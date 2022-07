Es gibt Hoffnung für Silber

Silber wird vom Trend zu Netto-Null-Emissionen profitieren. Das derzeit schwache Anlegerinteresse wird sich erholen.

Edelmetallexperten wie die Analysten von der UBS sehen einen Silberstreif am Horizont für Silber, denn für das Metall wird ein Defizit prognostiziert. Die Marktbedingungen für Silber sind zudem angespannt und dies wird die Silberpreise nach oben treiben. In einem Umfeld steigender Goldpreise wird das Edelmetall typischerweise besser abschneiden als der große Bruder Gold, Silber orientiert sich nun mal am Gold. Aktuell hat Silber deutlich gelitten. Der Abwärtsdruck durch das Gold hat verständlicherweise dem Silberpreis arg zugesetzt. Im positiven Bereich befindliche Realzinsen und ein starker US-Dollar haben Silber mehr als Gold belastet. Weitere Belastungen hat der Silberpreis durch Wachstumssorgen und die Schwäche bei den Industrierohstoffen erfahren. Das Gold-Silber-Verhältnis ist daher auf den höchsten Stand seit 2020 angestiegen.

Mittel- bis langfristig sollte sich der Goldpreis erholen und damit auch der Silberpreis. Das physische Defizit, das beim Silber erwartet wird, sollte dem Silber wieder auf die Beine helfen. Das erwartete Defizit braucht aber auch die Nachfrage institutioneller Anleger, um die Preise höher zu treiben. Sollte die Wirtschaft in eine Rezession abrutschen, bestehen andererseits Abwärtsrisiken für den Preis des Silbers. Letztlich bleibt es der positive Goldausblick, der Silber guttun wird. Im Blickpunkt dürfte jedenfalls die Silbernachfrage durch die Solarindustrie stehen und in diesem Bereich liegen die größten Chancen, dass die Silbernachfrage deutlich ansteigt. Dies sollte dann auch das Investoreninteresse anheizen. Bei den Silberunternehmen gefallen besonders MAG Silver und Discovery Silver.

MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=amWboMpypqk – legt den Schwerpunkt auf hochgradige Silberprojekte, wobei das Juanicipio-Projekt in Mexiko, das zusammen mit dem Partner Fresnillo betrieben wird, an erster Stelle steht.

Discovery Silver – https://www.youtube.com/watch?v=cuR6tQQUHWU – besitzt mit dem Codero-Projekt eine der größten Silberlagerstätten weltweit und ist finanziell bestens aufgestellt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

