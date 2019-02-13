Experimente im Nichts: Wie Vakuumtechnologie die Weltraumforschung vorantreibt

Oberhalb der dünnen Schicht der Atmosphäre bildet das All eine faszinierende, aber unbarmherzige Umgebung: Mikrogravitation, extreme Temperaturschwankungen und Drücke bis zu extrem hohem Vakuum.

Für Forscher stellen diese Bedingungen keine Hindernisse dar, sondern Chancen, neue Prinzipien in Wissenschaft und Technik zu entdecken. Lange bevor es Experimente in eine Rakete oder auf die Internationale Raumstation (ISS) schaffen, werden für ihre erfolgreiche Durchführung Labore benötigt, in denen das Vakuum des Weltraums auf der Erde simuliert wird – damit jede Variable geprüft und jeder Prozess nachvollzogen werden kann, bevor es ins All geht. Im Zentrum dieser Nachbildung des Weltraums steht etwas Unsichtbares, aber Wesentliches: die Vakuumtechnologie.

Von der Erde in den Orbit

Stellen Sie sich einen Kontrollraum zur Überwachung von Experimenten an Bord der ISS vor: Auf den Bildschirmen flimmern Datenströme und Echtzeit-Trackings von Proben wie leitfähigen Metallen, die unter Mikrogravitation im All geschmolzen, gekühlt und beobachtet werden, um ihr Verhalten zu untersuchen.

Auf der Erde würde die Schwerkraft solche Experimente auf mehrere Weise stören, zu unerwünschten Einflüssen führen und das tatsächliche Verhalten der Metallproben verfälschen: Konvektionsströme rühren das geschmolzene Material auf, schwere Bestandteile sinken ab, während leichtere aufsteigen. Unter der in der Umlaufbahn herrschenden Mikrogravitation treten diese Effekte nicht auf, und Proben können in ihrer reinsten Form untersucht werden. Daraus resultieren genaue Einblicke in Prozesse, die sonst verborgen bleiben: wie Substanzen Wärme übertragen, wie sie fließen und wie sie sich verfestigen. Diese Erkenntnisse sind weit mehr als abstrakte Zahlen; sie bilden die Grundlage für die Entwicklung fortschrittlicher Bauteile für die Luft- und Raumfahrt, effizienterer Turbinen und additiver Fertigungsprozesse.

Die Reise beginnt im Labor

Bevor es ein Experiment in den Weltraum schafft, beginnt seine Reise bereits in Laboren auf der Erde. Hier testen Forscher ihre Versuchsanordnungen. Und zwar so, als wären sie bereits im Weltraum – unter Ultrahochvakuumbedingungen (UHV) von 10?8 hPa (mbar) oder noch höher. Um diese Bedingungen zu erzeugen, ist Vakuumtechnologie von entscheidender Bedeutung: Vollständig integrierte Lösungen für die Weltraumforschung kombinieren leistungsstarke Turbomolekular-Vakuumpumpen mit einer präzisen Steuerung und maßgeschneiderten Vakuumkammern. So bilden sie die Bedingungen im Orbit nach – präzise und konsistent. Um das im Weltraum herrschende Vakuum nachzubilden und die Versuchsbedingungen genau zu reproduzieren, ist es unerlässlich, Gaslecks zu reduzieren, den Druck konstant zu halten, Temperaturänderungen zu kontrollieren und eine stabile Umgebung für empfindliche Geräte aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund muss das verwendete Vakuumequipment für eine extrem geringe Hintergrundkontamination optimiert sein und optional Heizung oder Kühlung bieten, um die massiven Temperaturschwankungen im All nachzubilden. Hochwertige Oberflächen mit lichtabsorbierenden Beschichtungen simulieren auf der Erde die Dunkelheit des Orbits. Diese Vakuumanordnungen ermöglichen es Forschern, Experimente zuverlässig zu testen, bevor sie diese im nahezu leeren Raum des echten Weltraums durchführen. Sobald solche Bedingungen mithilfe von Vakuumtechnologie nachgebildet wurden, werden metallische Proben wie die für das Live-Experiment vorgesehenen unter UHV in die Vakuumkammer gegeben, um zu überprüfen, ob die Prüfanordnung für die entsprechenden Messungen geeignet ist.

Ohne Vakuum wären diese Versuche auf der Erde sinnlos: Luftmoleküle würden die Messungen beeinträchtigen und die Ergebnisse verzerren. Unter Vakuum zeigt die Materie ihr wahres Verhalten.

