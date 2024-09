Exklusiv im MUCA München: Limitierter Steingut-Bierkrug mit Damien Hirsts ikonischer Spot-Malerei

Das Museum of Urban and Contemporary Art bringt einen limitierten Steingut-Bierkrug mit dem ikonischen Spot-Design von Damien Hirst heraus. Eine einmalige Gelegenheit für Kunstliebhaber und Sammler!

Limitierter Original Bierkrug mit Damien Hirsts Spot-Painting-Motiv zum Oktoberfest

Das Museum of Urban and Contemporary Art (MUCA) in München präsentiert anlässlich des weltberühmten Oktoberfestes einen einzigartigen und limitierten Bierkrug aus Steingut. Mit seiner eleganten cremeweißen Glasur und dem ikonischen Spot-Motiv von Damien Hirst spiegelt das Sammlerstück auch das größte Outdoor-Spot-Painting wider, welches zur aktuellen Ausstellung „The Weight of Things“ entstanden ist. Der exklusive Bierkrug ist ein Highlight für Kunstliebhaber, Sammler und alle, die sich ein außergewöhnliches Souvenir sichern möchten.

Kunst und Tradition vereint

In Zusammenarbeit mit dem renommierten britischen Künstler Damien Hirst hat das MUCA diesen besonderen Bierkrug entworfen. Das ikonische Spot-Motiv, das sowohl auf Leinwand als auch als großformatiges Wandgemälde im Rahmen der aktuellen Ausstellung im MUCA zu sehen ist, zieht sich als zentrales Gestaltungselement über den Krug. Die limitierte Edition verbindet bayerische Tradition mit zeitgenössischer Kunst zu einer einzigartigen Symbiose. Passend zur Eröffnung des Münchner Oktoberfestes ist der Krug ein Symbol für die Begegnung von Kultur und Geschichte.

Damien Hirst im MUCA

Die Ausstellung „The Weight of Things“ von Damien Hirst, die im MUCA zu sehen ist, zeigt über 40 herausragende Werke aus der Karriere des Künstlers. Darunter sind Installationen, Skulpturen und Gemälde, von denen einige zum ersten Mal öffentlich gezeigt werden. Zu den ikonischen Serien, die in der Ausstellung zu sehen sind, gehören unter anderem die berühmten „Natural History“-Werke (Formaldehyd-Skulpturen), Spin Paintings, Medizinschränke und die großformatigen Spot- und Schmetterlingsbilder. Die Ausstellung ist noch bis zum 24. November zu sehen und bietet die perfekte Gelegenheit, den exklusiven Bierkrug zu erwerben.

Das Sammlerstück ist im MUCA Shop erhältlich

Der limitierte Bierkrug ist ab dem 21. September exklusiv im MUCA Shop zum Preis von 65 Euro erhältlich. Die Auflage ist limitiert, pro Person kann nur ein Krug (0,5 Liter) erworben werden. Die Verbindung von Kunst und Oktoberfest macht den Bierkrug zu einem begehrten Sammlerstück. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihr Exemplar, bevor diese einmalige Auflage vergriffen ist.

Weitere Informationen zu diesem einzigartigen Sammlerstück und zur Ausstellung von Damien Hirst finden Sie auf der Website des MUCA unter https://www.muca.eu/ .

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MUCA München – Museum of Urban and Contemporary Art

Frau Stephanie Utz

Hotterstraße 12

80331 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 2155 243 10

fax ..: +49 (0)89 2155 243 19

web ..: https://www.muca.eu/

email : info@muca.eu

Das im Dezember 2016 gegründete MUCA ist Deutschlands erstes Museum für Urban Art. Das MUCA als Begegnungsstätte für Urban und Contemporary Art besticht durch eine hochkarätige Ausstellungsprogrammatik. Auf mehreren Kunsterlebnisebenen werden im MUCA nicht nur die Werke renommierter, international gefeierter Künstler und Künstlerinnen gezeigt, uns ist es ebenfalls ein Anliegen experimentellen Formaten und interessanten Positionen eine Plattform zu bieten.

Das MUCA versteht sich nicht nur darin, Urban Art in den zeitgenössischen Kunstdiskurs einzufügen und eine junge Kunstform zu musealisieren. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Kunstvermittlung. Die Ausstellungen werden durch ein umfangreiches Programm mit Künstler- und Expertengesprächen, Lesungen und Führungen begleitet.

Darüber hinaus bietet die ständige Sammlung des MUCA über ein Vierteljahrhundert an Einblicken in die wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Kunst des 21. Jahrhunderts. Heute zählen zur MUCA Sammlung bedeutende Werke von Künstler und Künstlerinnen aus den Bereichen der Urban und Contemporary Art. Sie umfasst über 1.200 Objekte und Werke.

Pressekontakt:

SEOfolgreich

Herr Christoph Specht

Brienner Straße 29

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Deutscher Kinderschutzpreis in Gedenken an Anna Pallas und Reinhard Gesse an theaterpädagogische werkstatt Elon Musk: KI und autonome Technologien – Der Ruf nach Weltmacht