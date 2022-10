Evolution Energy Minerals: Vierteljährlicher Tätigkeitsbericht September

HIGHLIGHTS

– Genehmigung des Relocation Action Plan durch die tansanische Regierung.

– Verbindliche Absichtserklärung zur Gründung eines Joint Ventures mit YXGC im Bereich der Grobflockenproduktion

– Testarbeiten an Batterieanoden während des Quartals bestätigten, dass Chilalo-Graphit hochwertiger sphäroidisierter Graphit, der sich für Batterieanodenmaterialien eignet

– Das Verfahrensfließbild von Evolution hat auch gezeigt, dass nicht kugelförmige Feinflocken gereinigt und in hochwertigen Anwendungen eingesetzt werden kann

Evolution Energy Minerals (Evolution oder das Company) (ASX: EV1, FSE: P77) freut sich, über die Aktivitäten des Unternehmens in dem am 30. September 2022 abgeschlossenen Quartal zu berichten.

Das Unternehmen treibt das Graphitprojekt Chilalo in Tansania weiter voran, wobei eine aktualisierte Machbarkeitsstudie („DFS“) voraussichtlich im Dezember Quartal abgeschlossen sein wird. Ein weiterer wichtiger Meilenstein, die Unterzeichnung eines Rahmenabkommens mit der Regierung von Tansania, soll auch im Dezember erreicht werden.

Zusätzlich zu den Arbeiten im Zusammenhang mit der DFS konzentrierten sich die Aktivitäten des Unternehmens in diesem Quartal vor allem auf Testarbeiten an feinblättrigem Material, um dessen Potenzial für die Verwendung in EV-Batterieanoden zu bewerten. Diese Arbeiten sind zwar noch im Gange, verliefen jedoch äußerst positiv und lieferten hervorragende Testergebnisse.

In Bezug auf sein grobkörniges Flockenprodukt schloss das Unternehmen im Anschluss an die Abnahmevereinbarung, die es mit Yichang Xincheng Graphite Co Ltd („YXGC“) im Mai 2022 unterzeichnete, mit YXGC ein verbindliches Term Sheet für die Weiterverarbeitung des Grobmaterials von Chilalo in einer neuen Anlage außerhalb Chinas ab.

Phil Hoskins, Managing Director von Evolution Energy Minerals, sagte dazu:

Wir konzentrieren uns auf die Fertigstellung der aktualisierten endgültigen Machbarkeitsstudie und den Abschluss von Vereinbarungen mit der Regierung von Tansania, um das Chilalo-Projekt für die Entwicklung zu positionieren.“

Parallel zu den Entwicklungsarbeiten an Chilalo führen wir verschiedene Arbeiten an der nachgelagerten Verarbeitung durch, die für unsere Vision, ein nachhaltiger, vertikal integrierter Hersteller von hochwertigen Graphitprodukten zu werden, von zentraler Bedeutung sind.

Das Joint Venture mit YXGC ebnet den Weg für die Herstellung hochwertiger Produkte unter Verwendung von Chilalos Grobflockengraphit, während die von unserem US-Technologiepartner durchgeführten Tests die Eignung von Chilalo-Feinflockengraphit für die Herstellung von Batterieanodenmaterialien bestätigt haben.

CHILALO PROJEKT

Aktionsplan für die Umsiedlung

Im August wurde der Umsiedlungsaktionsplan („RAP“) für das Chilalo-Graphitprojekt des Unternehmens im Südosten Tansanias von der tansanischen Regierung genehmigt. ASX Announcement 15. August 2022 – Evolution receives Tanzanian Government approval for Resettlement Action Plan

.

Der RAP für das Chilalo-Projekt des Unternehmens wurde im Juni 2022 bei der Regierung von Tansania eingereicht und am 10. August 2022 vom Chief Government Valuer offiziell genehmigt. Der RAP-Prozess begann im November 2021. Seitdem gab es eine umfassende Zusammenarbeit mit den Gemeinden Ambye, Lukowe und Nangurugai, die alle in unmittelbarer Nähe des Chilalo-Projektgebiets liegen, und deren starke Unterstützung.

Der RAP wurde in Übereinstimmung mit den IFC-Leistungsstandards für soziale und ökologische Nachhaltigkeit erstellt, was im Allgemeinen eine aufschiebende Bedingung für die Projektfinanzierung ist. Mit der Genehmigung des RAP erhält das Unternehmen die erforderliche Lizenz für die Entwicklung und den Betrieb des Chilalo-Projekts.

