European Metals nimmt Handel an NASDAQ International auf

15. Dezember 2020

– European Metals für Handel am weltweit renommierten NASDAQ International OTC Program mit Sitz in USA zugelassen

– Unternehmen wird Handel an NASDAQ International unter Kürzel ERPNF am 15. Dezember 2020 aufnehmen

– Handel wird Zugänglichkeit für große US-Investoren beschleunigen

– NASDAQ International ergänzt Reihe aktiver Notierungen des Unternehmens an ASX, AIM und europäischen Börsen

– Unternehmen entwickelt Projekt Cinovec, die größte Hartgestein-Lithium-Ressource in Europa, die in strategisch günstiger Position in unmittelbarer Nähe zu Endverbraucher-Automobilherstellern und Unternehmen liegt, die sich mit Energiespeicherung beschäftigen

European Metals Holdings Limited (ASX und AIM: EMH) (European Metals oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme des Handels an der NASDAQ International, die von der NASDAQ International Securities Exchange (ISE) betrieben wird, am 15. Dezember 2020 bekannt zu geben, nachdem das Interesse aus den USA an seinem Projekt Cinovec, der größten Hartgestein-Lithium-Ressource Europas, beträchtlich gestiegen ist.

Die NASDAQ ISE wurde im Jahr 2000 als erste rein elektronische Börse in den USA eingeführt und ist ein bedeutsames Investmentziel. Die Aufnahme in das NASDAQ International Program wird die Zugänglichkeit des Unternehmens für US-Aktionäre beschleunigen, nachdem das Unternehmen kürzlich den Handel am OTC-Pink-Markt aufgenommen hat.

Das Programm NASDAQ International Designation wurde für nicht in den USA ansässige Unternehmen konzipiert, die über Level 1 American Depository Receipts verfügen, oder für kanadische und australische Unternehmen, deren Aktien im außerbörslichen Handel gehandelt werden.

Das Unternehmen kann nun von einer wesentlich höheren Sichtbarkeit in der US-Investment-Community und größeren Ressourcen für Investor-Relations-Unterstützung profitieren.

NASDAQ International erhöht die Sichtbarkeit aller Mitgliedsunternehmen (zu denen auch andere ASX-Unternehmen wie Qantas und Macquarie Group zählen) und EMH geht davon aus, dass die Mitgliedschaft EMH dabei helfen wird, seine globale Marke zu stärken, die Liquidität zu erhöhen und seine Botschaft an die US-Investment-Community zu gestalten.

Die ASX wird weiterhin die primäre Notierung des Unternehmens sein, wobei Investoren auch die Möglichkeit haben, Aktien über OTC/NASDAQ International, den AIM-Markt mit Sitz im Vereinigten Königreich und die deutsche Börse Frankfurt zu erwerben.

Wie im Juli bekannt gegeben, führt das Unternehmen zurzeit Gespräche mit dem Emissionsmarkt der Tschechischen Republik, der Prager Börse (die PSE), hinsichtlich einer Notierung der Wertpapiere des Unternehmens. Diese Gespräche dauern an und das Unternehmen hofft, die Aktionäre in naher Zukunft über Neuigkeiten informieren zu können. Eine Notierung an der PSE würde das enorme nationale Interesse am Projekt Cinovec, das 100 Kilometer nordwestlich von Prag an der tschechischen Grenze zu Deutschland liegt, weiter steigern.

Keith Coughlan, Executive Chairman von European Metals, sagte hinsichtlich der Notierung an der NASDAQ:

Angesichts der außergewöhnlichen Zugänglichkeit des Unternehmens am OTC-Pink-Markt haben wir unsere bisherige Strategie überarbeitet und unser Hauptaugenmerk wieder auf die NASDAQ International gerichtet.

Es ist unglaublich erfreulich, eine solch positive Resonanz von internationalen Investoren zu erhalten, und ich freue mich, dass unser Unternehmen an einem NASDAQ-Markt gehandelt wird, der weltweit als Investmentziel renommiert ist.

