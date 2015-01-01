  • EU-Verpackungsverordnung: Passgerechte Versandkartons werden für Onlinehändler zur Pflicht

    Die neue EU-Verpackungsverordnung begrenzt Leerraum in Versandverpackungen. Für Onlinehändler steigt der Bedarf an individuell angepassten Kartonagen erheblich.

    Die im November 2024 verabschiedete EU-Verpackungsverordnung (PPWR) stellt den europäischen Onlinehandel vor konkrete Herausforderungen. Ab den vorgesehenen Übergangsfristen dürfen Versandverpackungen maximal 40 Prozent Leerraum enthalten. Füllmaterialien werden dabei zum Verpackungsvolumen gezählt. Für Händler, die bisher auf wenige Standardkartongrößen setzen, bedeutet dies einen grundlegenden Wandel in der Versandlogistik.

    Das österreichische Unternehmen Gruber Karton Kreativ aus dem Innviertel fertigt Versandkartons und Versandverpackungen auf Anfrage und passt Format sowie Material individuell an das jeweilige Produkt an. Dieses Fertigungsprinzip entspricht dem Kern dessen, was die neue Verordnung von Unternehmen künftig verlangt: Verpackungen, die auf den Inhalt abgestimmt sind und überflüssiges Volumen vermeiden.

    Die Relevanz passgenauer Kartons geht über die reine Gesetzeskonformität hinaus. Weniger Leerraum bedeutet weniger Füllmaterial, geringeren Platzbedarf beim Transport und damit reduzierte Logistikkosten. Gleichzeitig sinkt das Risiko von Transportschäden, wenn Produkte nicht in überdimensionierten Kartons verrutschen können. Die EU-Verordnung setzt damit einen regulatorischen Rahmen für das, was aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht bereits sinnvoll ist.

    Für Onlinehändler mit wechselnden Sortimenten ergibt sich die Notwendigkeit, mit Verpackungsherstellern zusammenzuarbeiten, die auch bei kleineren und mittleren Auflagen flexibel reagieren können. Gruber Karton Kreativ bietet hierzu einen Prozess an, bei dem zunächst Muster auf Basis realer Produkte entwickelt werden. Erst nach Freigabe durch den Kunden geht ein Auftrag in die Produktion. Bei vorhandenem Lagermaterial und bestehender Stanzform sind Lieferzeiten von ein bis zwei Werktagen möglich.

    Die Verordnung betrifft nicht nur große Versandhäuser, sondern auch kleine und mittlere Unternehmen, die Waren über das Internet vertreiben. Sie alle werden sich mit der Frage auseinandersetzen müssen, wie ihre Verpackungsstrategie den neuen Vorgaben gerecht wird. Individuelle Konstruktion und kompetente Beratung bei der Verpackungsentwicklung gewinnen dadurch spürbar an Bedeutung.

    Weitere Informationen zum Leistungsspektrum sind unter gruber-kartonagen.at/ verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gruber Karton Kreativ GmbH
    Herr Christian Magoc
    Frankenburger Straße 17
    4910 Ried im Innkreis
    Österreich

    fon ..: +43 07752/83777
    fax ..: +43 7752/83777-18
    web ..: https://www.gruber-karton-kreativ.at
    email : office@gruber-karton-kreativ.at

    Gruber Kartonagen ist seit Jahren Ihr professioneller und kompetenter Ansprechpartner im Bereich Kartonagen, Verpackung und Kartonverpackungen. Ob im Postversand, zur Aufbewahrung von diversen Gegenständen oder Unterlagen, als Verpackung oder schlicht als dekoratives Element – Kartons finden ihren Einsatz im täglichen Gebrauch. Wir sind der ideale Partner, wenn es um Verpackung und Kartons geht, vom Pizzakarton bis zur geschmackvollen Geschenkverpackung. Wir schauen auf eine über 100-jährige Tradition in der Produktion und im Vertrieb von Verpackungen, Werbemittel, Buchbinderei und Lohnarbeiten zurück.

    Gruber Kartonagen verarbeitet Wellpappe, Karton und Papier, um für jeden Anlass die entsprechende Schachtel parat zu haben. Als Werbemittel eignen sich Wellpappe und Kartonverpackungen ebenfalls, zum Beispiel für Mailingboxen, Prospektständer und Karton Aufsteller. Unser Unternehmen bietet Ihnen für jede Gelegenheit die passende Schachtel, Kartonage oder Verpackung.

    Pressekontakt:

    Gruber Karton Kreativ GmbH
    Herr Christian Magoc
    Frankenburger Straße 17
    4910 Ried im Innkreis

    fon ..: +43 07752/83777
    web ..: https://www.gruber-karton-kreativ.at
    email : presse@top-ranking.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Maßgeschneiderte Versandkartons optimieren Verpackungsprozesse im E-Commerce
      Passgenaue Verpackungslösungen sorgen für Effizienz und Produktschutz beim Versand unterschiedlichster Waren....

    2. Neuer On-Demand-Kurs zur PPWR – EU-Verpackungsverordnung flexibel & praxisnah lernen
      Mit dem neuen On-Demand-Kurs PPWR bietet l.i.d. - learn.interact.digital eine flexible Online-Weiterbildung zur EU-Verpackungsverordnung für Unternehmen und Fachkräfte....

    3. Dimapax bringt neue Versandkartons im DHL-Kleinpaketformat auf den Markt
      Die Dimapax GmbH erweitert ihr Sortiment um passgenaue Versandkartons im DHL-Kleinpaketformat und bietet damit eine praktische Lösung für den günstigen und sicheren Versand....

    4. In den Produktverpackungen steckt für Onlinehändler ein riesiges Potenzial
      Jeder Onlinehändler möchte seine Umsätze steigern und seinen Shop bekannter und beliebter machen. Um das zu erreichen, ist es wichtig ungenutztes Potenzial zu erkennen und zu nutzen....

    5. Black Friday Sale Onlinehändler profitieren von Corona Lockdown
      Black Friday GmbH Studie: 39 Prozent geben mehr als 300 Euro aus, 94 Prozent planen online einzukaufen...

    6. ChatGPT Tricks für Onlinehändler: Clever Mangos und Händlerbund bringen gratis ChatGPT CheatSheet
      Jetzt kann es jeder: Mehr Shop-Umsatz, mehr Kunden.... dank dem Clever Mangos Chatgpt CheatSheet in der Händlerbund Edition...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.