Euro Sweillem GmbH: Nachhaltigkeit von Steinzeugrohren

Der ägyptische Hersteller Sweillem Vitrified Clay Pipes Co.

zählt zu den Pionieren der industriellen Fertigung von Steinzeugrohren.

Hier wird Nachhaltigkeit gelebt.

Ton, als natürlicher Grundstoff für Steinzeug, hat Tradition in der Fertigung von

Gebrauchsgegenständen und vielerlei Einsatzmöglichkeiten. Bereits 1935 nutzten

die Experten von Sweillem die Vorteile der unterschiedlichen, natürlichen Tonarten

aus den Tongruben rund um Assua und begannen mit der industriellen Produktion

von Steinzeugrohren. Was anfänglich belächelt wurde, hat sich im Laufe der Jahre

immer mehr durchgesetzt. Und das nicht nur wegen der Produktvorteile, sondern auch im ökologischen Sinne: In festgeschriebenen Mischverhältnissen werden

verschiedene Tonarten mit Schamotten – ohne Öl – nur mit Wasser vermengt und

anschliessend zu einer homogenen, formbaren Masse verarbeitet. Das zu verarbeitende Endprodukt für die Steinzeugrohre besteht also ausschließlich aus natürlichen Grundstoffen und ist zu 100% umweltfreundlich und komplett recyclebar.

Der Einsatz und Nutzen von Euro Sweillem-Steinzeugrohren ist fast grenzenlos!

Steinzeugrohre von Sweillem, die ursprünglich für Abwasserkanäle entwickelt wurden, traten ihren Siegeszug mit der Gründung der europäischen Vertriebstochter Euro Sweillem im Jahre 2015 in Deutschland an. Aufgabenansprüche, Einsatzanforderungen und Nutzenlösungen von Steinzeugrohren werden hier national und europaweit zusammengetragen, analysiert und gemeinsam mit den Sweillem-Experten in Kairo nutzergerecht umgesetzt. Die Lösungen finden

ihren Einsatz sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich für die Abwasserführung.

Nachhaltigkeit ist das große und zeitaktuelle Stichwort in unserer Gesellschaft:

Für Euro Sweillem-Steinzeugrohre seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit.

Während der gesamten Nutzungsdauer der Wasser- oder Abwasserführung, von

mindestens 100 Jahren, bleibt die Qualität der Steinzeugrohre unverändert auf hohem Niveau.

Selbst extreme äußere Einwirkungen wie z. B. Temperaturschwankungen,

Druck und mechanische Belastungen wie Reibung oder aber auch aggressive

Flüssigkeiten halten den Beanspruchungen stand.

Kein Wunder, wenn heute behauptet wird, Steinzeugrohre von Euro Sweillem

verfügen im Gegensatz zu anderen Abwasserrohren nicht nur über eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten und Langlebigkeit, sondern entsprechen auch in allen anderen Belangen den Ansprüchen des ökologischen Gleichgewichts.

Langjähriger Anwendernutzen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden von Euro Sweillem zu einer kontinuierlichen Optimierung und Anpassung der natürlichen Werkstoffeigenschaften an die modernen und zukunftsorientierten

Abwasserführungssysteme genutzt.

Fazit: Steinzeugrohre von Euro Sweillem sind nicht nur nutzerorientiert, sondern schonen auch die Umwelt, sind langlebig, robust und recyclebar.

Weitere Informationen: www.eurosweillem.de

