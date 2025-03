ESSENTIAE bringt „Shadow Consulting“ nach Österreich

Mit Shadow Consulting & Crisis CEO Coaching deckt ESSENTIAE unsichtbare Produktivitätsbremsen auf – für messbare Effizienzsteigerung.

Neugründung: ESSENTIAE Consulting eröffnet drittes Unternehmen in Österreich – jetzt auch in Salzburg

Unternehmen in Österreich stehen unter enormem Druck: Digitalisierung, Fachkräftemangel, New Work und steigende Anforderungen an Effizienz setzen Organisationen und ihre Führungskräfte zunehmend unter Stress. Doch viele Unternehmen sind blind für die größten Zeit- und Energieverluste, die ihre Produktivität unbemerkt sabotieren. Das deutsche Unternehmen ESSENTIAE Coaching & Consulting expandiert weiter und eröffnet sein drittes Unternehmen – diesmal in Salzburg. Mit der neuen Niederlassung setzt ESSENTIAE gezielt auf die Beratung von Unternehmen in der Region, um Effizienzsteigerungen auf höchstem Niveau zu ermöglichen.

Warum klassische Prozessoptimierung oft scheitert

Die „schwarzen Löcher der Produktivität“ in Unternehmen

Eingefahrene Abläufe, ineffiziente Meetings, unnötige Bürokratie, widersprüchliche Kommunikationswege und unklare Entscheidungsstrukturen – all das sorgt für enorme Effizienzverluste. Die meisten klassischen Beratungen konzentrieren sich auf offensichtliche Optimierungspotenziale, während die verborgenen Ineffizienzen unentdeckt bleiben.

ESSENTIAE geht tiefer: Mit der „Schwarze Löcher der Produktivität“-Analyse werden genau jene Schwachstellen identifiziert, die sich in internen Dynamiken und unbewussten Verhaltensmustern verstecken.

Shadow Consulting: Wenn der Berater unsichtbar mitarbeitet

Eine der radikalsten Methoden von ESSENTIAE ist das Shadow Consulting. Dabei tauchen Berater unbemerkt in den Arbeitsalltag des Unternehmens ein – sie beobachten Meetings, analysieren Kommunikationsstrukturen und identifizieren verdeckte Blockaden. So können Probleme aufgedeckt werden, die im normalen Beratungsprozess oft verborgen bleiben.

„Viele Unternehmen versuchen, durch neue Technologien und Tools effizienter zu werden. Doch wenn unbewusste Strukturen die Effizienz behindern, verpufft jede Innovation.“ – Franziska Gostner, CEO ESSENTIAE

Warum ESSENTIAE mehr kann als New Work

Die blinden Flecken der modernen Arbeitswelt

Viele Unternehmen setzen auf New Work – flexiblere Strukturen, Eigenverantwortung der Mitarbeiter und agile Prozesse. Doch warum scheitern trotzdem so viele Unternehmen daran, ihre Effizienz wirklich zu steigern?

ESSENTIAE deckt die blinden Flecken auf:

– Meetings, die Zeit verschwenden: Agile Methoden sind oft nicht gehirnfreundlich und kosten mehr Zeit, als sie sparen.

– Führung neu gedacht: Nicht jeder kann sich selbst führen – Leadership bleibt essenziell, auch in modernen Strukturen.

– Effizienz statt nur Kultur: Erfolg muss messbar sein – Kultur allein reicht nicht.

„New Work sagt: ‚Wir brauchen mehr Flexibilität‘. ESSENTIAE sagt: ‚Wir brauchen klare Strukturen, die wirklich funktionieren. Dann kommt die Flexibilität von alleine‘.“

Warum ESSENTIAE für Hochleistungsteams & Führungskräfte gemacht ist

Viele Coaching-Ansätze setzen auf Selbstmotivation – doch was ist mit Führungskräften und Teams, die unter Hochdruck arbeiten?

ESSENTIAE entwickelt Maßnahmen, die für Leistungsträger funktionieren:

– Resilienz- und Mentaltraining für Hochleistungsteams.

– Gezielte Strategien zur Mitarbeiterbindung.

– Krisenfeste Entscheidungsprozesse für CEO und Management.

Mit der neuen Niederlassung in Salzburg kann ESSENTIAE Unternehmen noch gezielter dabei unterstützen, ihre internen Prozesse zu optimieren, Krisen zu meistern und nachhaltige Effizienzsteigerungen zu erzielen.

ESSENTIAE Consulting für Effizienzsteigerung revolutioniert das Beratungsgeschäft in Österreich. Durch **Shadow Consulting** geht das Unternehmen dorthin, wo andere aufhören: in die verborgenen Strukturen und verdeckten Schwachstellen von Unternehmen.

Mit einem einzigartigen Mix aus Psychologie, Leadership-Strategien und datengetriebener Prozessanalyse ist ESSENTIAE der erste Berater, der verdeckte Produktivitätsblockaden aufdeckt und messbare Ergebnisse liefert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ESSENTIAE Business Coaching & Consulting

Frau Franziska Gostner

Fürstenweg 12

83395 Freilassing

Deutschland

fon ..: +49 156 789 642 00

web ..: http://www.essentiae.de

email : info@essentiae.de