Das RAP-Verfahren wird zur Bewertung von Grundstücken und Immobilien im Zusammenhang mit der Umsiedlung von Menschen und Immobilien eingesetzt. Es handelt sich um ein gut etabliertes und weithin bekanntes Verfahren, das weltweit im Zusammenhang mit der Errichtung von Bergbaubetrieben angewandt wird, darunter auch in Afrika.

Front end Engineering and Design („FEED“) und Definitive Feasibility Study („DFS“)

Nach der Beauftragung von CPC Engineering („CPC“) im Juni-Quartal mit der Durchführung des FEED wurden bedeutende Fortschritte erzielt. Die Preise für alle Pakete sind eingegangen und die Auswahl der Optionen findet derzeit statt. Die FEED wird unter anderem aktualisierte Schätzungen der Kapital- und Betriebsausgaben liefern, die in die DFS einfließen werden. Die Ergebnisse der DFS werden voraussichtlich im Dezemberquartal zur Verfügung stehen.

Fähigkeit zur Projektdurchführung

Im Laufe des Quartals stieß John Nolan zum Unternehmen, um an der DFS mitzuarbeiten, wobei sein Hauptaugenmerk auf dem Abbau und den Abbaukosten liegt. Nach Abschluss der DFS wird John Nolan zur Betriebsbereitschaft übergehen, wobei er sich weiterhin auf den Bergbau konzentrieren wird.

John ist ein sehr erfahrener Bergbauexperte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, sowohl in Australien als auch in Übersee, wo er leitende Funktionen bei Projekten in Südostasien, Papua-Neuguinea, Südamerika, Kasachstan und vor allem in Afrika innehatte. Er verfügt über umfangreiches und vielseitiges Fachwissen, unter anderem in den Bereichen Mineralexploration, Minenvermessung, Minentechnik, Minengeologie, Minengeotechnik und Mineralienverarbeitung. John hat auch eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Anleitung und Betreuung nationaler Mitarbeiter, was ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung des Chilalo-Projekts sein wird.

In den letzten zehn Jahren war John in leitenden Positionen bei mehreren Beratungsunternehmen tätig und hat zahlreiche Bergbaustudien in Australien und Übersee für eine Reihe von Mineralien, darunter Gold, Kupfer, Nickel, Graphit, Lithium und Bauxit, durchgeführt.

Rahmenabkommen mit der tansanischen Regierung

Im Laufe des Quartals setzte das Unternehmen die Gespräche mit der Regierung von Tansania über eine Rahmenvereinbarung und eine Aktionärsvereinbarung bezüglich der Vereinbarungen über die von der Regierung Tansanias gehaltene Beteiligung an Chilalo fort. Es fanden mehrere Treffen statt und das Unternehmen ist zuversichtlich, dass sowohl eine Rahmenvereinbarung als auch eine Aktionärsvereinbarung im Dezemberquartal abgeschlossen werden können.

NACHGELAGERTE VERARBEITUNGSSTRATEGIE – BATTERIEANODENMATERIALIEN

Evolution entwickelt eine nachhaltige Strategie für Batterieanodenmaterialien als Teil seines Ziels, ein vertikal integrierter Hersteller von hochwertigen Graphitprodukten zu werden, der Graphitkonzentrat aus seinem Chilalo-Projekt verwendet.

Das Unternehmen strebt eine lückenlose Rückverfolgbarkeit von der Mine bis zum beschichteten Batterieanodenmaterial an, das direkt an Batteriehersteller geliefert wird, so dass Batteriehersteller die Nachhaltigkeit ihrer Lieferkette leicht beurteilen können.

Im Laufe des Quartals führte Evolution in Zusammenarbeit mit einem etablierten US-Hersteller von Batterieprodukten ein kommerzielles Verifizierungsprogramm durch, um die Eignung von Chilalo-Feinflockengraphit für die Herstellung von beschichtetem kugelförmigem Graphit durch thermische Reinigung und firmeneigene Beschichtungstechnologien zu bewerten. Das Verifizierungsprogramm wurde in fünf diskreten Phasen durchgeführt, mit besonders ermutigenden Ergebnissen.

