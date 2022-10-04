Exosomen auf dem Prüfstand: NurExone legt den Grundstein für die erste klinische Studie am Menschen

Dem biopharmazeutischen Unternehmen NurExone Biologic Inc. ist ein entscheidender Durchbruch auf dem Weg zur klinischen Anwendung gelungen. Eine unabhängige Analyse bestätigte eine herausragende Chargenkonsistenz bei der Produktion von Exosomen. Damit adressiert das Unternehmen eine der größten Hürden für die Zulassung neuartiger biologischer Therapien: die Reproduzierbarkeit.

Die Entwicklung neuartiger Therapien im Biotech-Sektor gleicht häufig einem Marathon, bei dem die schwierigsten Hürden erst kurz vor dem Eintritt in die klinische Phase auftauchen. Eines der größten Risiken biologischer Therapien (wie Exosomen) ist dabei die Inkonsistenz. Wenn jede Produktionscharge unterschiedliche Eigenschaften aufweist, können Regulierungsbehörden die Zulassung berechtigterweise verweigern. Für NurExone Biologic Inc. (WKN: A3DNSU, ISIN: CA67059R1091) markiert der Februar 2026 in diesem Kontext einen Wendepunkt: Eine unabhängige Analyse bestätigte eine konsistente Proteinsignatur über vier verschiedene von NurExone produzierte Exosomen-Chargen hinweg. In der Praxis ist dies ein bedeutender De-Risking-Schritt auf dem Weg zur klinischen Herstellung.

Die Hürde: Biologie vs. Standardisierung

In der klassischen Pharmakologie ist die Herstellung von Arzneimitteln ein präziser chemischer Prozess. In der biotechnologischen Herstellung von Therapien ist die Herausforderung deutlich größer. Da es sich um biologische Produkte handelt, neigen sie zu Variabilität. Für Regulierungsbehörden wie die US-amerikanische FDA oder die europäische EMA ist jedoch eine Frage existenziell: Ist das Medikament in jeder Charge konsistent? Um dies zu belegen, muss der Nachweis der sogenannten CMC-Konformität (Chemistry, Manufacturing and Controls) erbracht werden.

Der Weg zum IND: De-Risking ist entscheidend

Investoren im Biotech-Sektor achten daher häufig auf Meilensteine, die das technische Risiko minimieren (De-Risking). Der wichtigste nächste Schritt für NurExone ist der Antrag auf Zulassung als Investigational New Drug (IND). Dies ist die formale Genehmigung, um von Tierstudien zu klinischen Studien am Menschen (Phase 1) überzugehen.

Die neu veröffentlichten Daten aus der unabhängigen proteomischen Analyse dienen als positiver Beleg für den IND-Antrag. Die Identifizierung spezifischer Proteine im Zusammenhang mit Nervenregeneration und entzündungshemmenden Effekten in den Exosomen von NurExone – Proteine, die in Standard-Exosomen nicht vorhanden sind – liefert zudem die wissenschaftliche Begründung für die Wirksamkeit des Leitkandidaten ExoPTEN und unterstützt den primären Fokus auf akute Rückenmarksverletzungen und Sehnervenschäden. Da es derzeit keine regenerativen Behandlungsoptionen für diese Indikationen gibt, ist der ungedeckte medizinische Bedarf enorm. Der bereits gewährte Orphan-Drug-Status stellt einen strategischen Vorteil und eine externe Validierung dar, da er exklusive Vermarktungsrechte sowie beschleunigte Beratungsgespräche mit den Regulierungsbehörden ermöglicht.

Für 2026 bedeutet dies: Mit der Validierung seines Produktionsprozesses ist NurExone aus Investorensicht einen weiteren Schritt in Richtung der etablierten klinischen Akteure im Bereich der ZNS-Regeneration vorangekommen.

