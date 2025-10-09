Expo Real 2025: Messe.TV zeigt Entwicklungen in Immobilienwirtschaft und Projektentwicklung

Messe.TV zeigt zur Expo Real 2025 aktuelle Entwicklungen in Immobilienwirtschaft und Projektentwicklung – kompakt aufbereitet, faktenbasiert und mit Stimmen aus der Branche.

Die Expo Real in München ist eine der bedeutendsten Fachmessen für die Immobilienwirtschaft in Europa. Vom 7. bis 9. Oktober 2025 bringt sie erneut Projektentwickler, Investoren, Architekten, Stadtplaner sowie Vertreter von Kommunen und Regionen zusammen. Im Fokus stehen aktuelle Herausforderungen und Perspektiven – von der Entwicklung urbaner Quartiere über regulatorische Veränderungen bis hin zu Finanzierungsfragen und Nachhaltigkeitszielen.

Messe.TV begleitet die Veranstaltung mit einer redaktionellen Berichterstattung in Form von Video-Interviews und Beiträgen zu ausgewählten Messethemen. Die Beiträge erscheinen ab sofort unter: www.messe.tv/2025/expo-real

Projektentwicklung unter neuen Vorzeichen

Der Bereich Projektentwicklung steht derzeit vor einem tiefgreifenden Umbruch. Steigende Zinsen, begrenzte Flächenverfügbarkeit, ESG-Vorgaben und veränderte Anforderungen an Nutzungskonzepte prägen die Arbeit von Planern und Entwicklern. Gefragt sind nachhaltige Strategien, flexible Lösungen für Bestand und Neubau sowie ein sensibles Reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen.

Die Expo Real bietet einen umfassenden Überblick über neue Ansätze und Konzepte in diesem Bereich. Messe.TV greift zentrale Themen auf und stellt Perspektiven aus der Branche vor – kompakt und faktenbasiert.

Immobilienmärkte im Spannungsfeld wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen

Die Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft haben sich in den letzten Jahren spürbar verschoben. Höhere Finanzierungskosten, regulatorische Unsicherheiten, Rückgänge bei Transaktionen sowie neue Anforderungen durch Nachhaltigkeitskriterien stellen viele Akteure vor Herausforderungen.

Gleichzeitig bleiben der Bedarf an Wohnraum, funktionierende Gewerbestandorte und strategische Flächenentwicklung zentrale Themen auf dem Markt. Die Beiträge zur Expo Real greifen diese Entwicklungen auf und bieten Orientierung für Entscheider in einem volatilen Umfeld.

Messeplatz München als Branchendrehkreuz

Die Expo Real profitiert von ihrer Positionierung am Messeplatz München, der als internationaler Knotenpunkt für die Immobilienwirtschaft gilt. Mit überregionaler Reichweite, thematischer Tiefe und hoher Dichte an Fachbesuchern und Ausstellern bietet die Veranstaltung ein Umfeld, in dem konkrete Projekte, Ideen und Partnerschaften angestoßen werden können.

Nicht nur Unternehmen aus Deutschland, auch zahlreiche internationale Marktakteure nutzen die Plattform, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren und neue Kontakte zu knüpfen.

Messen in München mit Messe.TV Berichterstattung: https://www.messe.tv/messen-muenchen

Gezielte Werbemöglichkeiten im redaktionellen Umfeld

Messe.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben.

Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene.

Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft.