Stage One Testwork

Die erste Testphase umfasste eine Analyse elementarer Verunreinigungen, die einen extrem niedrigen Gehalt an Verunreinigungen bestätigte, was auf die Eignung für moderne Batteriematerialien und nukleare Anwendungen hindeutet. Insbesondere die Konzentration von Molybdän bestätigte die Eignung von Chilalo-Feinflockengraphit für fortschrittliche Batteriesysteme, einschließlich Lithium-Ionen-, Lithium-Primär- und Alkalibatterie-Plattformen, und die niedrigen Borwerte deuten darauf hin, dass Chilalo-Flockengraphit den für den Einsatz in nuklearen Anwendungen erforderlichen Standard erfüllt. Diese Anwendungen stellen potenziell hochwertige Möglichkeiten für Evolution.

Stage Two Testwork

In der zweiten Testphase wurde eine thermische Reinigung durchgeführt, bei der ein branchenweit führender Reinheitsgrad von 99,9995 Gew.-% C erreicht wurde, und es wurde bestätigt, dass gereinigter Chilalo-Graphit ein erstklassiges Vorläufermaterial für die Herstellung von kugelförmigem Graphit für Batterieanodenanwendungen ist. Die thermische Reinigung, insbesondere wenn sie mit erneuerbaren Energiequellen betrieben wird, würde den ökologischen Fußabdruck der Lieferkette für Batterieanoden erheblich minimieren.

Gemeinsam mit seinem US-amerikanischen Technologiepartner hat Evolution beschlossen, ein umgekehrtes Fließschema für die Herstellung von Batterieanodenmaterialien anzuwenden, bei dem der Reinigungsschritt vor der Sphäroidisierung durchgeführt wird (siehe Abbildung 1).

Dieses Verfahrenskonzept ermöglicht die gleichzeitige Herstellung von kugelförmigem und nicht kugelförmigem Graphit. Der gereinigte Graphit, der nicht die für Lithium-Ionen-Batterieanoden erforderlichen Kugeln liefert, wird für eine Reihe von Anwendungen mit hoher Gewinnspanne verkauft, darunter Leitfähigkeitsverbesserer für Lithium-Primär-, Alkali-, Bleisäure-, Lithium-Ionen- und Metall-Luft-Batterien.

Herkömmliche Fließschemata für Batterieanodenmaterialien beschränken sich auf die Herstellung von kugelförmigem Graphit für Lithium-Ionen-Batterieanoden, was einer Ausbeute von etwa 40 % in umsatzstarke Produkte entspricht. Das von Evolution gewählte Fließschema versetzt das Unternehmen in die Lage, aus nahezu 100 % des thermisch gereinigten Outputs ein Portfolio an hochwertigen Batteriegraphitmaterialien herzustellen, was im Vergleich zu bestehenden oder potenziellen Batterieanodenherstellern, die ein herkömmliches Fließschema verwenden, einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für die Gesamtwirtschaft darstellt.

Abbildung 1: Konventionelles vs. EV1-‚umgekehrtes‘ Flussdiagramm

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68027/DE_221031EV1Sptember_V1.001.png

Stage Three Testwork

In der dritten Testphase wurde der thermisch gereinigte Graphit von 99,9995 Gew. C thermisch gereinigten Graphit und unterzog ihn einem Formgebungs- und Mahlprozess (Sphäroidisierung). Die Testarbeiten zur Herstellung von unbeschichtetem und beschichtetem kugelförmigem Graphit aus thermisch gereinigtem Graphit von Chilalo zeigten eine hervorragende Sphäroidisierung und elektrochemische Leistung, wobei eine Ausbeute von 64 % erreicht wurde (bei der herkömmlichen Verarbeitung liegt die Ausbeute bei ~40 %).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68027/DE_221031EV1Sptember_V1.002.png

Abbildung 2: REM-Analyse von thermisch gereinigtem, beschichtetem sphärischem Graphit von Chilalo 4

Stage Four Testwork

In der vierten Testphase wurden die unbeschichteten und beschichteten kugelförmigen Graphite in einer Zelle getestet, die für Langzeitzyklen ausgelegt ist. Die theoretische Kapazität von Graphit beträgt 372 mAh/g, was im Allgemeinen als unmöglich angesehen wird, ohne spezielle Tests zu erreichen. ASX Announcement 21 July 2022 – Long term battery cycling maintains exceptional performance

. Die Ergebnisse zeigten, dass unbeschichteter und beschichteter Kugelgraphit bei einer reversiblen Kapazität von 368 mAh/g eine nahezu theoretische elektrochemische Leistung erbringt und beibehält. Darüber hinaus erfordern Super-Premium-Batterieanwendungen einen irreversiblen Kapazitätsverlust von unter 7 %, den der oberflächenbeschichtete Kugelgraphit von Chilalo mit 6,95 % erreicht.

