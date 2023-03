eTASK übernimmt die SMB AG

Seit dem 01.01.2023 gehört die SMB AG mit ihrer CAFM-Software-Lösung MORADA zur eTASK Immobilien Software GmbH. eTASK bringt damit seine Software-Plattform in Sachen CAD-Integration nach vorne.

Hartmut Potreck, der als langjähriger Vorstand der SMB AG einen vertrauenswürdigen Nachfolger suchte, fand mit der eTASK Immobilien Software GmbH und deren Geschäftsführer Klaus Aengenvoort eine optimale Lösung.

Die seit 2000 bestehende SMB AG ist ein Vorreiter im CAFM in Süddeutschland. Sie bietet umfassende Lösungen für infrastrukturelle, kaufmännische und technische CAFM-Aufgaben.

Unter den Kunden von MORADA sind die Vermögensverwaltungen von drei Bundesländern sowie Kliniken und Hochschulen in Mittel- und Süddeutschland. Mit der Übernahme aller Mitarbeiter aus der Softwareentwicklung wird die Zukunft von MORADA-Installationen gesichert und die Kompetenz von eTASK bei öffentlichen Auftraggebern gestärkt.

MORADA bietet den Nutzern neben vielen anderen Funktionen eine leistungsfähige Schnittstelle zu AutoCAD und damit den unkomplizierten Transfer von Gebäudedaten ins CAFM-System. eTASK wird die CAD-Lösung eng an das eTASK.FM-Portal anbinden. Dies stellt die Basis für grafische Auswertungen und die Navigation in 2D dar und kann für eine künftige Umstellung auf eTASK.BIM als Ausgangspunkt dienen.

„Wir freuen uns, über die Akquisition der SMB AG. Damit bringen wir eTASK im Hinblick auf die CAD-Integration voran und stärken die eTASK-Plattform für alle unsere Kunden.“, meint eTASK-Geschäftsführer Klaus Aengenvoort.

Hartmut Potreck ergänzt: „Die vielen bisher geführten Übergabegespräche bestätigen, dass dieser Schritt richtig und gut war. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Zusammenschluss für unsere Kunden Sicherheit für die in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen in Prozesse und Daten bedeutet.“

Die eTASK Immobilien Software GmbH besteht seit dem Jahr 2000. Sie entwickelt an ihrem Stammsitz in Köln und einem weiteren Standort in Berlin standardisierte Softwareprodukte, mit denen Unternehmen ihre Immobilienprozesse effizient zu organisieren und digital steuern können. Darüberhinaus beteiligt sich eTASK an diversen Forschungsprojekten und treibt mit ihrer Expertise die Digitalisierung der Immobilienbranche voran.

