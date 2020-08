Exklusive Reihenhäuser von „Golden View“ bieten atemberaubende Aussichten in ruhiger Lage

Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten verleihen dem neuen Zuhause eine besondere Note

In dem Neubauprojekt „Golden View“ in der hügeligen Landschaft von Manilva hält der Name des aus 33 Reihenhäusern bestehenden Wohnprojekts, was er verspricht: Eine goldene Aussicht. Ob vom Jacuzzi im Dachgeschoss aus oder von der Liege im privaten Garten, der Ausblick auf das türkisfarbene und golden schimmernde Meer ist in der exklusiven Anlage von überall aus garantiert. In Manilva lebt man ruhig und exklusiv – ganz in der Nähe des eleganten Yachthafens von Sotogrande.

„Das aus vier Blöcken bestehende Neubauprojekt „Golden View“ ist in puncto Aussicht kaum zu übertreffen. Jede Wohneinheit besteht aus zwei Etagen sowie einer großzügigen Dachterrasse. Einige Parteien bieten sogar die Möglichkeit im privaten Garten einen Pool einzubauen oder einen Jacuzzi auf der Dachterrasse. Dabei haben alle Reihenhäuser eine Süd- oder Süd-West Ausrichtung“, sagt Christiane Tiebel, Sales Agent von newEstepona.

Ganz nach dem Motto „Home is where my heart is“ bieten die Entwickler von „Golden View“ Käufern eine Bandbreite an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Denn ganz gleich, ob als permanenter Wohnsitz oder als Ferienunterkunft, in „Golden View“ sollen sich die Bewohner wohl fühlen und ihre Träume ausleben können. Wer möchte, kann beispielsweite ein viertes Schlafzimmer mit einem En-Suite-Badezimmer realisieren oder das Untergeschoss als Heimkino, Weinkeller oder als Wohlfühloase ausbauen lassen. Auch Annehmlichkeiten, wie ein extra Fahrstuhl, der vom Keller bis ins Dachgeschoss führt oder eine Outdoor-Küche auf der Veranda im Obergeschoss steigern die Wohnqualität und lassen Lebensträume wahr werden.

Auch der Gemeinschaftsbereich der exklusiven Wohnanlage bietet viele Vorzüge. So haben Bewohner freien Zugang zu einem großen Swimmingpool mit neusten Technologien oder können sich auf dem Paddel-Tennis-Platz austoben. Für Kinder gibt es ein eigenes Schwimmbecken sowie einen Kinderspielplatz. Zudem stehen jeder Wohneinheit zwei Parkplätze zur Verfügung.

Auf einer Grundstücksgröße zwischen 139 und 145 Quadratmetern entstehen insgesamt 33 moderne Reihenhäuser, die sich vor allem durch eine hohe Bauqualität und energieeffiziente Bauweise auszeichnen. Die hochwertige Innenausstattung und das zeitlose Design stehen für Eleganz, während die klaren, geraden architektonischen Strukturen dezent wirken und sich harmonisch mit der natürlichen Umgebung verbinden.

Je nach Lage sowie Terrassen- und Gartengröße kosten die Reihenhäuser in „Golden View“ ab 340.000 Euro.

Weitere Informationen zu Golden View in deutscher oder zu Golden View in englischer Sprache und andere finden Interessenten auch unter https://www.newestepona.com.

Als deutsche Auswanderer haben wir in Estepona einen Ort mit besonderer Lebensqualität gefunden. Das Klima, die spanische Kultur, eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten und eine internationale Community bieten ein europaweit einzigartiges Lebensgefühl. Mit vielen Jahrzehnten Immobilienerfahrung helfen wir Ihnen mit unserem vierköpfigen Team dabei, die richtige Immobilie zu finden. Dabei begleiten wir Sie ganzheitlich von der ersten Kontaktaufnahme über alle Behördengänge bis hin zum finalen Notartermin.