Die zunehmende internationale Zugänglichkeit des Unternehmens ist überaus erfreulich und insbesondere der US-Markt hat ein starkes Bewusstsein für das Projekt Cinovec verdeutlicht. Cinovec ist ein kurzfristiges Erschließungsaktivum mit der größten Hartgestein-Lithium-Ressource Europas, das sich auch in unmittelbarer Nähe einer Reihe von Batterieherstellern und Endanwendern wie Automobilunternehmen befindet.

Die NASDAQ International bietet eine kosteneffiziente Methode, um Zugang zu US-Investitionen zu erhalten, und stellt gleichzeitig eine Verbindung zu den größten Kapitalmärkten der Welt her.

Mitgliedsunternehmen der NASDAQ International sind nicht verpflichtet, der Securities and Exchange Commission Bericht zu erstatten, und können kostspielige Konformitätsprozesse vermeiden, indem sie die Offenlegung in ihrem Heimatland in englischer Sprache einreichen.

European Metals bestätigt, dass die Notierung nicht verwässernd ist, da es nicht erforderlich ist, zusätzliches Kapital aufzunehmen oder neue Aktien an der NASDAQ ISE zu emittieren.

Diese Mitteilung wurde vom Board genehmigt.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER CINOVEC

DAS PROJEKT IM ÜBERBLICK

Lithium/Zinn-Projekt Cinovec

Geomet s.r.o. kontrolliert die Mineralexplorationskonzessionen, die vom tschechischen Staat für das Lithium/Zinn-Projekt Cinovec erteilt wurden. Geomet s.r.o. befindet sich zu 49 % im Besitz von European Metals und zu 51 % im Besitz von CEZ a.s. (über dessen 100-%-Tochtergesellschaft SDAS).

Cinovec beherbergt eine weltweit bedeutsame Hartgestein-Lithium-Lagerstätte mit einer gesamten angedeuteten Mineralressource von 372,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,45 % Lithiumoxid und 0,04 % Zinn sowie einer vermuteten Mineralressource von 323,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,39 % Lithiumoxid und 0,04 % Zinn, die insgesamt 7,22 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent und 263.000 Tonnen Zinn enthält und am 28. November 2017 gemeldet wurde (weitere Steigerung der angedeteuten Ressource bei Cinovec South). Eine erste wahrscheinliche Erzreserve von 34,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,65 % Lithiumoxid und 0,09 % Zinn, die am 4. Juli 2017 gemeldet wurde (Erste Erzreserve bei Cinovec – Weitere Informationen), wurde für die ersten 20 Jahre des Abbaus mit einer Produktion von 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr erklärt, der am 11. Juli 2018 gemeldet wurde (Produktion bei Cinovec soll auf 22.500 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr steigen).

Damit ist Cinovec die größte Hartgestein-Lithium-Lagerstätte in Europa, die viertgrößte nicht solehaltige Lagerstätte der Welt und eine Zinnressource von globaler Bedeutung.

Im Juni 2019 hat EMH eine aktualisierte vorläufige Machbarkeitsstudie (Preliminary Feasibility Study) abgeschlossen, die von unabhängigen Fachberatern durchgeführt wurde und auf einen Kapitalwert nach Steuern von 1,108 Milliarden US-Dollar sowie einen internen Zinsfuß von 28,8 % hinwies und bestätigte, dass das Projekt Cinovec ein potenziell kostengünstiger Hersteller von Lithiumhydroxid oder Lithiumcarbonat in Batteriequalität ist, der je nach Marktnachfrage produzieren kann. Sie bestätigte, dass die Lagerstätte für den Untertagebau in großen Mengen zugänglich ist. Metallurgische Testarbeiten haben sowohl Lithiumhydroxid als auch Lithiumcarbonat in Batteriequalität sowie hochwertiges Zinnkonzentrat mit hervorragenden Gewinnungsraten erzielt.