Stage Five Testwork

In der letzten Testphase wurde das nicht kugelförmige Nebenprodukt aus dem unternehmenseigenen Verfahren zur Herstellung von kugelförmigem Graphit für Anoden in Lithium-Ionen-Batterien getestet ASX Announcement 22 August 2022 – Premium performance of non-spherical by-products

. Die Ergebnisse zeigen, dass sich das feinkörnige, ultrahochreine nichtkugelförmige Nebenprodukt sehr gut für die Verwendung in Leitfähigkeitsverbesserern und Beschichtungen eignet, die hochwertige Marktchancen für das nichtkugelförmige Nebenproduktmaterial bieten.

VERBINDLICHES TERM SHEET FÜR GROBFLOCKIGES DOWNSTREAM JV

Im Laufe des Quartals unterzeichnete Evolution ein verbindliches Term Sheet für ein Joint Venture mit YXGC für die Weiterverarbeitung von grobem Flocken-Konzentrat zu Graphitprodukten mit Mehrwert (Term Sheet) ASX Announcement 29 September 2022 – Coarse flake downstream JV with YXGC

. YXGC ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung von Graphitprodukten und beliefert seit über 20 Jahren Kunden in Europa, Nordamerika und Asien. Unter Verwendung von grobkörnigem Flockengraphit wendet YXGC seine firmeneigene Technologie an, um eine Reihe von hochwertigen Graphitprodukten herzustellen.

Das Term Sheet ist ein wichtiger Schritt zur Positionierung von Evolution als nachgelagerter Hersteller von Graphitfolien und bipolaren Platten. Die Partnerschaft mit YXGC, einem weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von expandierbarem Graphit und Graphitfolie, versetzt Evolution in eine starke Position, um die Chance zu nutzen, den materiellen Wertzuwachs durch den Zugang zu diesen Märkten zu realisieren.

Das Term Sheet sieht die Durchführung einer Marktstudie, einer Scoping-Studie und einer endgültigen Durchführbarkeitsstudie vor, um die Entwicklung einer nachgelagerten Verarbeitungsanlage zu bewerten. In Abhängigkeit von den Ergebnissen der Scoping-Studie werden die Parteien ein Joint Venture (JV) gründen, an dem Evolution mit 60 % und YXGC mit 40 % beteiligt sein wird.

Das Downstream-Joint-Venture kommt zu der im Mai 2022 abgeschlossenen verbindlichen Abnahmevereinbarung mit YXGC über den Kauf von 30.000 Tonnen pro Jahr an grobem Flocken-Konzentrat aus dem Chilalo-Graphitprojekt des Unternehmens in Tansania für einen Zeitraum von zunächst drei Jahren hinzu.

VERTIKALE INTEGRATION

Die umfangreichen Testarbeiten, die während des Quartals durchgeführt wurden, waren von zentraler Bedeutung für die Vision von Evolution, ein vertikal integrierter Hersteller von nachhaltig gewonnenen Graphitprodukten und Batteriematerialien zu werden ASX Announcement 21 September 2022 – Strategy to become a vertically integrated supplier

. Die Eignung von Chilalos hochwertigem Graphitprodukt für hochwertige Anwendungen ist für diese vertikale Integration von grundlegender Bedeutung.

Tests und Qualifizierungen haben die Leistungsmerkmale von Chilalo für Graphitfolien und Wasserstoffbrennstoffzellen (grobe Flocken) und Batterieanodenmaterialien (feine Flocken) bestätigt. Dies bietet Evolution die Möglichkeit, hohe Preise aus dem Verkauf seines Flockengraphitkonzentrats zu erzielen und eine strategische Chance, nachgelagerte Anlagen zu entwickeln, um das Flockengraphitkonzentrat von Chilalo zu kaufen und Mehrwertprodukte herzustellen, wodurch höhere Einnahmen und Margen erzielt werden können.

Das Unternehmen treibt diese wertsteigernden nachgelagerten Geschäftsstrategien parallel zur Entwicklung von Chilalo.

UMWELT, SOZIALES UND GOVERNANCE („ESG“)

Digbee ESG Einreichung

Anfang des Jahres erhielt das Unternehmen seine erste ESG-Bewertung von Digbee ESGTM (Digbee) Digbee ESGTM is the leading independent assessment platform for ESG disclosure in the mining sector and is endorsed by the industrys leading stakeholders including Blackrock, Orion Mine Finance and ARCH Sustainable Resources Fund.

in der die Leistung von Evolution sowohl auf Unternehmens- als auch auf Projektebene mit einem „B“ bewertet wurde. Bei der Digbee-Überprüfung wurde eine Reihe von verbesserungswürdigen Bereichen ermittelt, die eine wesentlich bessere Bewertung ermöglichen würden.

