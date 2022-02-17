Euromate feiert 50-jähriges Bestehen mit Bäumepflanz-Projekt und neuem Produktangebot

Bäume pflanzen für reine Luft: so feiert Euromate sein 50-jähriges Bestehen

Breda, Niederlande, 1. Juni 2025 – Das renommierte Unternehmen Euromate feiert sein 50-jähriges Bestehen mit beispielhaften Aktionen und wichtigen Innovationen. In den vergangenen fünf Jahrzehnten hat Euromate als Pionierunternehmen im Bereich Luftreinigung und -qualität viel zu den Fortschritten in dieser Branche beigetragen. Dieses Jubiläum markiert den Höhepunkt von jahrzehntelangen Anstrengungen zur Entwicklung von Lösungen, die bei der Verbesserung der Luftqualität helfen und den Spezialanforderungen von verschiedenen Industrien sowie dem Nichtraucherschutz gerecht werden.

50 Jahre Engagement für saubere Luft

Die Arbeit von Euromate hat in den letzten 50 Jahren eine anhaltende positive Auswirkung auf die Umwelt gehabt. Um dieses bemerkenswerte Ereignis zu würdigen, hat Euromate, in Partnerschaft mit Viridi Air und der Forstkommission, einen symbolischen Beitrag zum Umweltschutz geleistet, indem sie 50 Bäume im Merkske Naturschutzgebiet gepflanzt haben. Der Standort, der an der belgisch-niederländischen Grenze liegt, reflektiert den internationalen Charakter und Einfluss von Euromate. „Diese symbolische Aktion passt perfekt zu unserem Auftrag: Verbesserung der Luftqualität“, sagte ein Mitarbeiter, sichtlich stolz auf das erreichte Wachstum der Bäume seit der Pflanzaktion im März.

Neue Produktpalette zum Jubiläum

Im Rahmen des Jubiläumsjahres hat Euromate auf die sich ändernden Bedürfnisse des Marktes reagiert und eine Reihe neuer Produkte entwickelt. Die neuen Geräte sind kleiner, leichter und kostengünstiger, was sie für viele Anwender noch attraktiver macht. Darüber hinaus hat Euromate spezielle Luftreiniger gegen Ausgasungen von Ethylenoxid und Formaldehyd in Lagern eingeführt – ein weiterer Schritt des Unternehmens, um den individuellen Herausforderungen ihrer Kunden zu begegnen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten sind die perfekte Gelegenheit, um das Engagement des Unternehmens für saubere Luft sowie seine Bemühungen, innovative Lösungen für den wachsenden Markt anzubieten, hervorzuheben. Mit dieser Feier möchte Euromate seine Kunden, die Medien und die breite Öffentlichkeit darüber informieren, dass sie weiterhin an der Spitze der Branche stehen und sich dazu verpflichten, Wege zur Verbesserung der Luftqualität zu erforschen und umzusetzen.

Euromate, ein global agierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Breda, Niederlande, und einer Niederlassung in Breitscheid, Deutschland, hat sich seit seiner Gründung vor 50 Jahren der Verbesserung der Luftqualität verschrieben. Mit einer breit gefächerten Auswahl an Luftreinigern für Industriezwecke, Nichtraucherschutzlösungen und Geräten zum Schutz vor Pollen, Viren und Bakterien hat sich Euromate als führender Anbieter in diesem Bereich etabliert. Um einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, setzt das Unternehmen kontinuierlich auf Innovation und Qualität – die Basis für saubere, gesunde Luft.

