschiedenen Sektoren – darunter Technologie, Öl & Gas sowie Mineralexploration – auf neun weiteren Unternehmensvorständen gesessen. Er gilt als Kenner der regulatorischen und strukturellen Anforderungen börsennotierter Firmen und hat erfolgreiche Finanzierungsprozesse begleitet.

Bradley Peek – Independent Director

Bradley Peek bringt über 50 Jahre Erfahrung in Projektmanagement, Exploration und Bergbauinformatik mit. Er besitzt einen B.Sc. in Geologie (University of Nebraska) und einen M.Sc. in Geologie (University of Alaska). Peek ist Mitglied wesentlicher Fachverbände wie der Society of Economic Geologists und der Society for Mining, Metallurgy & Exploration – ein Hinweis auf seine weitreichende Expertise im technischen Kern der Industrie.

Management & Advisors

Simon D. Studer – Interim President & CEO

In seiner Managementrolle verbindet Studer langjährige Branchenerfahrung mit internationaler Perspektive. Sein Fokus liegt auf Nachhaltigkeit, strategischer Unternehmensführung und der Arbeit mit sowohl privaten als auch börsennotierten Junior-Explorern in Nord- und Südamerika.

Peter Born – COO

Als Chief Operating Officer ist Dr. Born maßgeblich für die technische und geologische Umsetzung aller Explorationsprogramme verantwortlich. Zuvor war er als Resource Geologist an bedeutenden Lagerstätten tätig, darunter: Das 5-Millionen-Unzen-Goldprojekt Meliadine (Nunavut). Projekte im Abitibi-Goldgürtel, u.a. im 80-Millionen-Unzen-Camp von Timmins (Ontario/ Quebec). Diese Erfahrungen positionieren ihn als zentralen technischen Entscheidungsträger.

Bradley Peek – P. Geo. & QP

Als Qualified Person gemäß NI 43-101 ist Peek für technische Berichterstattung und Bewertungsprozesse verantwortlich. Seine mehr als 50-jährige Erfahrung in Geologie, Exploration und Datenanalyse stellt sicher, dass das Projekt entsprechend fachlicher Standards bewertet und kommuniziert wird.

Arthur Brown – CFO

In seiner Funktion als Finanzchef bringt Brown dieselben Fähigkeiten ein, die er bereits in seiner Vorstandsrolle zeigt: Erfahrung im Kapitalmarkt, Verständnis regulatorischer Anforderungen und die Fähigkeit, komplexe Unternehmenskonstrukte finanziell zu steuern.

Mitchell Vanderydt – Strategic Advisor

Vanderydt ergänzt das Team mit 16 Jahren Branchen- und Führungserfahrung in Bergbau, Metallen und Kapitalmärkten. Mit Ingenieurabschluss (Western University) und MBA (York University) sowie einer P.Eng.-Lizenz verfügt er über eine seltene Kombination aus technischer Tiefe und Kapitalmarktwissen.

Fazit – Ein Team, das Substanz hat

Das Führungsteam von Kingman Minerals vereint:

mehr als 150 Jahre kumulative Branchenerfahrung,

technische Kompetenz von der Prospektion über Modellierung bis hin zu Ressourcenschätzung,

fundiertes Verständnis der Kapitalmärkte,

Führungserfahrung aus mehreren börsennotierten Unternehmen.

Gerade in Explorationsunternehmen – wo geologische Interpretation, operatives Risiko, Kapitaldisziplin und regulatorische Präzision zusammenwirken müssen – ist diese Zusammensetzung bemerkenswert.

Ein historisches Projekt, das im Jetzt neue geologische Bedeutung gewinnt

Mit dem Mohave-Gold-Silver-Projekt arbeitet Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) in einem der klassischen Goldbezirke Arizonas – einem Gebiet, dessen historische Aufzeichnungen und moderne Ergebnisse heute ein Bild ergeben, das für viele Beobachter geologisch besonders interessant ist.

Die Rosebud-Mine gilt seit Ende des 19. Jahrhunderts als Quelle hochgradiger Gold- und Silberproben. Doch erst die aktuelle Exploration ermöglicht es, die Struktur des Systems umfassender zu interpretieren.