Es gibt keine weiteren wesentlichen Änderungen gegenüber den ursprünglichen Informationen und alle wesentlichen Annahmen gelten weiterhin für die Prognosen.

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER CEZ

CEZ a.s. mit Hauptsitz in der Tschechischen Republik ist ein etablierter, integrierter Energiekonzern mit Betrieben in einer Reihe von mittel- und südosteuropäischen Ländern und der Türkei. Das Kerngeschäft von CEZ umfasst die Erzeugung, der Vertrieb, der Handel und der Verkauf von Strom und Wärme, der Handel und Verkauf von Erdgas sowie die Kohleförderung. Die CEZ Group beschäftigt 33.000 Mitarbeiter und verzeichnet einen Jahresumsatz von etwa 7,24 Milliarden Euro.

Der größte Aktionär der Muttergesellschaft CEZ a.s. ist die Tschechische Republik mit einer Beteiligung von etwa 70 %. Die Aktien von CEZ a.s. werden an den Börsen in Prag und Warschau gehandelt und sind in den Börsenindizes PX und WIG-CEE enthalten. Die Marktkapitalisierung von CEZ beträgt etwa 10,08 Milliarden Euro.

Als eines der führenden mitteleuropäischen Energieunternehmen beabsichtigt CEZ, mehrere Projekte in den Bereichen Energiespeicherung und Batterieherstellung in der Tschechischen Republik und in Mitteleuropa zu entwickeln.

CEZ ist auch ein regionaler Marktführer für E-Mobilität und installiert und betreibt ein Netzwerk an EV-Ladestationen in der gesamten Tschechischen Republik. Die tschechische Automobilindustrie leistet einen wichtigen Beitrag zum BIP und es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Elektrofahrzeuge im Land in den kommenden Jahren erheblich steigen wird.

Lithiumklassifizierung und Umwandlungsfaktoren

Lithiumgehalte werden üblicherweise als %werte oder Teile pro Millionen (Parts per Million; ppm) angegeben. Die Gehalte von Lagerstätten werden ebenfalls als %satz der Lithiumverbindungen – beispielsweise als % Lithiumoxid (Li2O) oder % Lithiumcarbonat (Li2CO3) – ausgedrückt.

Lithiumcarbonatäquivalent (Lithium Carbonate Equivalent; LCE) ist der branchenübliche Begriff für – und entspricht – Li2CO3. Mit der Verwendung von LCE soll der Vergleich mit Branchenberichten ermöglicht werden. LCE entspricht der äquivalenten Gesamtmenge an Lithiumcarbonat unter der Annahme, dass der Lithiumgehalt in der Lagerstätte gemäß den Umwandlungsfaktoren in der nachstehenden Tabelle zu Lithiumcarbonat umgewandelt wird, um so einen äquivalenten Li2CO3-%wert zu erhalten. Die Verwendung von LCE unterstellt, dass eine Ausbeute von 100 % erreicht wird und keine Prozessverluste bei der Extraktion von Li2CO3 aus der Lagerstätte erzielt werden.

Lithiumressourcen und -reserven werden gewöhnlich in Tonnen LCE oder Li angegeben.

Die üblichen Umwandlungsfaktoren sind in der nachstehenden Tabelle angeführt:

Tabelle: Umwandlungsfaktoren für Lithiumverbindungen und -minerale

Ausgangssto UmwandluUmwandlunUmwandlungUmwandlung

ff ng g zu zu zu

zu Li Li LiOH.H

2O 2CO3 2O

Lithium Li 1,000 2,153 5,325 6,048

LithiumoxidLi2O 0,464 1,000 2,473 2,809

LithiumcarbLi2CO30,188 0,404 1,000 1,136

onat

LithiumhydrLiOH.H0,165 0,356 0,880 1,000

oxid 2

O

LithiumfluoLiF 0,268 0,576 1,424 1,618

rid

