Evions Geschäftsbereich für expandierbaren Graphit erzielt ein EBITDA von 530.000 US$

Der Geschäftsbereich Panthera Graphite Technologies von Evion stellt sein Ertragsmodell bereits im ersten Jahr unter Beweis – positives EBITDA bei minimaler Kapazität und ein klarer Weg zu einem EBITDA von 5,8 Millionen US$

Wichtigste Highlights

· Geprüftes EBITDA von 530.000 US$ (757.000 A$), erzielt durch Evions Panthera Graphite Technologies (PGT)-Sparte für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr – das erste volle Jahr der kommerziellen Produktion.

· Die Rentabilität wurde bereits bei nur 20-25 % der Nennkapazität erreicht, was die grundlegende Stärke des Geschäftsmodells deutlich vor dem Erreichen der vollen Produktionskapazität unter Beweis stellt.

· Bruttogewinnmarge von 54,5 % bei einem Umsatz von 1.722.000 US$ – im Einklang mit den Prognosen für das Geschäftsjahr 2027 und in den wichtigsten Kennzahlen mit diesen vergleichbar, was bestätigt, dass sich die wirtschaftlichen Annahmen wie modelliert entwickeln.

· Expandierbarer Graphit (Blähgraphit) erzielt 3.100-3.400 US$/mt, was die Positionierung als Premiumprodukt untermauert und den Weg zur Skalierung erheblich risikoärmer macht.

· Reduzierung der vor Ort aufgenommenen Kreditfazilität aus dem operativen Cashflow – PGT geht gut positioniert in das Geschäftsjahr 2027, das eine beschleunigte Entwicklung verspricht.

· Klare Perspektive auf transformative Rentabilität: Der Hochlauf auf 2.500 t/Jahr untermauert das prognostizierte EBITDA von 3,4 Mio. US$ für Phase 1; die Erweiterung in Phase 2 auf 4.000 t/Jahr zielt auf ein EBITDA von 5,8 Mio. US$ ab.

· PGT bestätigt Evions Verarbeitungsmodell für kritische Mineralien – Graphit und Fluorit sind bestätigte kritische Mineralien auf Evions expandierender, mehrere Rohstoffe und Jurisdiktionen umfassender Plattform, wobei das Unternehmen nun Erträge aus der Verarbeitung erzielt und gleichzeitig zwei Entwicklungsprojekte für kritische Mineralien in Nevada und Madagaskar vorantreibt.

4. Juni 2026 / IRW-Press / Evion Group NL (Evion oder das Unternehmen) (ASX: EVG) freut sich bekannt zu geben, dass Panthera Graphite Technologies (PGT), Evions Betrieb für expandierbaren Graphit, der als 50:50-Joint-Venture mit Metachem Manufacturing Co. gegründet wurde, für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr ein geprüftes EBITDA von 530.000 US$ erzielt hat.

Was dieses Ergebnis besonders beeindruckend macht, ist die Tatsache, dass PGT es in seinem ersten vollen Jahr des kommerziellen Betriebs bei weniger als einem Viertel der Kapazität erzielt hat und gleichzeitig seine Schulden vor Ort aus dem operativen Cashflow abgebaut hat. Die hohen Margen, die Premium-Preise und die geringen zusätzlichen Kosten für eine Kapazitätserweiterung wurden damit nun bestätigt.

Das Ergebnis von PGT ist über die eigenständigen Erträge hinaus von Bedeutung. Graphit wird von den USA, der Europäischen Union und Australien als kritisches Mineral eingestuft, und expandierbarer Graphit – das von PGT hergestellte Produkt – ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien, feuerhemmenden Materialien und fortschrittlichen industriellen Anwendungen. Da PGT nun geprüfte Erträge erzielt, hat Evion gezeigt, dass es in der Lage ist, durch die Verarbeitung kritischer Mineralien Wert zu schaffen – eine Fähigkeit, die sich direkt auf seine wachsende Entwicklungspipeline übertragen lässt, darunter das Projekt Carp Fluorspar in Nevada ASX-Mitteilung vom 12. Mai 2026 und 25. Mai 2026

und das Graphitprojekt Maniry in Madagaskar, das kurz vor einer endgültigen Investitionsentscheidung steht.

Finanzergebnisse Diese Finanzergebnisse beziehen sich auf das Joint Venture, an dem das Unternehmen zu 50 % beteiligt ist

Geschäftsjahr 2026 Prognose – Phase 1: volles Phase 2: Kapazitätspotenzial

(geprüft) Kapazitätspotenzial

Absatzvolumen (mt) 720 2.500 4.000

Umsatzerlöse (US$) $1.722.000 $8.253.125 $13.205.000

Herstellkosten (US$) $783.000 $3.000.000 $4.800.000

Bruttogewinn (US$) $939.000 $5.253.125 $8.405.000

Bruttogewinnmarge (%) 54,5% 63,7% 63,7%

EBITDA (US$) $530.000 $3.413.125 $5.805.000

Die im Geschäftsjahr 2026 verkauften 720 Tonnen umfassen etwa 270 Tonnen weiterverkauftes Konzentrat zu einem Durchschnittspreis von 1.700 US$/mt. Das Kernprodukt expandierbarer Graphit erzielte Verkaufspreise von 3.100-3.400 US$/mt – ein deutlicher Aufschlag gegenüber Alternativen in Rohstoffqualität, was die Qualität und Spezifikation des PGT-Produkts bei US-amerikanischen und europäischen Kunden widerspiegelt.

