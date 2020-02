Es gewinnt an Bedeutung anständig Erdöl zu fördern

Die Welt ist im Wandel und mit ihr das Streben nach Verbesserung. Während die OPEC Länder über rund 80 % der weltweiten Erdölreserven verfügen, begibt sich die moderne Gesellschaft mit Wunschdenken zunehmend in die Abhängigkeit von undemokratischen Ländern.

Technisch und ethisch an der Spitze

In der vergangenen Woche hat Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN: CA80412L1076 / TSX-V: SOIL) eine neue Unternehmenspräsentation veröffentlicht. Gleich zu Beginn des Dokumentes wird deutlich, dass sich das Management und die Ziele weiterentwickelt haben. Es geht nicht nur darum den Wert zu steigern, sondern es muss auch im Sinne von ,Corporate Citizenship‘ stattfinden. Der CEO John Jeffrey gibt die Parole aus, dass sich das Unternehmen technisch und ethisch an der Spitze der Industrie positionieren möchte. Im Zeitalter von ,ESG‘ ,Environmental, Social and Governance), also der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung, spielen die ehrlich gelebte Berücksichtigung eine entscheidende Rolle im globalen Wettbewerb.

Fair und umweltfreundlich

Es wird auf absehbare Zeit von Bedeutung sein, dass Erdöl unter fairen Arbeitsbedingungen gefördert und unter Berücksichtigung von strengen Umweltauflagen verarbeitet wird. Wir konnten diese Entwicklung bereits in anderen Teilen der Wirtschaft beobachten. Zum einen sind es die Kaffeebohnen, die fortan das Label ,FairTrade‘ tragen müssen und auch im Bereich Bekleidung wird zunehmend darauf wertgelegt, dass die Ware nicht aus Billiglohnländern kommt. Ähnlich kann es sich auch mit fossilen Energieträgern entwickeln. Die Durchsetzung dieser Veränderungen muss jedoch von den Konsumenten oder Wählern gesteuert werden. Im Zeitalter der Globalisierung sind unterschiedliche Interessen miteinander verknüpft und können die Veränderungen auch hemmen: „Kaufst Du mein Öl, dann kaufe ich Deine Waffen!“

Erfolgreiche Wachstumsstrategie

Neben den sozialen Hinweisen enthält die neue Unternehmenspräsentation auch Angaben zur operativen Entwicklung. Besonders interessant sind die wirtschaftlichen Kennzahlen innerhalb der Peergroup. Demnach führt Saturn Oil & Gas das Feld bei ,Netbacks‘ und dem ,Cash Flow‘ an. Im Bereich der Fremdkapitalkosten hat das Management noch Potenzial zur Kostensenkung. Insgesamt wird der Eindruck der vergangenen Jahre bestätigt, dass das Unternehmen seine Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzt.

Aktie als Schnäppchen

Beim aktuellen Aktienkurs von 0,15 CAD ist das Unternehmen an der Börse mit 35,2 Mio. CAD bewertet. In den ersten neun Monaten des abgelaufenen Geschäftsjahres erzielte Saturn Oil & Gas Umsätze in Höhe von 13,8 Mio. CAD und ein EBITDAX in Höhe von 9,6 Mio. CAD. Unterm Strich blieb ein Nettogewinn von 2,3 Mio. CAD hängen. Die Details zum vierten Quartal 2019 bzw. zum Gesamtjahr werden spätestens im April dieses Jahres veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass die OPEC in den kommenden Monaten und Jahren darauf hinarbeiten wird, dass der Preis für Erdöl wieder in Richtung 100,- USD pro Barrel steigen wird. Spätestens dann wird die Aktie von Saturn Oil & Gas wieder neue Höchststände bei über 0,30 CAD sehen. Im Einkauf liegt bekanntlich der Gewinn und aus diesem Grund ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau eine gute Gelegenheit.

