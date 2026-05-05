Europäischer Preis für nachhaltige Energie 2026: Deutsche Regulierungsexpertin Dr. Nadia Horstmann nominiert

Der Preis würdigt Frauen, die durch herausragende Aktivitäten dazu beitragen, die Energiewende in Europa voranzutreiben.

(Brüssel/ Berlin) 5. Mai 2026

Dr. Nadia Horstmann, Regulierungsexpertin bei der Bundesnetzagentur, ist in der Kategorie „Frauen in Energie“ für den Europäischen Preis für nachhaltige Energie 2026 nominiert. Die Gewinnerin unter drei Finalistinnen wird durch eine öffentliche Online-Abstimmung ermittelt. Diese läuft ab sofort bis zum 31. Mai. Die Siegerin wird am 9. Juni 2026 bei einer Preisverleihung in Brüssel bekannt gegeben.

Besonderes Augenmerk des Preises liegt auf Bemühungen, die Gleichstellung der Geschlechter sowie Chancengleichheit im Energiesektor zu fördern.

Nadia Horstmann, Leiterin des Referats „Koordinierung Internationales Energie“ bei der Bundesnetzagentur, prägt die Energiewende auf nationaler und europäischer Ebene entscheidend mit. Sie setzt sich durch ihr eigenes Vorbild und die Förderung von Inklusivität für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Ihre Initiativen für strukturiertes Mentoring und Lernen von Gleichgesinnten haben die Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen bei Regulierungsbehörden erhöht. Zudem hat sie erfolgreich Vorschläge zur Erhebung nach Geschlecht aufgeschlüsselter Daten zu Führungspositionen, Expertengruppen und Rednerrollen eingebracht.

Neben ihrer Tätigkeit bei der Bundesnetzagentur leitet Nadia Horstmann auch wichtige Arbeitsgruppen beim Rat der europäischen Energieregulierungsbehörden (CEER). Sie entwickelt politische Strategien und Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien, der Dekarbonisierung und von Innovationen auf dem Energiemarkt.

Als Verfechterin der Geschlechtergleichstellung im Energiesektor ist sie Co-Vorsitzende der Initiative „Frauen in Energie“ im Internationalen Verband der Energieregulierungsbehörden (ICER). Im Jahr 2025 rief sie die Initiative „Frauen in Energie“ beim CEER ins Leben.

„Die Verankerung der Geschlechtergleichstellung auf diesen Ebenen stellt sicher, dass vielfältige Talente Innovationen vorantreiben, was zu nachhaltigen Lösungen führt, die die Energie- und Klimaziele der EU schneller und inklusiver voranbringen“, erklärt Nadia Horstmann. „Wenn diese Ansätze breitere Anwendung finden, können sie die Energiewende in ganz Europa beschleunigen und gleichzeitig einen wirklich gerechten Energiesektor fördern.“

„Ich zeige konkrete Beispiele von Frauen, die in einflussreichen, zukunftsrelevanten Energiesektoren herausragende Leistungen erbringen“, sagt Nadia Horstmann. Sie fügt hinzu, dass sie Frauen betreut, die in Projekte im Bereich erneuerbare Energien einsteigen, und ihnen hilft, technisches Fachwissen und berufliche Netzwerke aufzubauen. „Durch Workshops, Öffentlichkeitsarbeit an Universitäten und die Teilnahme an Branchenveranstaltungen zeige ich, dass Frauen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der nachhaltigen Energiezukunft Europas spielen. Diese Maßnahmen inspirieren mehr Frauen dazu, eine Karriere im Energiesektor anzustreben, und positionieren sie als Innovatorinnen und Führungskräfte in der Energiewende.“

„Nadia Horstmanns Arbeit hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Stärkung von Frauen und deren Rolle bei Dekarbonisierungsmaßnahmen zu schärfen und die Rechtssicherheit in ganz Europa zu stärken. Gleichzeitig geht sie eine der größten Herausforderungen der Energiewende, deren institutionelle Nachhaltigkeit, an“, sagt ihre Kollegin bei der Bundesnetzagentur, Kimberly Kettermann, die zu denjenigen gehörte, die sie für die Auszeichnung nominiert haben. „Nadia verkörpert die neue Generation von Führungskräften im Bereich der sauberen Energie, die den globalen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft beschleunigen“, so Kimberly Kettermann weiter.

Die anderen Finalistinnen in dieser Kategorie sind Donna Gartland aus Irland und Suzanne Renard aus Frankreich. Donna Gartland treibt Irlands Übergang zu kohlenstoffarmer Wärme voran und fördert gleichzeitig die Gleichstellung der Geschlechter im Energiesektor. Suzanne Renard leitet eine nationale Bewegung, die bürgergeführte Projekte im Bereich erneuerbare Energien zusammenbringt, unterstützt und finanziert, wobei der Schwerpunkt auf Vielfalt liegt.

Die Europäischen Preise für nachhaltige Energie (European Sustainable Energy Awards -EUSEW Awards) zeichnen herausragende Persönlichkeiten, Projekte und Initiativen aus, die Europas Übergang zu sauberer Energie vorantreiben. Die neun Finalist*innen in insgesamt drei Kategorien wurden von einer hochrangigen Jury ausgewählt. Die Kategorien sind: KMU als Treiber der Energieeffizienz, Lokale Energieinitiativen und Frauen im Energiesektor. Abstimmungen sind über folgenden Link möglich: https://interactive.eusew.eu/platform/eusew-2026/awards/

EUSEW 2026

Die Europäische Woche für nachhaltige Energie (EUSEW) ist die größte jährliche Veranstaltung zum Thema erneuerbare Energien und effiziente Energienutzung in Europa und wird von der Generaldirektion Energie der Europäischen Kommission und der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA) organisiert.

Die 20. Ausgabe der EUSEW findet vom 9. bis 11. Juni 2026 in einem hybriden Format statt, vor Ort in Brüssel und online. Die Europäische Woche für nachhaltige Energie umfasst eine dreitägige Konferenz, die Verleihung der Europäischen Preise für nachhaltige Energie, eine Energiemesse sowie Aktivitäten für junge Energiebotschafter.

Die Teilnehmenden haben zudem Zugang zu unabhängig organisierten Tagen der nachhaltigen Energie, die weltweit online und vor Ort stattfinden; die Ausschreibung hierfür läuft bis zum 24. Mai. Aktuelle Informationen zur Agenda und zu den Veranstaltungsorten finden Sie unter ec.europa.eu/eusew sowie auf der neuen Plattform der Europäischen Woche für nachhaltige Energie (EUSEW) auf LinkedIn. Nehmen Sie jederzeit über #EUSEW2026 an der Diskussion in den sozialen Medien teil.

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