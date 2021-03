Exploits erhält Bohrgenehmigung für die Konzession True Grit

Vancouver, British Columbia – 10. März 2021 – Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQB: RNRRF) (FSE: 634-FF) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen alle Genehmigungen der Regierungen von Neufundland und Labrador zu Bohrarbeiten in seinem Goldprojekt True Grit, Neufundland, erhalten hat.

Highlights

– Exploits hat Genehmigungen für Diamantbohrungen für 12 Bohrlöcher über eine Gesamtlänge von 3.000 Metern im Goldprojekt True Grit erhalten.

– Das Bohrprogramm wird sich auf die hochgradigen Goldziele innerhalb eines Halos (2,6 km lange / 800 m breite Au-As-Sb-Bodenanomalie an der Oberfläche) mit historischen breiten geringgradigen Bohrabschnitten, einschließlich 0,60 g/t Au über 117 Meter und 0,83 g/t über 26 Meter ab der Oberfläche konzentrieren.

– Exploits präzisierte Ziele wurden durch Kartierung, SGH-Bodenuntersuchungen und eine hochauflösende geophysikalische VTEM-Luftuntersuchung, die das Unternehmen vor kurzem über der Konzession durchführte, definiert. Es wurde festgestellt, dass historische Bohrungen an den Ausläufern der Anomalien, die das Unternehmen neu definierte, durchgeführt wurden, was darauf hinweist, dass die Hauptanomalien nicht geprüft wurden.

– Probenahmen im Herbst 2020 identifizierten einen west-nordwestlich verlaufenden Quarzgang, der einen Wert von 15,6 g/t Au über 1 Meter ergab. Die Ausrichtung dieses Quarzganges stimmt mit der hochgradigen Mineralisierung in Jonathans Pond überein und verläuft parallel unter der historischen Bohrung in True Grit. Dieses Programm bohrt schräg zu den vermuteten hochgradigen Strukturen, um sowohl hochgradige als auch geringgradige Ziele zu erreichen.

– Bohrgenehmigungen für Quinlan Veins, die Prospektionsgebiete Schooner und Little Joanna sowie das Projekt Jonathans Pond stehen noch aus. Erste Bohrprogramme werden im Frühjahr 2021 beginnen.

Michael Collins, President and Chief Executive Officer von Exploits, kommentierte: Exploits ist hocherfreut, mit dem Erhalt der Bohrgenehmigungen für das Projekt True Grit die nächste Explorationsphase für das Projekt weiter voranzutreiben. Im Jahr 2020 hat sich alles um Schürfungen, SGH-Bodenuntersuchungen, Gesteinsproben und die Integration alter und neuer geophysikalischer Untersuchungen gedreht. Im Jahr 2021 werden wir uns auf hochauflösende Geophysik, Zielbohrungen mit unseren Partnern von GoldSpot Discoveries Corp. und Bohrungen nach Entdeckungen konzentrieren.

Über die Diamantbohrungen im Jahr 2021

Exploits hat separate Ziele in seinen Projekten in der Exploits Subzone identifiziert, die alle fast bohrbereit sind. Diese Ziele sind Quinlan Veins, True Grit, Little Joanna Veins, Schooner und Jonathans Pond. Bis dato wurden die Bohrgenehmigungen für das Projekt True Grit, insgesamt 12 Bohrlöcher über eine geschätzte Länge von 3.000 Metern, erteilt. Vier Anträge auf Bohrgenehmigungen stehen noch aus und es wird erwartet, dass der Genehmigungsprozess bald abgeschlossen sein wird.

Lage der Genehmigungen für Diamantbohrungen im Jahr 2021

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57203/Exploits_100321_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Plan der Konzessionsgrenzen in Exploits Discovery mit Darstellung der Lage der genehmigten True Grit-Bohrung sowie Lagen der Bohrungen mit ausstehender Genehmigung Little Joanna Veins, Quinlan Veins, Schooner und Jonathans Pond.

