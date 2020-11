Eselsmilch oder Anti-Aging Creme

Im Altertum verwendete man Eselsmilch, heute ist Dr. Lanfermann® Anti-Aging Creme ein schmerzloses Verfahren, Botox ist schmerzhaft. Als Weihnachtsgeschenk geeignet. Rabattcode im Text.

Der Hautalterungsprozeß ist ein ganz natürlicher Vorgang. Dennoch sind viele Menschen, hauptsächlich weiblichen Geschlechts, aber nicht nur, versucht, diesen Prozeß möglichst lange hinaus zu zögern. Schon im Altertum verwendete man Eselsmilch oder etliche Salben und Tinkturen, um möglichst lange „schön“ auszusehen. Schönheit ist kein definierter Begriff, da Schönheit immer im Auge des Betrachters liegt. Dennoch ist bewiesen, das eine faltenarme Haut jünger aussieht und die betroffenen Person deshalb meist als attraktiver angesehen wird.

In unserer Zeit haben Schönheitschirurgen viel Geld damit verdient, Haut zu straffen. Neben den chirurgischen Möglichkeiten etablierte sich auch die Unterspritzung mit Botox. Ebenfalls ein schmerzliches Verfahren. Wie sagte schon Oma Venne, Schönheit muss Pein erleiden.

Heute gibt es unzähliche Cremes, die Faltenreduzierung versprechen. Meist enthalten sie Hyaluronsäure oder Q10. Beides Substanzen, die, sofern sie in ausreichender Menge in die Creme eingearbeitet wurden, eine gewisse Faltenreduzierung ermöglichen.

Dr. Lanfermann® Anti-Aging Creme verwendet ein Peptid – Argireline®, welches bereits in kleinsten Mengen hoch wirksam ist. Das Peptid wurde vom Hersteller einem ausführlichen klinischen Test unterzogen. Argireline® wirkt auf die gleichen Rezeptoren wie Botox. Beim Test wurde unter anderem die Faltentiefe vor und nach der Behandlung gemessen, weil die Faltentiefe vom Alter der Personen abhängt. Aufgrund der Reduktion der Faltentiefe bestimmten die Wissenschafter den Verjüngungsfaktor. So ist nachvollziehbar, dass eine jüngere Person weniger tiefe Falten hat, als eine ältere. Aufgrund dieser Erfahrungen und Messungen bestimmte man bei 50-55 jährigen Probandinnen eine optische

Hautverjüngung, die in etwa Personen entspricht, die ca. 15-20 Jahre jünger sind. Bei 35-40 jährigen Probandinnen betrug die Hautverjüngung im Schnitt immerhin noch ca. 10 Jahre. Die Rauheit der Haut verbesserte sich in der älteren Gruppe um bis zu 41%. Die Tests wurden mit einer Creme mit Wirkstoff, ohne Wirkstoff und auch mit einem Placebo durchgeführt, um die Resultate zu bestätigen. Die Testkandidatinnen verwendeten die Creme 56 Tage 2x pro Tag.

Dr. Lanfermann® Anti-Aging Creme enthält zusätzlich Jojobaöl und Sheabutter aus biologisch kontrolliertem Anbau. Beide Öle dienen der intensiven Pflege der Haut. Vitamin E schützt die Haut gegen Umwelteinflüsse. Auf einen UV-Schutz wurde bewußt verzichtet, um gerade in den Wintermonaten die Bildung von Vitamin D nicht zu verhindern.

Die Anti-Aging Creme wird morgens und abends in Gesicht oder Dekolleté angewendet. Kleine Fältchen werden in kurzer Zeit aufgeplustert. Der maximale Effekt wird in ca. 8 Wochen erreicht.

Dr. Lanfermann® Anti-Aging Creme wird in einem praktischen und hygienischen Spender angeboten. Das optische Design unterstreicht den edlen Charakter des Produktes.

Erhältlich ist die Dr. Lanfermann® Anti-Aging Creme in deutschen Apotheken, bei Amazon (https://amzn.to/2CS7fqT) und natürlich im Wellness-Shop Dr. Lanfermann (www.drlanfermann.com). Als besonderes Weihnachts-Highlight wird die Creme bei Amazon bis Ende 2020 mit einem Rabatt von 20% angeboten (Code: aging2020).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fekunda

Herr Klaus Lanfermann

Einsteinstr. 29

85748 Garching

Deutschland

fon ..: 0160 99691097

web ..: http://drlanfermann.com

email : info@fekunda.de

Über Fekunda

Fekunda – Projektmanagement – mit Sitz in Garching bei München wurde Ende 2009 als Einzelunternehmen gegründet. Das Unternehmen hat sich auf das Projektmanagement und Consulting im Bereich Chemie / Kosmetik spezialisiert. Entwicklung von kosmetischen Rezepturen, Produktmanagement, Produktionseinführung, Supply Chain Management, Beratungen zur Erlangung des EU-Umweltlabels. Seit 2017 wird eine eigene Kosmetiklinie unter dem Label Dr. Lanfermann® entwickelt, produziert und vermarktet.

Pressekontakt:

Fekunda

Herr Klaus Lanfermann

Einsteinstr. 29

85748 Garching

fon ..: 0160 99691097

email : info@fekunda.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Lebenshilfe24 – Ausgezeichnet mit dem „Deutschen Kunden-Award 2020“ Maklerbestand verkaufen – Nachfolger finden?