Die Verbesserung der Bruttogewinnmarge von 30,7 % im Geschäftsjahr 2025 auf 54,5 % im Geschäftsjahr 2026 spiegelt wider, dass der operative Hebel allmählich zugunsten des Unternehmens wirkt. Diese Dynamik beschleunigt sich erheblich, da die Volumina in Richtung der Kapazitätsgrenze steigen.

Finanzkosten in Höhe von 372.000 US$ und Abschreibungen in Höhe von 157.000 US$ reduzierten den Gewinn vor Steuern für den Berichtszeitraum auf 1.000 US$.

Kommentar des Managing Director

Ein positives EBITDA bei weniger als einem Viertel der Kapazität in unserem ersten vollen Geschäftsjahr zu erzielen, ist ein echter Meilenstein für Evion. Das Margenprofil, die Preise, die wir erzielen, und die Fähigkeit, Schulden aus dem operativen Geschäft abzubauen – all dies bestätigt, was wir bei der Gründung von diesem Unternehmen erwartet haben. Wir sind nun in einer starken Position, um das Volumen aggressiv in Richtung unseres Ziels von 2.500 Tonnen zu steigern, und die Zahlen zeigen, was das für das Ergebnis bedeutet.

– David Round, Managing Director, Evion Group NL

Der Weg in die Zukunft

Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2026 lässt sich am besten als Proof of Concept im großen Maßstab verstehen.

Die harte Arbeit – die Errichtung der Anlage, der Aufbau des Kundenstamms, der Nachweis der Produktqualität – ist getan. Der operative Hebel ist von hier aus beträchtlich.

Ein Hochlauf auf 2.500 mtpa ermöglicht ein EBITDA von 3,4 Mio. US$ und einen Nettogewinn von 2,9 Mio. US$, und wir erwarten für 2027 ein erhebliches Wachstum bei Umsatz und Produktion, wenn wir unser Kapazitätspotenzial ausschöpfen.

Die Erweiterung in Phase 2 zur Steigerung der Produktionskapazität auf 4.000 mtpa – mit derselben Margenstruktur, die nun empirisch validiert ist – zielt auf ein EBITDA von 5,8 Mio. US$ und einen Nettogewinn vor Steuern von 5,3 Mio. US$ ab ASX-Mitteilung vom 21. Juli 2022

. Mit der Tilgung der Kreditfazilität und einem bereits auf dem Markt befindlichen Premiumprodukt ist PGT gut positioniert, um einen bedeutenden Gewinnbeitrag für Evion zu leisten, lange bevor die Entwicklungspipeline für kritische Mineralien die Produktionsreife erreicht.

Weitere Informationen zur Wachstumsstrategie von PGT und zu allgemeinen Unternehmensentwicklungen werden dem Markt zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt.

Panthera Graphite Technologies

Panthera Graphite Technologies ist ein 50:50-Joint-Venture (JV), das mit Metachem Manufacturing Co. gegründet wurde, einem erfahrenen Hersteller von Blähgraphit in der Nähe der Stadt Pune in Indien mit über 20 Jahren Betriebsgeschichte. Die Produktionsstätte von Panthera befindet sich in einer Sonderwirtschaftszone in der Nähe wichtiger Verkehrsinfrastrukturen. Der Betrieb wurde im vierten Quartal 2024 aufgenommen, die erste Lieferung erfolgte im März 2025 pantheragraphite.com/

.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/84555/06-04-26update_FINAL_deV_Prcom.001.png

Joint-Venture-Anlage für expandierbaren Graphit in der Nähe von Pune, Indien

Evion baut ein auf mehrere Rohstoffe spezialisiertes Unternehmen für kritische Mineralien mit Vermögenswerten und Betrieben in vier Jurisdiktionen auf. PGT stellt den operativen Verarbeitungszweig des Unternehmens in Indien dar. Das Projekt Carp-Fluorspar in Lincoln County, Nevada – das im Mai 2026 erworben und unabhängig mit Gehalten von bis zu 88,15 % CaF bestätigt wurde – verschafft Evion eine Position auf dem US-amerikanischen Fluorspar-Markt, auf dem die Vereinigten Staaten derzeit 100 % ihres Bedarfs importieren. Das Graphitprojekt Maniry in Madagaskar nähert sich einer endgültigen Investitionsentscheidung. Mit Graphit und Fluorspar, die sowohl von den USA als auch von der EU und Australien als kritische Mineralien eingestuft werden, baut Evion ein integriertes Lieferkettengeschäft auf, das von der Exploration und Erschließung bis hin zur Verarbeitung und Lieferung an globale Industriekunden reicht.

Diese Mitteilung wurde vom Board der Evion Group NL genehmigt.

Kontakt

David Round

Managing Director

Evion Group NL-

Scott North

Investor Relations

Kamoa Capital

Sophie Thompson

Marketing & Investor Relations

Evion Group NL

Weitere Informationen – eviongroup.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Einige der in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Sie sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen nur Vorhersagen sind und mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem Faktoren und Risiken, die für die Branchen, in denen die Evion Group tätig ist und tätig werden will, spezifisch sind, sowie die allgemeine Wirtschaftslage, die vorherrschenden Wechselkurse und Zinssätze sowie die Bedingungen auf den Finanzmärkten. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Mitteilung stellt auch keine Anlage- oder Finanzproduktberatung dar und ist nicht als Grundlage für eine Anlageentscheidung gedacht. Anleger sollten sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig beraten lassen.

Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, auf denen die Produktionsziele des Joint Ventures für expandierbares Graphit (50/50) des Unternehmens beruhen, sowie die aus diesen Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzdaten, die in der ASX-Mitteilung vom 21. Juli 2022 genannt wurden, weiterhin gültig sind und sich nicht wesentlich geändert haben.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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