12 Bohrlöcher (3.000 m) wurden für das Projekt True Grit genehmigt. Historische breite, geringgradige Goldabschnitte mit 0,60 g/t Au über 117 Meter ab Oberfläche (Moydow Mines, 2005) sind für Nachprüfungen vorgesehen. Die von Exploits im Jahr 2020 durchgeführte SGH-Bodenuntersuchung in Verbindung mit neuen hochauflösenden geophysikalischen Untersuchungen aus der Luft geben Aufschluss über die historischen Bohrabschnitte und optimieren Bohrziele in diesem Gebiet.

Aufgrund begrenzter Ausbisse in dem Projekt konzentrierten sich historische Bohrarbeiten auf eine 2,6 Kilometer lange, 0,8 km breite Gold-in-Boden-Anomalie und Schlitzproben entlang eines Bergrückens mit geringen Ausbissen, die bis zu 15,6 g/t Gold über 1 Meter ergaben (Teck, 1990). Aufgrund dieser Ergebnisse glaubt Exploits an die Möglichkeit eines geringgradigen Systems mit eingeschlossenen hochgradigen Quarzgängen. Neuere Feldtechnologien wie SGH-Bodenuntersuchungen und hochauflösende geophysikalische VTEM-Luftuntersuchungen, die Ende 2020 und Anfang 2021 durchgeführt wurden, haben einen größeren Umriss als die historischen Bohrziele und Bohrungen nur an den Ausläufern der neu definierten Ziele definiert, die das Unternehmen jetzt prüfen will.

Die Konzession True Grit befindet sich im Alleinbesitz von Exploits Discovery und ist leicht zugänglich, nur 2 Kilometer westlich der Kreuzung von Harbour Breton (Route 360) und St. Alban’s Highways (Route 361) im Gebiet Baie d Espoir von Exploits Subzone in Neufundland gelegen.

Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Gesteinsproben werden von Unternehmenspersonal genommen und vor Ort in Beutel mit Probe-Etiketten zur Identifizierung verpackt. Diese Beutel werden mit Klebeband verschlossen und in einer Unternehmensanlage sicher aufbewahrt, bevor sie von Exploits-Personal direkt zum Labor transportiert werden.

Alle Gesteinsproben werden von Eastern Analytical, 403 Little Bay Road, Springdale, NL, einem kommerziellen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten und von Exploits Discovery Corp. unabhängigen Labor analysiert. Eastern Analytical pulverisierte 1000 Gramm jeder Probe zu 95% < 89 m. Die Proben werden mit Hilfe einer Brandprobe (30g) mit AA-Finish und ICP-34, Viersäuren-Aufschluss und anschließender ICP-OES-Analyse analysiert. Alle Proben mit sichtbarem Gold oder Testergebnissen von mehr als 8 g/t Au werden mit Hilfe von Metall-Screening geprüft, um den Nugget-Effekt von grobkörnigem Gold zu vermindern. Proben in diesem Bericht, die durch Vielsäuren-Aufschluss und AA-Finish als Proben über der Nachweisgrenze für Silber identifiziert wurden, wurden einem Test auf Erzgehalt unterzogen. Bekanntmachung gemäß NI 43-101 Ian Herbranson, P.Geo, ist der Vice President of Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Herr Herbranson hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Über Exploits Discovery Corp. Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die Projekte Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow, die zusammen eine Fläche von ungefähr 2.111 Quadratkilometern aufweisen. Alle Projekte des Portfolios von Exploits liegen innerhalb der Exploits Subzone. Exploits ist der Auffassung, dass die Exploits Subzone, die sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die zu Entdeckungen geführt haben, wie etwa jene von New Found Gold im Jahr 2019 mit 92,86 Gramm Gold pro Tonne auf 19,0 Metern in Oberflächennähe. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen standen während des gesamten Jahres 2020 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen, wobei für das Gebiet bis 2021 verstärkte Explorationsaktivitäten prognostiziert werden. Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo die Möglichkeit für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen besteht. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden. FÜR DAS BOARD

/gez./ Michael Collins

President und CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michael Collins, CEO

Tel: (604) 681-3170

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Regierung von Newfoundland und Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

