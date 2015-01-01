  • Expertentalk: Marc und Björn ungeskriptet! Das sollten Investoren und Unternehmer jetzt wissen!

    Was passiert wirklich mit dem Standort Deutschland? In diesem Interview geht es um Deindustrialisierung, Energiepolitik, Bürokratie, Kapitalflucht – aber auch um Chancen und darum, warum sich…

    …Optimismus trotzdem lohnt.

    dieses Gespräch ist motivierend und zugleich hochrelevant: Es zeigt die eigentlichen Ursachen der aktuellen Krise und vor allem, wie Deutschland wieder wettbewerbsfähiger werden kann. Genau deshalb ist dieses Interview Pflicht.

    ? HIER DAS INTERVIEW ANSEHEN

    Der Leitsatz lautet: „Knappheit wird nicht diskutiert, sondern bepreist.“ Genau das könnte viele Marktteilnehmer kalt erwischen. Denn was sich derzeit aufbaut, ist kein gewöhnlicher Rohstoffzyklus, sondern ein explosives Zusammenspiel aus Unterinvestition, Geopolitik, Elektrifizierung, KI-Stromhunger und Lieferkettenrisiken.

    Wenn diese Kräfte gleichzeitig wirken, geht es nicht nur um Preise, sondern um Verfügbarkeit, Margen, Planungssicherheit und Macht. Viele erkennen das erst, wenn es in den Schlagzeilen steht, dann ist der Vorteil meist schon weg.

    Warum dieses Thema jeden betrifft!

    Dieses Interview ist nicht nur für Börsianer, sondern für alle, die handlungsfähig bleiben wollen:

    o Privatanleger, die Vermögen schützen möchten, wenn Volatilität, Währungsstress und Rohstoffknappheit zunehmen

    o Unternehmer, die auf Margendruck, unsichere Lieferfähigkeit und teurere Vorprodukte reagieren müssen

    o Profis & Trader, die echte Engpässe von Storytelling unterscheiden wollen

    o Entscheider & Betriebswirte, die Liquidität, Beschaffung, Risiko und Reserven strategisch planen müssen

    Schauen Sie sich unbedingt dieses wegweisende Interview an.

    ? INTERVIEW STARTEN

    Disclaimer/Hinweis: Inhalte dienen der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Rohstoffe, Minenaktien und Krypto sind hoch volatil und es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Bitte eigenes Risikomanagement und eigene Prüfung. Intro-Bild: Symbolbild-KI generiert.