Das Unternehmen befasst sich derzeit mit diesen verbesserungswürdigen Bereichen, um im Dezember-Quartal einen neuen Antrag bei Digbee einzureichen und seine Digbee-Bewertung auf mindestens ein „A“ zu verbessern. Das Unternehmen ist sich darüber im Klaren, dass die Sicherung der für die Erschließung von Chilalo erforderlichen Finanzmittel eine Anpassung an die Äquator-Prinzipien und an führende ESG-Praktiken im Allgemeinen erfordert. Es wird erwartet, dass die Verbesserung der Digbee-Bewertung die Projektfinanzierungsinitiativen des Unternehmens unterstützen wird.

ESG-Rahmenbedingungen

ARCH Sustainable Resources Fund LP („ARCH SRF“), eine spezialisierte Anlageberatungsfirma mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Schwellenländer, Private Equity, Vermögensverwaltung und ESG-Angelegenheiten, ist der Hauptaktionär von Evolution. Im Rahmen der Investitionsvereinbarung mit ARCH SRF hat sich Evolution auf einen Aktionsplan geeinigt, um seine ESG-Referenzen zu verbessern und seine ESG-Verpflichtungen in seine Corporate-Governance-Strukturen einzubetten, was unter anderem die Annahme und Umsetzung verschiedener Richtlinien und Pläne beinhaltet.

Im Laufe des Quartals genehmigte der ESG-Ausschuss des Unternehmens die Verabschiedung einer Reihe solcher Dokumente, einschließlich eines Managementplans für die Einbeziehung von Stakeholdern, eines Managementplans für das kulturelle Erbe und einer Politik für lokale Inhalte und Beschaffung.

UNTERNEHMEN

Platzierung von Aktien

Während des Quartals (und nach Quartalsende) schloss das Unternehmen eine Zwei-Tranchen-Platzierung von 40.625.000 voll eingezahlten Stammaktien (Neue Aktien) an institutionelle, erfahrene und professionelle Anleger zu einem Preis von 0,32 $ pro Neuer Aktie ab, um 13 Mio. $ (die Platzierung) einzuwerben. Die erste Tranche der Platzierung, die die Platzierung von 24.281.250 Millionen neuen Aktien umfasste, wurde im August 2022 abgeschlossen. Die zweite Tranche der Platzierung wurde Anfang Oktober 2022 abgeschlossen, nachdem die Evolution-Aktionäre auf einer Hauptversammlung am 23. September 2022 ihre Zustimmung gegeben hatten.

Kasse

Zum 30. September 2022 verfügte das Unternehmen über Barmittel in Höhe von 14,5 Mio. $, einschließlich der Erlöse aus der Platzierung.

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft wird am 30. November 2022 um 10:00 Uhr stattfinden.

INFORMATIONEN GEMÄSS ASX LISTING RULES

Angaben gemäß Kotierungsreglement 5.3.1 und 5.3.2

Die Ausgaben für Evaluierung und Exploration beliefen sich im Quartal auf 2,0 Millionen $. Während des Quartals gab es keine Bergbauproduktion und Erschließungsaktivitäten.

Informationen gemäß Listing Rule 5.3.3 – Informationen zu den Grundstücken

Die Anteile des Unternehmens an den Grundstücken zum 30. September 2022 sind nachstehend aufgeführt.

Projekt Projekt Standort Begünstigter Anteil zu Begünstigter Anteil am Ende des

Beginn des Quartals

Quartals

ML 569/2017 – Chilalo Chilalo Tanzania 100% 100%

PL 11050/2017 – Chilalo West Chilalo Tanzania 100% 100%

PL 11034/2017 – Chilalo Chilalo Tanzania 100% 100%

PL 9929/2014 – Chikwale Chilalo Tanzania 100% 100%

PL 9946/2014 – Machangaja Chilalo Tanzania 100% 100%

Erforderliche Informationen gemäß Listing Rule 5.3.4

In Übereinstimmung mit der ASX Listing Rule 5.3.4 stellt das Unternehmen die folgenden Informationen zur Verfügung. Die nachstehende Tabelle über die Mittelverwendung ist eine Erklärung über die Absichten des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt. Anleger sollten beachten, dass sich die in der Tabelle dargestellte Mittelverwendung in Abhängigkeit von einer Reihe von Faktoren ändern kann, einschließlich der Ergebnisse der Exploration, der Ergebnisse von Studien und Erschließungsaktivitäten, der regulatorischen Entwicklungen sowie der Markt- und allgemeinen Wirtschaftsbedingungen.

