Es leben die Batteriemetalle – auch in Entenhausen wird jetzt elektrisch gefahren

Die Welt befindet sich im Zeitalter der Elektrizität. Auch Donald Duck hat in der neuesten Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs sein Auto umgerüstet.

Die Zahl der Elektroautos hat hierzulande stark zugenommen. So wurden im Oktober 2025 mehr als 52.400 neue E-Autos, damit fast 48 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, zugelassen. Der Grund liegt sicher auch darin, dass neben der Umweltfreundlichkeit der Preisunterschied zu Verbrennern immer kleiner wird. Laut Untersuchungen sind dies nur noch zirka 1.600 Euro, die aber durch das Sparen beim Laden nach zwei bis drei Jahren ausgeglichen sind.

Die Abkehr von fossilen Brennstoffen, grüne Energien und neue Technologien sind Kernfragen geworden. Dabei ist das Thema Energie in den Fokus getreten. Allen voran bemühen sich die aufstrebenden Volkswirtschaften um das Thema Stromnetze, Energie und Energiespeicherung. Aber auch die fortschrittlichen Volkswirtschaften steigern ihren Energieverbrauch, allein durch künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

Das größte Wachstum verzeichnen erneuerbare Energien und das verschlingt Rohstoffe wie beispielsweise Nickel und Kobalt oder auch Kupfer. Um Energie für alle zur Verfügung zu stellen und um die Folgen des Klimawandels abzumildern sind noch große Anstrengungen nötig. Die nötigen Batteriemetalle liefern Bergbaugesellschaften, die sich um den Abbau der immer mehr benötigten Rohstoffe kümmern.

Green Bridge Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ – hat sich auf Batteriemetalle spezialisiert, insbesondere auf Kupfer, Nickel, Platin und Palladium. Die Projekte befinden sich in Kanada und Minnesota.

Aurania Resources – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/ – war bisher vor allem bekannt durch sein Gold- und Kupferprojekt The Lost Cities Cutucu-Projekt in Ecuador. Nun konzentriert sich das Management auch auf neue Projekte, dies in Frankreich (unter anderem Gold und Nickel) und Italien (Nickel, Kobalt, Eisen, Kupfer und Chrom).

