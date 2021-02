essentials clean – we care about you

Die unabhängigen Berater für ganzheitliche Hygienelösungen in Zeiten von Corona

Essentials clean kümmert sich durch ganzheitliche Hygienelösungen um die Gesundheit von Kunden:innen, Mitarbeitenden, Freunde:innen, Patienten:innen, Schüler:innen etc.

Essentials clean liefert nicht einfach nur willkürlich Produkte, sondern entwickelt Hygienekonzepte, mit denen Räumlichkeiten durch Luftreinigungsgeräte, Oberflächenreinigung und mehr so sauber gehalten werden können, dass das Risiko für eine Ansteckung durch Viren, Bakterien oder Pilze so gering wie möglich gehalten wird.

Durch die Partnerschaft mit Signify, der Beleuchtungstochter des Philips Konzern, Wolf, einem der weltweit führenden Hersteller von Heizungs- und Klimasystemen, mittelständischen Partnern wie UVCclean aus Baden-Württemberg, Nevoox aus Mannheim oder Sayoli by planika aus Polen vertritt essentials clean viele unterschiedliche Luftreinigungs-Hersteller und technische Lösungen, die Individuell auf die Anforderungen der Kunden:innen zusammengestellt werden können.

Mit OneSpray, DESIS und ADDA-Tec wird das Produktportfolio der Hygieneexperten abgerundet.

Besonders mit der Lösung von OneSpray verfügt essentials clean über einen innovativen Partner in der Oberflächenreinigung, der ohne Chemie und Alkohol funktioniert. Diese neue Technologie wird bereits in der Londoner und Pariser U-Bahn eingesetzt. Auch die Deutsche Bahn setzt OneSpray in Ihren Zügen ein, denn nach einmaliger Anwendung mit OneSpray sind die Oberflächen für 15 Tage komplett viren- und bakterienfrei.

Unabhängig und ganzheitlich – von der Beratung an:

Vor jedem Kauf nehmen sich die Experten von essentials clean Zeit für eine ausführliche Beratung, bei der das Zuhören und Aufnehmen im Mittelpunkt steht. Dies geschieht entweder durch ein ausführliches Gespräch oder durch einen persönlichen Termin, um

* die Räumlichkeiten persönlich in Augenschein zu nehmen,

* alle wichtigen Kriterien zu berücksichtigen und

* die Geräte vorzuführen, die in Frage kommen können.

Erst beim Vorliegen aller notwendigen Informationen wird den Kunden:innen ein individuelles Angebot erstellt.

Das Team von essentials clean besteht aus Ingenieuren und Entwicklern von TÜV-Zertifizierungen und kann somit auf viel Erfahrung in der Beratung und Entwicklung zurückgreifen, um seine Kunden:innen ganzheitlich zu beraten.

Damit haben die Kunden die Sicherheit: We care about you.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

essentials concept GmbH

Herr Karsten Düh

Schumannstr. 3

81679 München

Deutschland

fon ..: +49 89 5404 7430

web ..: https://www.essentials-clean.de

email : info@essentials-clean.de

essentials concept wurde im September 2018 in München gegründet, und berät Unternehmen in den Bereichen Marketing und Vertrieb.

Im Sommer 2020 begann das Team rund um Karsten Düh mit Matthias Kirchgässner und Andrea Reif sich für das Thema Luftreinigung zu begeistern. Daraus entstand zunächst die Idee und dann das Unternehmen essentials clean.

essentials concept GmbH

Geschäftsführung Kathleen Düh

Schumannstr. 3

81679 München

Tel: +49 89 5404 7430

Handelsregister München: HRB 24 36 23

www.essentials-clean.de



Pressekontakt:

Essentials Concept Gmbh

Herr Karsten Düh

Schumannstr. 3

81679 München

fon ..: +49 89 5404 74340

email : k.dueh@essentials-concept.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Portofino entsendet das für die geophysikalische Messung zuständige Team in sein Lithiumprojekt Yergo Warum Gold, warum jetzt