Vorgeschlagene Verwendung der Mittel Prospekt Tatsächliche Verwendung Abweichung ($) Fußnote

Mittelverwendung der Mittel (16/11/21

(Schätzung) bis 30/9/2022) 2022)

($)

($)

Lender Debt Repayment 9,500,000 9,500,000 – 1

Marvel Cash (Marvel) Cash Consideration 2,000,000 2,000,000 – 1

Offer associated costs 2,114,744 2,282,631 (167,887) 2

Exploration & Tenement Costs 1,500,000 712,397 787,603 3

DFS Optimisation 1,000,000 1,545,042 (545,042) 4

Downstream Studies/opportunities 2,500,000 510,748 1,989,252 5

Graphite product qualification 450,000 793,845 (343,845) 6

ESG Compliance 400,000 2,685,127 (2,285,127) 7

Early works 1,100,000 – 1,100,000 8

Working Capital* 3,435,256 2,563,599 871,657 9

Total 24,000,000 22,593,390 1,406,610

* Das Betriebskapital umfasst $2 Millionen aus der Gewährung von Lizenzgebühren für das Chilalo-Projekt

1. N/A – Unwesentliche Abweichung

2. Rechts- und Beratungskosten. Abweichung nicht signifikant.

3. Nur Zeitplan – Bohrungen werden bis Q4 2022 verschoben.

4. Zusätzliche Studien im Zusammenhang mit der trockenen Stapelung von Abraum (wodurch ein erhebliches ESG-Risiko beseitigt

wird) und der Optimierung des

Bergwerks.

5. Testarbeiten zur Eignung von Chilalo-Graphit für Batterieanoden und andere hochwertige Anwendungen wurden durchgeführt. Das

Unternehmen plant, Machbarkeitsstudien

durchzuführen.

6. Produktqualifizierung wird fortgesetzt, verbindlicher Abnahmevertrag unterzeichnet.

7. Das Unternehmen hat einen umfassenden RAP durchgeführt, und die Umweltstudien sind noch nicht abgeschlossen. Ein Teil der

zusätzlichen Kosten umfasst 0,85 Mio. USD, die bereits im Rahmen der Durchführung des RAP an die PAPs gezahlt

wurden.

8. Die ersten Arbeiten werden beginnen, sobald die Projektfinanzierung gesichert ist..

9. Betriebskapital wird weiterhin anfallen.

Erforderliche Informationen gemäß Listing Rule 5.3.5

Im Laufe des Quartals leistete das Unternehmen Zahlungen an verbundene Parteien in Höhe von 229.000 $, die alle Zahlungen an die Direktoren von Evolution (zwei geschäftsführende Direktoren und drei nicht geschäftsführende Direktoren) in Übereinstimmung mit den geltenden Vertragsbedingungen umfassten.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Evolution zur Veröffentlichung freigegeben..

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Phil Hoskins

Managing Director

phoskins@ev1minerals.com.au

T: +61 8 9200 4960 –

Michael Bourguignon

Executive Director

mbourguignon@ev1minerals.com.au

T: +61 8 9200 4960 –

Andrew Rowell

White Noise Communications

andrew@whitenoisecomms.com

T: +61 400 466 226

European investor relations

Eva Reuter

Dr Reuter Investor Relations

e.reuter@dr-reuter.eu

T: +49 69 1532 5857

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/68027/DE_221031EV1Sptember_V1.003.jpeg

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Evolution Energy Minerals

Phil Hoskins

Level 1, Emerald House, 1202 Hay Street

6005 West Perth, WA

Australien

email : phoskins@ev1minerals.com.au

Pressekontakt:

Evolution Energy Minerals

Phil Hoskins

Level 1, Emerald House, 1202 Hay Street

6005 West Perth, WA

email : phoskins@ev1minerals.com.au

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aurania kündigt nicht vermittelte Privatplatzierung und Update zum Bohrprogramm in Ecuador an EV Technology Group CEO Wouter Witvoet nimmt am World Strategic Forum in Miami (ab 31. Oktober) als Redner teil