ERZIEHUNG IM GROSSEN KÖNIGREICH – Moralischer Bildungsroman

Sezgin Ismailov vermittelt mit „ERZIEHUNG IM GROSSEN KÖNIGREICH“ eine Formel für ein wunderbares und friedliches Leben.

Max ist bereits siebzehn Jahre alt und der Thronfolger in dem fiktiven Königreich dieses neuen Romans. Bisher wurden ihm von vielen Lehrern viel theoretisches Wissen vermittelt, doch er muss nun auch außerhalb des Königreichs auf einige Wahrheiten stoßen. Er muss mindestens ein Jahr lang durch andere Königreiche reisen, um zu sehen wie die Menschen dort leben und welche Schwierigkeiten manche Menschen durchgemacht haben,

aber auch um zu lernen, wozu ihre Handlungen führen. Max erhält den Auftrag, klüger zu werden. Er muss lernen, wie man sein Wissen und sein Handeln an moralische Werte anpassen kann und muss, um in der Zukunft ein erfolgreicher und gesunder König zu werden. Er begibt sich auf eine Reise und lernt dabei die unterschiedlichsten Menschen kennen. Immer dann, wenn er von einem besonders weisen Menschen erfährt, besucht er diesen.

Die Leser lernen in dem Roman „ERZIEHUNG IM GROSSEN KÖNIGREICH“ von Sezgin Ismailov zusammen mit Max, wie man weise Entscheidungen für die eigene Zukunft trifft und wie man herausfindet, wer man wirklich sein will und wie man sich jeden Tag fühlen will. Der Roman beleuchtet die unterschiedlichen Art von Freundschaften und welche Hindernisse einem Menschen im Weg zum Erfolg stehen. Die Leser lernen zusammen mit Max zudem auch, wie man seine Ziele erreicht und ein wunderbares und friedliches Leben führt.