Ein paar Minuten Stille

Für einige Experimente benötigen Forscher nicht mehrere Monate an Bord der ISS. Sie brauchen nur wenige Minuten – genauer gesagt etwa 20. So lange verbleibt eine Raketensonde in der Mikrogravitation, bevor sie wieder auf die Erde zurückfällt. Raketensonden sind spezielle Forschungsraketen, die dem Transport wissenschaftlicher Instrumente auf kurzen suborbitalen Flügen dienen. Anders als Satelliten oder Raumkapseln bewegen sie sich nicht in der Erdumlaufbahn, sondern fliegen in den Weltraum und fallen dann wieder herunter. Das macht sie ideal für Experimente, die nur eine kurze Zeit in der Mikrogravitation erfordern, zum Beispiel die Prüfung von Instrumenten, bevor diese auf komplexere orbitale oder interplanetare Missionen geschickt werden. In kompakten Experimentmodulen, die wie Schubladen dicht übereinander gepackt sind, werden Materialien geschmolzen, verfestigt oder sogar 3D-gedruckt. Die Rakete schießt über 250 Kilometer weit hoch in die Atmosphäre, wo sie einige Minuten in der Mikrogravitation verbleibt – wie ein wissenschaftlicher Aufzug zum Rand des Universums. Bis die Raketensonde wieder herabstürzt, haben die Forscher bereits Terabyte an Daten gewonnen.

Um das Beste aus dieser kurzen Zeit im Weltraum herauszuholen, werden alle Experimente in Vakuum-Laboreinrichtungen auf der Erde getestet.

Vorbereitungen für die Zukunft: Produktion im Weltraum

Die vielleicht spannendste Vision ist die der additiven Fertigung im All. Denken Sie an Astronauten auf einer langen Mission zum Mars. Anstatt auf Ersatzteile von der Erde zu warten, produzieren sie diese direkt an Bord – Schicht für Schicht, aus Metallpulvern. Keine Frachtbeschränkungen, keine Nachschubmissionen, sondern reine Selbstversorgung.

Um diese Vision wahr werden zu lassen, testen Wissenschaftler diese Prozesse heute in Vakuumkammern auf der Erde. Sie simulieren, was eines Tages Standard sein könnte: die Herstellung komplexer, ressourceneffizienter Bauteile direkt im Orbit. Jeder erfolgreiche Test bringt sie einer Zukunft näher, in der Raumfahrzeuge sich selbst reparieren und Lebensräume aus Weltraummaterie geschaffen werden.

Ein unsichtbares Rückgrat

Bei den großen Errungenschaften der Weltraumforschung steht die Vakuumtechnologie selten im Rampenlicht. Sie ist kein so schillerndes Ereignis wie ein Raketenstart oder der Weltraumspaziergang eines Astronauten. Und doch liegt sie all dem zugrunde. Von der Qualifizierung von Satellitensystemen vor dem Start bis hin zur Durchführung empfindlicher Experimente im Orbit – Vakuum ist der stille Partner jeder Entdeckung.

Die Technologie hat es sogar selbst in den Weltraum geschafft: Vakuumpumpen und -systeme begleiten Experimente auf der ISS und stellen dort sicher, dass das für präzise Wissenschaft benötigte Vakuum stets verfügbar ist. Ohne sie wären viele der heutigen Durchbrüche nicht gelungen.

Letztendlich geht es bei der Weltraumforschung nicht nur um Raketen, Astronauten oder ferne Planeten. Es geht auch um die unsichtbare Bühne, die wir ihr hier auf der Erde bauen – wo Vakuum der Materie ihre Geheimnisse entlockt und wo die Zukunft der Erforschung still und leise Gestalt annimmt.

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Über die Busch Group

Die Busch Group ist weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren, Kammern und Abgasreinigungssystemen. Unter ihrem Dach vereint sie die beiden bekannten Marken Busch Vacuum Solutions und Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions.

Das umfangreiche Produkt- und Serviceangebot umfasst Lösungen für Vakuum-, Überdruck- und Abgasreinigungsanwendungen in allen Branchen, wie zum Beispiel Lebensmittel, Halbleiter, Analytik, Chemie und Kunststoff. Dazu gehören auch die Konzeption und der Bau maßgeschneiderter Vakuumsysteme sowie ein weltweites Servicenetz.

Die Busch Group ist ein Familienunternehmen, dessen Leitung in den Händen der Familie Busch liegt. Mehr als 8.000 Mitarbeiter in 47 Ländern weltweit arbeiten für die Gruppe. Der Hauptsitz von Busch befindet sich im baden-württembergischen Maulburg, im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz.

Die Busch Group produziert in ihren 20 eigenen Werken in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Rumänien, der Schweiz, Südkorea, Tschechien, den USA und Vietnam.

Sie hat einen konsolidierten Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro.



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