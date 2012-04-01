  • Europa kann Textil “ und das wird wieder wichtiger

    Herrenausstatter.de: Rund 1.000 Sommerartikel aus europäischer Fertigung im Sortiment

    BildZwischen der Normandie, Flandern und den Niederlanden wächst der weit überwiegende Teil des Flachses, aus dem weltweit hochwertiges Leinen entsteht. In Biella am Fuß der Alpen wird seit Jahrhunderten Wolle veredelt, weil das Bergwasser dort außergewöhnlich kalkarm ist. Im nordportugiesischen Tal des Ave liegen Färbereien, Strickereien und Konfektionsbetriebe so dicht beieinander, dass ein Kleidungsstück im Umkreis weniger Kilometer vollständig entstehen kann. Herrenausstatter.de, seit 1997 Deutschlands erster Online-Shop für Premium-Herrenmode, führt aktuell rund 1.000 Sommerartikel aus europäischer Fertigung.

    „Europa hat im Textilbereich etwas, das sich schlicht nicht kopieren lässt: gewachsene Regionen mit einem Wissen, das über Generationen weitergegeben wurde“, sagt Renata DePauli, Gründerin und CEO der DePauli AG. „Das ist kein nostalgisches Argument. Das ist ein handfester Vorsprung “ und er wird gerade wieder wertvoller.“

    Kurze Wege als Wettbewerbsvorteil

    Nach Jahren volatiler Lieferketten und steigender Frachtkosten gewinnt Fertigung in geografischer Nähe an Bedeutung. Kürzere Wege bedeuten kürzere Reaktionszeiten, geringere Lagerrisiken und eine Nachschubfähigkeit, die bei interkontinentaler Beschaffung so nicht erreichbar ist.

    „Wer in Portugal oder Italien fertigen lässt, kann über den Preis nicht gewinnen. Also gewinnt er über Material, Schnitt und Verarbeitung“, so DePauli. „Diese Betriebe sind gezwungen, gut zu sein “ und genau das kommt unseren Kunden zugute.“

    Nachfrage nach Langlebigkeit steigt

    Herrenausstatter beobachtet im Premium-Segment ein wachsendes Interesse an Kleidung mit langer Nutzungsdauer. Europäische Fertigung trifft dabei auf eine Kundenerwartung, die über den Kaufpreis hinausgeht: kontrollierte Arbeitsbedingungen, nachvollziehbare Herkunft und Ware, die mehrere Saisons übersteht.

    „Unsere Kunden fragen konkreter nach als noch vor fünf Jahren “ nach Stoffherkunft, nach Verarbeitung, nach Haltbarkeit“, erklärt DePauli. „Das ist eine gute Entwicklung. Sie stärkt genau die Betriebe, die sorgfältig arbeiten.“

    Zukunftsfähige Struktur

    Europäische Textilregionen bilden aus, investieren in Maschinen und entwickeln Verfahren weiter “ etwa in Prato, wo die Wiederaufbereitung von Wollresten seit dem 19. Jahrhundert Tradition hat und heute als Vorbild für Kreislaufwirtschaft gilt.

    „Diese Strukturen tragen sich, solange ihre Produkte gekauft werden“, sagt DePauli. „Und die Nachfrage entwickelt sich in die richtige Richtung.“

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    DePauli AG
    Frau Petra Baecker
    Gutenbergstraße 3a
    85748 Garching bei München
    Deutschland

    fon ..: 089552786275
    web ..: https://www.herrenausstatter.de/
    email : p.baecker@depauli.com

    Herrenausstatter.de
    Deutschlands ältester Online-Shop für Premium-Herrenmode

    Herrenausstatter.de wurde im Oktober 1997 als erster deutscher Online-Shop für hochwertige Herrenmode gegründet und wird bis heute von seiner Gründerin Renata DePauli persönlich geführt. Als Tochterunternehmen der DePauli AG (gegründet 1999 in München) hat sich Herrenausstatter.de in über 25 Jahren zu einer führenden Adresse für anspruchsvolle Männermode im deutschsprachigen Raum entwickelt.

    Kuratierte Premium-Markenvielfalt
    Das Sortiment umfasst über 250 sorgfältig ausgewählte deutsche und internationale Premium-Marken, darunter BOSS, Joop!, Emporio Armani, Polo Ralph Lauren, Woolrich und Fred Perry. Herrenausstatter.de bietet eine tiefe Auswahl in den Bereichen Business-Mode, elegante Freizeitkleidung und funktionale Outdoor-Bekleidung – stets mit dem Fokus auf Qualität, Stil und Langlebigkeit.

    Persönliche Kundenbeziehung als Erfolgsrezept
    Was Herrenausstatter.de besonders auszeichnet, ist der individuelle, persönliche Service. Viele Stammkunden haben einen festen Ansprechpartner, der ihre Vorlieben und ihren persönlichen Stil kennt. Dieses hohe Maß an Kundennähe wird durch innovative Technologien wie KI-gestützte Produktempfehlungen und personalisierte Stilberatung ergänzt.

    Exklusive Partnerschaften
    Herrenausstatter.de pflegt exklusive Kooperationen mit renommierten Marken. So ist das Unternehmen beispielsweise der einzige autorisierte Online-Händler für BOGGI Milano im deutschsprachigen Raum und unterhält privilegierte Partnerschaften mit Marken wie Fred Perry und ALBERTO.

    Kontinuität und Expertise
    Die Beständigkeit des Unternehmens zeigt sich auch im Team: Viele Mitarbeiter der „ersten Stunde“ sind noch heute Teil des Unternehmens. Diese Kontinuität und das über Jahrzehnte aufgebaute Fachwissen bilden die Basis für ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse anspruchsvoller Männer.

    Innovation trifft Tradition
    Als Pionier im Online-Handel verbindet Herrenausstatter.de traditionelle Werte wie Qualität und persönlichen Service mit innovativen Konzepten. Die Website bietet zahlreiche inspirierende Features wie saisonale Styling-Vorschläge, Outfit-Kombinationen und redaktionelle Inhalte zu aktuellen Modetrends.

    Ausblick
    Herrenausstatter.de setzt auch in Zukunft auf die erfolgreiche Verbindung von kuratierter Markenvielfalt, persönlichem Service und innovativen digitalen Lösungen. Dabei bleibt das Ziel stets dasselbe: anspruchsvollen Männern ein exzellentes Einkaufserlebnis zu bieten, das ihrer Individualität und ihrem Stilbewusstsein gerecht wird.

    Pressekontakt:

    DePauli AG
    Frau Petra Baecker
    Gutenbergstraße 3a
    85748 Garching bei München

    fon ..: 089552786275
    email : p.baecker@depauli.com


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