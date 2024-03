Event Künstler buchen und Umwelt verbessern

Die Einladung der Firma Ibeko-Solar diente nicht nur dazu die Energiewende zu beschleunigen, sie bot auch fröhliche Unterhaltung. Eine Origami Künstlerin wurde eigens für diesen Event gebucht.

Rebranding Event mit Origami Künstlerin gelungen

Kolbermoor. Mit einem beeindruckenden und sehr stimmigen Konzept gelang es der Firma Ibeko Solar für Ihr Rebranding genau den Nerv der Kunden und Mitarbeiter auf dem Kundenevent zu treffen. Schon beim Betreten des alten Kesselhauses gab es hier und da ein Wow zu hören. Wie das neue Logo strahlte auch die gesamte Dekoration in der Farbe Lila, vom Tisch bis zur Beleuchtung wurde auf jedes Detail geachtet. Und auch bei der Wahl der Unterhaltung, die für diese Kundenveranstaltung gewählt wurden machte man keine Kompromisse. Die Künstlerin für diesen Event hieß Sabrina und auch Sie tauchte in das lila Ambiente ein. Besser konnte das Outfit und die Performance nicht zu diesem Rahmenprogramm passen, daher entschloss man sich Sabrina als Origami Künstlerin für diesen Event zu buchen! Denn sie trug eine lila Corsage mit helllila abgestepptem Saum, dazu einen exakt passenden lila Bolero und auch hier hatte sich die Entertainerin viele passende Elemente einfallen lassen, beispielsweise einen Papiervogel, der ihr auf der Schulter saß.

Lila das Logo, lila die Deko und Lila die gebuchte Event Künstlerin

Aber nicht das Oberteil war das eigentliche Highlight, der Rock war der eigentliche Blickfang dieser Performance. Ganz aus Papier gefaltet kräuselte er sich in immer neuen Schichten rundherum um diese Papier Künstlerin und sorgte so für viel Aufmerksamkeit unter den geladenen Gästen dieses Events. Wer einen Eindruck des Kostüms erhalten möchte, der kann sich auf https://www.blubshow.de/event-kuenstler informieren. Dort gibt es Fotos und Informationen dazu, wie man diese Künstler für Events buchen kann. Im Bauchbereich des Rocks befand sich eine Art Arbeitsfläche, auf der Sabrina kleine Kunstwerke für die Zuschauer faltete. Und dies in ziemlicher Geschwindigkeit und Geschicklichkeit, so dass im Nu aus einem flachen Blatt Papier ein dreidimensionales Objekt entstand.

Sabrina faltet Give-Aways für die Kunden

Eine wirklich schöne Idee für diesen Event und eine gelungene Unterhaltung für die Mitarbeiter und Kunden, die sich von dieser Unterhaltungskünstlerin immer neue Figuren wünschten. Sabrina faltete fast alles, was einem in den Sinn kam. Katzen, Einhörner oder Blümchen? Problemlos legte die Künstlerin Ihre bunten Papiere für diesen Event in Form. Aber auch außergewöhnliche Wünsche konnte sie für die Umstehenden erfüllen und gestaltete Diamantringe, Schuhe oder gar ein Piano für Belegschaft und Ehrengäste. Einige dieser Kunstwerke können Interessierte auf der Webseite unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-events-buchen oder auf Instagram anschauen (@sabrinafackelli) Natürlich konnte die Sonne aus Papier auf dieser Firmenfeier nicht fehlen, damit die Solaranlagen des Unternehmens symbolisch auch ordentlich Power bekommen. Die Gäste hatten durchweg viel Spaß an der Falt-Aktion, das war überall zu spüren. Man zeigte sich gegenseitig die Origamis und „bestellte“ Lieblingsfiguren bei der Unterhaltungskünstlerin nach. So verging der Abend sehr kurzweilig bei Gesprächen und Fingerfood. Eine gelungene Vermarktung des neuen Logos, welche unter anderem auch durch Sabrina, die Künstlerin mit ihrem lila Outfit, der wunderschönen Faltkunst und ihrer sehr unterhaltsamen Art zum Erfolg dieses Events beigetragen hat.

