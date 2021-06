Exploits meldet Ernennung von Director William M. Sheriff zum interimistischen President und CEO

Vancouver, British Columbia – 4. Juni 2021 – Exploits Discovery Corp. (Exploits oder das Unternehmen) (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634-FF) gibt bekannt, dass Michael Collins mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als President und CEO des Unternehmens zurückgetreten ist William M. Sheriff, ein Director des Unternehmens, wurde zum interimistischen President und CEO ernannt.

Herr Sheriff meint: Das aktuelle Bohrprogramm bei Schooner, die fünf genehmigten Bohrziele und das umfangreiche Landpaket in einem sehr aussichtsreichen Gelände sind die Eckpfeiler dieses Unternehmens. Die derzeitigen Explorations- und Betriebsaktivitäten bei Exploits werden ohne Unterbrechung fortgesetzt, da wir weiterhin den spannenden, vor uns liegenden Möglichkeiten verpflichtet sind. Die laufenden Explorationsarbeiten und die These, auf der dieses Unternehmen aufgebaut wurde, bilden eine starke Grundlage für weitere Entdeckungen.

Herr Sheriff ist ein Unternehmer und Visionär mit über 30 Jahren Erfahrung in der Mineralindustrie und der Wertpapierbranche und zeichnete für Kapitalbeschaffungen in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar verantwortlich. Herr Sheriff war als Mitbegründer und Chairman von Energy Metals Corp. ein Pionier während der Renaissance des Uransektors und war in dieser Funktion für den Aufbau der größten inländischen Uran-Ressourcenbasis in der Geschichte der USA verantwortlich, bevor das Unternehmen für 1,8 Milliarden Dollar von Uranium One Corp. übernommen wurde. Herr Sheriff ist derzeit Executive Chairman von enCore Energy Corp. und Chairman von Golden Predator Mining Corp. Er sitzt außerdem im Board of Directors von Ely Gold Corp. und von Group 11 Technologies Inc., einem privaten Unternehmen, das sich der Entwicklung und Anwendung von umwelt- und sozialverträglichen Verfahren des Edelmetallbergbaus als Alternative zu herkömmlichen Abbauverfahren widmet. Zuvor war Herr Sheriff Director bei Western Lithium USA Inc., Uranium One Inc., Midway Gold Corp., Eurasian Minerals Inc. und Starcore International Mines Ltd. Er war zudem ein registrierter Vertreter und hatte zusätzlich zu seiner eigenen Wertpapierfirma auch Positionen bei A.G.Edwards und Mitchum Jones and Templeton inne. Herr Sheriff hat einen B.Sc.-Abschluss (Geologie) vom Fort Lewis College in Colorado und eine M.Sc.-Abschluss in Bergbaugeologie von der University of Texas El Paso. Er hat eine der weltweit größten privaten Bergbaudatenbanken zusammengestellt.

Über Exploits Discovery Corp.

Exploits Discovery Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralprojekten in der kanadischen Provinz Neufundland gerichtet ist. Das Unternehmen besitzt zurzeit die mehr als 2.000 Quadratkilometer umfassenden Mineralkonzessionen Jonathans Pond, Dog Bay, Mt. Peyton, Middle Ridge, True Grit, Great Bend und Gazeebow. Das Projekt PB Hill erstreckt sich über eine zusätzliche Fläche von nahezu 2.000 Quadratkilometern.

Angesichts von fünf genehmigten Bohrzielen, reichlichen Barreserven und einem Bohrgerät, das bis mindestens Ende Sommer 2021 im Betrieb ist, ist Exploits für eine Entdeckung gut aufgestellt.

Exploits ist der Auffassung, dass der Goldgürtel der Exploits Subzone, der sich 200 Kilometer von der Dog Bay südwestlich bis zur Bay dEspoir erstreckt, seit den letzten großen Explorationsprogrammen in den 1980er Jahren vernachlässigt wurde. In den vergangenen 40 Jahren wurden hinsichtlich des Verständnisses der Goldmineralisierung in der Region schrittweise Fortschritte verzeichnet. Dieses gesamte Wissen fließt nun in diskrete und effektive Explorationsmodelle ein, die Ergebnisse geliefert haben, wie etwa das Entdeckungsbohrloch von New Found Gold im Jahr 2019. Die Exploits Subzone und die GRUB-Regionen stehen seit Ende 2019 im Mittelpunkt größerer Absteckungen und Finanzierungen.

Das Team von Exploits, das über beträchtliche Erfahrung und Know-how vor Ort verfügt, hat die gesamte Exploits Subzone und die umliegenden Regionen untersucht und einzelne Landpakete für Absteckungen oder Joint Ventures ausgewählt, wo Möglichkeiten für erstklassige Entdeckungen und die Erschließung von Minen bestehen. Exploits beabsichtigt, sein lokales Team und die größere Verlagerung des geologischen Verständnisses zu nutzen und zu einem der umfassendsten Erkundungsunternehmen in der Exploits Subzone zu werden.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

William M. Sheriff, CEO

Tel: (972) 333-2214

Suite 3043-595 Burrard Street, Vancouver, BC, V7X 1J1

(+1) 778-819-2708

investors@exploits.gold

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensführung widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Ausdruck der aktuellen Ansichten der Unternehmensführung und basieren auf Annahmen, die vom Unternehmen auf Grundlage der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Versprechen oder Garantien darstellen und Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Diese beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: die Marktlage; die Verfügbarkeit von Finanzierungen; die tatsächlichen Ergebnisse der Exploration und anderer Aktivitäten des Unternehmens; Umweltrisiken; zukünftige Metallpreise; Betriebsrisiken; Unfälle; arbeitsrechtliche Angelegenheiten; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen und -zulassungen; sowie andere Risiken in Verbindung mit dem Bergbausektor. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis bzw. jene Hinweise in unseren Einreichungen auf SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung sie zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Danksagung

Exploits Discovery möchte sich für die finanzielle Unterstützung durch das Junior Exploration Assistance Program des Department of Natural Resources, Government of Newfoundland and Labrador, bedanken.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