Geologische Signale, die ein konsistentes Muster ergeben

In den vergangenen Jahren hat Kingman Minerals zahlreiche Datenpunkte zusammengeführt.

Diese ergeben – ohne wirtschaftliche Schlussfolgerungen zu ziehen – ein klareres Bild eines Systems, das komplexer und größer sein könnte als historisch angenommen.

Acht parallele Aderzonen wurden kartiert.

Mehrere davon sind strukturell miteinander verbunden.

Die Strukturen sind in Streichrichtung und Tiefe offen.

Modellierungen deuten darauf hin, dass sich die historische Streichlänge von rund 180 m auf bis zu 1,1 km erweitern könnte.

Diese Modellierungen stellen keine Ressourcenschätzung dar – sie liefern jedoch wertvolle Anhaltspunkte für die weitere Exploration.

Historische Hochgrade – und moderne Daten, die das Bild erweitern

Untertageproben aus alten Abbaubereichen der Rosebud-Mine beinhalteten:

688 g/t Gold + 468 g/t Silber über 0,18 m

252 g/t Gold + 341 g/t Silber über 0,46 m

Diese historischen Werte entsprechen nicht den heutigen NI-43-101-Standards, sind aber ein relevanter Hinweis auf lokal hochgradige Mineralisierung. Moderne Bohrungen bestätigten das Vorkommen mineralisierter Zonen:

13,63 g/t Gold über 2,13 m

9,06 g/t Gold über 2,13 m

Damit zeigt sich: Historische Hinweise und aktuelle Explorationsergebnisse weisen in dieselbe Richtung, ohne eine wirtschaftliche Bewertung zu ermöglichen.

Ein mögliches System mit Tiefe – im Kontext zweier metallogenetischer Trends

Die geologische Lage des Projekts – am Übergang des Walker Lane Trends und von Strukturen des Laramide Arc – legt nahe, dass sowohl epithermale als auch tiefere strukturelle Komponenten eine Rolle spielen könnten.

Parallelen zu größeren Systemen der Region, wie dem nahegelegenen Mineral Park, werden in geologischen Analysen häufig diskutiert. Dies ist kein Nachweis eines entsprechenden Systems, aber ein Hinweis darauf, dass die regionale Geologie vielschichtig ist und weitere Untersuchungen rechtfertigt.

Die nächste Explorationsphase: entscheidend für das geologische Gesamtbild

Kingman Minerals bereitet mehrere Schritte vor, um das Modell des Systems weiter zu verfeinern:

hochauflösende Magnetik

detaillierte Kartierungen

systematische Probenprogramme

Step-out- und Vertikalbohrungen

Diese Arbeiten sollen helfen, die räumliche Ausdehnung, Struktur und Kontinuität der Mineralisierung besser zu verstehen – ein wichtiger Schritt für jedes Projekt in dieser Entwicklungsphase.

Ein Team mit Erfahrung in komplexen geologischen Systemen

Kingmans Führungsteam verbindet geologische Fachkompetenz mit regulatorischem und operativem Know-how.

Solche Kombinationen sind vor allem dann relevant, wenn ein Projekt in ein Stadium eintritt, in dem eine größere Menge an strukturellen Daten gleichzeitig ausgewertet werden muss.

Eine Story, die sich Schicht für Schicht weiter verdichtet

Das Mohave-Projekt von Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) befindet sich an einem Punkt, an dem historische Informationen, moderne Bohrdaten und großräumige geologische Modelle zunehmend übereinstimmen.

Ohne Schlussfolgerungen zur Wirtschaftlichkeit zu ziehen, lässt sich festhalten:

Die bevorstehenden Arbeiten könnten entscheidend dazu beitragen, die geologische Natur dieses historischen Distrikts klarer einzugrenzen – und damit das Verständnis eines Systems erweitern, das über Jahrzehnte nur in Ansätzen erkundet wurde.

Ausführliche Hintergrund-Infos zu Kingman Minerals Ltd.

Ausführliche Informationen zu den Aktien von Kingman Minerals Ltd. (ISIN: CA4957802073, WKN: A3DWP4, FSE: 47A.F, TSXV: KGS.V) finden Sie auf der offiziellen Unternehmens-Website:

www.kingmanminerals.com

