EV Resources Limited: Analyseergebnisse von Erkundungsgesteinssplittern eingetroffen und Bohrungen bei Projekt Khartoum abgeschlossen

12. Juli 2022

HÖHEPUNKTE

– Analyseergebnisse von Gesteinssplitterprobennahmen in über 30 Erkundungsgebieten bei Projekt Khartoum eingetroffen

– Zinnwerte von historischen Minen von bis zu 4,62 % in Gebiet Brownville, 5,02 % in Gebiet Stannary Hills und 1,53 % in Gebiet California

– Hochgradige Basismetallwerte, einschließlich 4,66 % Kupfer, 24,4 % Zink, 4,62 % Wolfram, 211 ppm Silber, 196 ppm Indium (Brownville) und 3,69 % Blei (Stannary Hills)

– 23 RC-Bohrungen in Erkundungsgebiet Boulder abgeschlossen, wobei 10 Ziele erprobt wurden

– Zahlreiche hochrangige Ziele für weitere Explorationsarbeiten identifiziert

EV Resources Limited (ASX: EVR) (EVR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Ergebnisse der Gesteinssplitterproben, die von unterschiedlichen Erkundungsgebieten innerhalb des Projekts Khartoum entnommen worden waren, nun eingetroffen sind. Das vorläufige RC-Bohrprogramm des Unternehmens im Erkundungsgebiet Boulder wurde ebenfalls abgeschlossen.

Im April und Mai wurden 196 Gesteinssplitterproben von Ausbissen und historischen Grubenbauen entnommen, insbesondere in den Gebieten Boulder, Brownville und Stannary Hills, wo bis dato nur wenige moderne Explorationsarbeiten stattgefunden hatten. Es wurden zahlreiche hochgradige Zinn- und Basismetallergebnisse verzeichnet, die im Folgenden zusammengefasst sind. Das Explorationsteam von EVR führt zurzeit weitere detaillierte Kartierungen und geochemische Probennahmen in mehreren Gebieten durch, in denen Oberflächenalterationen und hochgradige Gesteinssplitterergebnisse auf das Potenzial für eine wirtschaftliche Mineralisierung hinweisen.

Das bereits bekannt gegebene erste RC-Bohrprogramm, das für das Erkundungsgebiet Boulder geplant war, wurde abgeschlossen und umfasste 23 Bohrlöcher auf 2.781 m. Die Bohrungen wurden konzipiert, um ein im Jahr 2007 durchgeführtes Bohrprogramm fortzusetzen und eine Reihe neuer Ziele zu erproben, die auf erhöhten Zinnwerten basieren, die bei im Rahmen geochemischer Untersuchungen von Gesteinssplittern sowie geologischer Kartierungen ermittelt worden waren. Viele der definierten Ziele wurden während der ersten Bohrphase nicht erprobt, da die schroffe Topografie des Gebiets erhebliche Erdarbeiten erforderte, um den Zugang zum Bohrgerät zu ermöglichen. Diese Gebiete werden weiter bewertet werden, sobald die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen eingetroffen sind. In den meisten Bohrlöchern wurde eine Greisenalteration mit unterschiedlicher Mächtigkeit durchschnitten, der Verlauf der Mineralisierung wird jedoch erst nach dem Eintreffen der Laborergebnisse bekannt sein. Die Proben befinden sich zurzeit im Labor – mit der Verarbeitung des ersten Satzes wurde bereits begonnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66684/EVResources_20220712_DEPRcom.001.png

Abb. 1: Standorte der Gesteinssplitterproben und RC-Bohrungen von EV Resources

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E: luke@evresources.com.au

Adrian Paul

Executive Director

Tel: +61 8 6489 0600

E: adrian@evresources.com.au

Diese ASX Pressemitteilung wurde vom Vorstand von EV Resources Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Zukunftsgerichtete Aussage

Zukunftsgerichtete Aussagen über die Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralkonzessionsgebiete und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Vorhandensein zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralkonzessionsgebiete von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Direktoren, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Projekt Khartoum beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Erik Norum, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Herr Norum ist auf Vollzeit-Basis bei EV Resources angestellt. Herr Norum verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es sich hier handelt, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Norum erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.

Konformitätserklärung

Diese Meldung enthält Informationen zum Projekt Khartoum, die den ASX-Meldungen vom 9. Februar 2021 und 30. März 2021 entnommen wurden und in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des „Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves“ („2012 JORC Code“) gemeldet wurden. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in den ursprünglichen Marktveröffentlichungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

EV Resources Ltd.

Luke Martino

311-313 Hay Street

6008 Subicao, Western Australia

Australien

email : luke@jadarlitium.com.au

Pressekontakt:

EV Resources Ltd.

Luke Martino

311-313 Hay Street

6008 Subicao, Western Australia

email : luke@jadarlitium.com.au

