Event Künstler verbreitet gute Laune bei Haushaltsmesse

Messe bucht Event Künstler für die Herbstausstellung und überrascht nicht nur die Besucher, sondern auch die Aussteller damit. Walking Act mit Origami Kunst wurde auf der Veranstaltung geboten.

Event Künstler für Messe zu buchen war eine tolle Idee

Bielefeld. Die EK Messe ist immer für eine Überraschung gut. Auf den verschiedenen Themen-Messen des Jahres treffen sich hier Aussteller und Einkäufer bei familiärer Atmosphäre und kommen ins Gespräch. Nicht nur für allerlei Leckereien wird gesorgt, sondern auch Eventkünstler buchen die Veranstalter immer wieder gerne für den ein oder anderen Anlass. So wurden die Gäste der Haushaltswaren Ausstellung in diesem Jahr von einer Event Künstlerin begrüßt, die jede Menge guter Laune und Papierkunst in Ihrem Repertoire hatte. Die Origami Dame ist mit Ihrer Faltkunst nicht nur auf Firmenevents unterwegs, sondern setzt auch auf dieser Messe bunte Akzente. Mit ihrem auffälligen Kleid lavierte Sie elegant durch die Gänge der Messehalle und zog die Blicke in allen 3 Etagen gleich auf sich. Das Kleid der Event Künstlerin war nämlich ein Kunstwerk für sich, auch aus Papieren im Origami Style gefaltet wirkte es wie ein großes Rokoko Kleid einer Prinzessin. Abgerundet wurde das Outfit durch jede Menge Detailarbeiten und das passende Oberteil, natürlich auch aus dem lila Farbton des Kleides.

Haushaltswaren in Origami gefaltet

Diese Origami Künstlerin für die Messe zu buchen, dass war eine wahrhaft gute Idee. Den Besucherinnen und Besuchern der Messe und den Ausstellern an Ihren Ständen wurde gleich ein breites Lächeln aufs Gesicht gezaubert und die Stimmung in den Messehallen stieg fühlbar an. Sabrina, so hieß die Unterhaltungskünstlerin, bastelte unglaubliche Skulpturen aus den flachen Papieren, die Sie in ihrem Faltkleid untergebracht hatte. Und so konnten sich die Zuschauer bei ihr Blumen, Tierchen oder Glücksbringer wünschen. Aber auch die ein oder andere Teekanne oder ein Klavier in Taschenformat konnten die Messebesucher mit nach Hause nehmen. Einen Blick auf das Kleid und mehr Infos können Interessierte unter https://www.blubshow.de/event-kuenstler bekommen. Sicher ist diese Art des Entertainments auch sehr gut für Empfänge auf Kundenveranstaltungen, Firmenfeiern oder anderen Firmenevents einsetzbar. Aber die Event Künstlerin hier auf der Messe zu buchen war ganz besonders charmant und ein wirklich bezauberndes Rahmenprogramm.

Origami Künstlerin wertet die Veranstaltung auf

Die Messe ist für ihr lockeres und persönliches Ambiente bekannt. Man trifft sich auf kleinem Raum, nicht in unüberschaubaren und überdimensionierten Messehallen. Man nimmt sich Zeit, genießt die Pausen beim hauseigenen Catering zwischen Kaffee und Kuchen oder Flammkuchen und exotischen Wraps und nutzt diese Zeit für Geschäftsgespräche in netter Umgebung. Und wenn dann so eine sympathische Event Künstlerin, wie Origami Künstlerin Sabrina für exklusive Unterhaltung sorgt, unterstreicht das den ganz eigenen Charme dieser Veranstaltung. Impressionen des Showacts unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-events-buchen Die Organisatoren haben ein gutes Händchen bewiesen, bei der Entscheidung Event Künstler zu buchen. Die Aussteller freuen sich bereits auf die nächste Gelegenheit wieder nach Bielefeld auf die EK zu kommen, gespannt darauf, was das Team sich zukünftig wieder Tolles einfallen lässt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Event Künstlerin Sabrina

Frau Sabrina Fackelli

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

Deutschland

fon ..: 06251-585252

fax ..: 06251-585253

web ..: http://www.blubshow.de

email : mails@blubshow.de

Event Künstler buchen

Wenn bei Ihnen das nächste Betriebsfest, das runde Firmenjubiläum oder die jährliche Firmenfeier ansteht, sollte gute Unterhaltung nicht fehlen. Mit den Event Künstlern Sabrina und Blub buchen Sie professionelle Showacts und beschenken Ihre Gäste mit unvergesslichen Momenten. Entscheiden Sie sich zwischen einer Seifenblasenshow vom Feinsten mit Seifenblasenkünstler Blub oder buchen Sie Event Künstlerin Sabrina mit Ihrer Sandmalerei Show. Als Walking Act können diese beiden Entertainer auch zwischen den Zuschauern für kunstvolle Showeinlagen sorgen. Sie können sich nicht entscheiden? Dann buchen Sie doch gleich alle Acts der beiden Showkünstler!

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden

Pressekontakt:

Die Presse-Frau, Berichte vor Ort

Frau Monika Zabel Künstler Direktkontakt-

Dietrich-Bonhoeffer-Ring 33

64653 Lorsch

fon ..: 0172-6724332

web ..: http://www.blubshow.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ölheizung ersetzen in der Schweiz Immobilien Gemünden: Immobilienvermittlung mit Expertise