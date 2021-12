Es ist Zeit für Gold

Für Edelmetalle war 2021 nicht das beste Jahr. Riskantere Anlageklassen waren stark gefragt.

Grund war die lange Zeit gute Stimmung der Marktteilnehmer, denn an den Aktienmärkten konnte gutes Geld verdient werden. Zinserhöhungserwartungen seitens der Fed taten ein Übriges. Allerdings haben im November die Erwartungen an eine restriktivere Geldpolitik dem Goldpreis nichts mehr anhaben können. Inflationserwartungen bleiben weiterhin negativ. Doch die Stunde des Goldes wird kommen. Vor einer fünften schlimmen Corona-Welle wird bereits gewarnt, damit sind Unsicherheiten verbunden, die das Gold wieder in der Attraktivität steigen lassen sollten.

Die Goldnachfrage der Anleger hat im laufenden Jahr nachgelassen, schuld war vor allem die relativ geringe Nachfrage aus dem ETF-Sektor. Goldkäufe von Zentralbanken und eine gestiegene Schmucknachfrage sorgten zwar für einen gewissen Ausgleich, aber konnten die rückläufige ETF-Nachfrage nicht völlig ausgleichen, so sieht es das World Gold Council. Beginnen aber die Investoren umzuschichten, sollte einiges der Gewinne in Goldinvestments fließen, denn Gold besitzt kein Kontrahentenrisiko (Ausfallrisiko). So rechnen einige Experten mit einem deutlichen Zufluss in den ETF-Bereich beim Gold. Zusammen mit der starken Nachfrage etwa bei Münzen, Barren, Schmuck und auch der Elektronik-Industrie sowie der Zentralbanken könnte der Goldpreis im kommenden Jahr nach oben gehen. Darüber hinaus wird für das vierte Quartal 2021 mit einem Rückgang der Goldproduktion gerechnet, da klimabedingt beispielsweise in Russland die Produktion im Winter geringer ausfällt.

Gesellschaften wie etwa Trillium Gold Mines oder Tarachi Gold mit Gold im Boden können mit einem Hebel von einem steigenden Goldpreis profitieren.

Trillium Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=7rLWA5wXDY0 – konzentriert sich auf Liegenschaften im Red Lake Mining District in Ontario. Mehr als 55.000 Hektar Land gehören zum Portfolio.

Tarachi Gold – https://www.youtube.com/watch?v=JxxRw5hFkrw – ist in Mexiko aktiv, das Hauptgebiet liegt im Sierra Madre Goldgürtel.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Trilliuim Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/trillium-gold-mines-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Energiewende beginnt und endet mit Metallen