Exklusive Ferienapartments für Kampen: Hansenhoog geht mit neuem Konzept an den Start

Der Interior Designer Simon Gerth haucht der exklusiven Anlage auf der Nordseeinsel Sylt neues Leben ein. Die Inhaberfamilie setzt auf friesische Gemütlichkeit für einen erholsamen Urlaub.

Die seit über zwei Jahrzehnten beliebte Luxusapartmentanlage im Zentrum von Kampen wurde im vergangenen Jahr von der Familie Bogdan übernommen. Um den Gästen auch eine zeitgemäße Ausstattung bieten zu können, haben die neuen Inhaber den Hamburger Einrichtungsexperten Simon Gerth beauftragt, die sechs großzügigen Apartments neu zu gestalten: „Es war mit eine große Freude, diese Aufgabe zu übernehmen mit der Herausforderung, das traditionell gebaute Anwesen von innen heraus neu zu entwickeln. Dabei haben wir die friesisch gestalteten Elemente mit modernem und hochwertigem Mobiliar in sanften, erdigen Farbtönen kombiniert, um ein besonders wohnliches Ambiente zu schaffen. Die Gäste sollen sich auch durchaus so wohl fühlen, dass man einen regnerischen Herbsttag gerne im gemütlichen Wohnzimmer am Kamin verbringen möchte. Dazu gehört ebenfalls ein neues Beleuchtungskonzept, welches bei jeder Tageszeit für eine angenehme Stimmung sorgt“, so Inhaber und Interior Designer Simon Gerth von SG Interior Design.

Unweit von der berühmten „Whiskymeile“ und dem Strand sowie in unmittelbarer Nähe des Kampener Dorfparks, bietet Hansenhoog anspruchsvollen Gästen derzeit sechs ruhig gelegene Luxusapartments mit jeweils einem separaten Gartenanteil und Stellplatz. Die renovierten Apartments verfügen über eine umfangreiche Ausstattung und eine Wohnfläche von bis zu 127 Quadratmetern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hansenhoog GbR

Herr L. Bogdan

Waldweg 9a

22393 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 171 3547535

web ..: http://www.haus-hansenhoog.de

email : info@haus-hansenhoog.de

Die luxuriöse Apartmentanlage unter Reet befindet sich im Zentrum von Kampen – in unmittelbarer Lage zu dem Dorfpark „Avenarius-Park“ und 900 Meter vom Strand entfernt – auf der Nordseeinsel Sylt. Die berühmte „Whiskymeile“ mit einer Vielzahl an Restaurants und Bars ist in wenigen Gehminuten zu erreichen.

Nach der Übernahme im Winter 2019 durch die Familie Bogdan, wurden an dem großzügigen Anwesen umfangreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die vollständig neu ausgestatteten und luxuriösen Ferienapartments verfügen jeweils über einen separaten Gartenanteil.

Vier der Apartments im Haus Hansenhoog erstrecken sich über drei Ebenen und bieten neben einem großen Wohnbereich mit Kamin eine vollständig ausgestattete Einbauküche, mehrere Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Zwei weitere voll ausgestattete Apartments befinden sich im Gartengeschoss und verfügen jeweils über einen eigenen, sonnigen Garten. Die Apartments sind zwischen 60 und 127 Quadratmeter groß und bieten Platz für bis zu fünf Personen.



Pressekontakt:

L&T communications – PR for lifestyle and travel.

Herr Wolf-Thomas Karl

Obere Bahnhofstrasse 25

83457 Bayerisch Gmain/Berchtesgadener Land

fon ..: 0049 178 1844946

web ..: http://www.lt-communications.com

email : tk@lt-communications.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rhetorik für Makler – anders überzeugen