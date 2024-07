EthOss® Bone Graft – www.bedent.ch

EthOss: Revolution in Bone Regeneration Through Biological Principles

In der modernen Zahnmedizin und Orthopädie ist die Wiederherstellung von Knochenstruktur und Knochenfunktion eine der allergrößten Herausforderungen. Seit Jahrzehnten setzen Forscher und Praktiker auf verschiedene Materialien und Techniken, um Knochenregeneration zu fördern. Ein herausragendes Produkt hat jedoch alles verändert: EthOss Bone Graft. Dieses innovative Material hebt sich als einziges seiner Art hervor, das modernste Prinzipien nutzt, um eine effektive Knochenregeneration zu gewährleisten.

Was ist EthOss?

EthOss Bone Graft ist ein synthetisches Knochenersatzmaterial, das speziell entwickelt wurde, um die Heilungsprozesse des Körpers zu unterstützen und zu fördern. Es besteht aus einer einzigartigen Kombination von Kalziumphosphat und Kalziumsulfat, die synergetisch wirken, um eine optimale Knochenneubildung zu ermöglichen.

Prinzipien der Knochenregeneration

Um zu verstehen, warum EthOss so revolutionär ist, ist es wichtig, die grundlegenden biologischen Prinzipien der Knochenregeneration zu betrachten:

1. Osteokonduktivität: Dies bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, als Gerüst zu dienen, auf dem neue Knochenzellen wachsen können. EthOss bietet eine hochporöse Struktur, die das Einwachsen von Knochenzellen und Blutgefäßen fördert.

2. Osteoinduktion: Dies ist die Fähigkeit eines Materials, Stammzellen zur Differenzierung in knochenbildende Zellen zu stimulieren. Während viele Materialien auf dem Markt diese Fähigkeit nicht besitzen, kann EthOss durch seine spezielle Zusammensetzung und Struktur osteoinduktive Eigenschaften aufweisen.

3. Osteogenese: Die tatsächliche Neubildung von Knochenzellen durch den Körper. EthOss unterstützt diesen Prozess durch die Bereitstellung von Kalziumionen, die essenziell für die Knochenmineralisierung sind.

Vorteile von EthOss

o Schnellere Heilung: Durch die Förderung natürlicher Heilungsprozesse kann EthOss die Zeit bis zur vollständigen Knochenregeneration signifikant verkürzen.

o Biokompatibilität: EthOss besteht aus Materialien, die vom Körper gut vertragen werden, was das Risiko von Entzündungen oder Abstoßungsreaktionen minimiert.

o Einfachheit der Anwendung: Dank seiner einstellbaren Konsistenz, perfekte Dosierbarkeit und die Modellierbarkeit kann EthOss leicht an die gewünschte Stelle angepasst werden.

Klinische Anwendungen und Erfolge

EthOss hat sich in verschiedenen klinischen Studien und Anwendungen als äußerst effektiv erwiesen. Zahnärzte und Kieferchirurgen weltweit nutzen es erfolgreich zur Behandlung von Zahnimplantatbetten, Sinusliftverfahren und anderen knochenregenerativen Eingriffen. Auch in der Orthopädie zeigt EthOss vielversprechende Ergebnisse, insbesondere bei der Behandlung von Knochendefekten nach Trauma oder Operationen. EthOss steht als leuchtendes Beispiel für den Fortschritt in der Materialwissenschaft. Durch die strikte Einhaltung biologischer Prinzipien setzt es neue Maßstäbe in der synthetischen Knochenregeneration und bietet Patienten eine effektivere Heilungsoption. In einer Zeit, in der die Nachfrage nach neuen Therapien steigt, erweist sich EthOss Bone Graft als bahnbrechende Lösung, die sowohl den Patienten als auch den Praktikern zugutekommt. Durch die Kombination von wissenschaftlicher Innovation und praktischer Anwendbarkeit ist EthOss zweifellos ein Hoffnungsträger für die Zukunft der synthetischen Knochenregeneration.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bedent GmbH

Herr Uwe Steiner

Freiburgstrasse 562

3172 Niederwangen

Schweiz

fon ..: 41 31 508 52 09

web ..: https://maps.app.goo.gl/W1PcBw1hNSjjeUs57

email : u.steiner@bedent.ch

Impressum – bedent GmbH

bedent GmbH

Freiburgstrasse 562

3172 Niederwangen

UID / MWST-Nummer : CHE-482.007.542 MWST

E-Mail: kontakt@bedent.ch

Tel.: +41 31 508 52 09

Pressekontakt:

bedent GmbH

Herr Uwe Steiner

Freiburgstrasse 562

3172 Niederwangen

fon ..: 41 31 508 52 09

web ..: https://maps.app.goo.gl/W1PcBw1hNSjjeUs57

email : u.steiner@bedent.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Videoproduktion München Tag der offenen Tür im Waldkindergarten Ebersroith Rettenbach