EU-Verpackungsverordnung: Passgerechte Versandkartons werden für Onlinehändler zur Pflicht

Die neue EU-Verpackungsverordnung begrenzt Leerraum in Versandverpackungen. Für Onlinehändler steigt der Bedarf an individuell angepassten Kartonagen erheblich.

Die im November 2024 verabschiedete EU-Verpackungsverordnung (PPWR) stellt den europäischen Onlinehandel vor konkrete Herausforderungen. Ab den vorgesehenen Übergangsfristen dürfen Versandverpackungen maximal 40 Prozent Leerraum enthalten. Füllmaterialien werden dabei zum Verpackungsvolumen gezählt. Für Händler, die bisher auf wenige Standardkartongrößen setzen, bedeutet dies einen grundlegenden Wandel in der Versandlogistik.

Das österreichische Unternehmen Gruber Karton Kreativ aus dem Innviertel fertigt Versandkartons und Versandverpackungen auf Anfrage und passt Format sowie Material individuell an das jeweilige Produkt an. Dieses Fertigungsprinzip entspricht dem Kern dessen, was die neue Verordnung von Unternehmen künftig verlangt: Verpackungen, die auf den Inhalt abgestimmt sind und überflüssiges Volumen vermeiden.

Die Relevanz passgenauer Kartons geht über die reine Gesetzeskonformität hinaus. Weniger Leerraum bedeutet weniger Füllmaterial, geringeren Platzbedarf beim Transport und damit reduzierte Logistikkosten. Gleichzeitig sinkt das Risiko von Transportschäden, wenn Produkte nicht in überdimensionierten Kartons verrutschen können. Die EU-Verordnung setzt damit einen regulatorischen Rahmen für das, was aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht bereits sinnvoll ist.

Für Onlinehändler mit wechselnden Sortimenten ergibt sich die Notwendigkeit, mit Verpackungsherstellern zusammenzuarbeiten, die auch bei kleineren und mittleren Auflagen flexibel reagieren können. Gruber Karton Kreativ bietet hierzu einen Prozess an, bei dem zunächst Muster auf Basis realer Produkte entwickelt werden. Erst nach Freigabe durch den Kunden geht ein Auftrag in die Produktion. Bei vorhandenem Lagermaterial und bestehender Stanzform sind Lieferzeiten von ein bis zwei Werktagen möglich.

Die Verordnung betrifft nicht nur große Versandhäuser, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen, die Waren über das Internet vertreiben. Sie alle werden sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie ihre Verpackungsstrategie den neuen Vorgaben gerecht wird. Individuelle Konstruktion und kompetente Beratung bei der Verpackungsentwicklung gewinnen dadurch spürbar an Bedeutung.

Weitere Informationen zum Leistungsspektrum sind unter gruber-kartonagen.at/ verfügbar.

