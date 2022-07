Exportpreis 2022 in Silber geht an IRW-Press by IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Buchkirchen, Österreich – 5. Juli 2022 – Die IRW-Press by IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH (IRW-Press oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sie am 27. Juni 2022 im Rahmen der Exporters Nite, eine Veranstaltung der Wirtschaftskammer Österreich, mit dem Exportpreis in Silber in der Kategorie Information und Consulting ausgezeichnet wurde. news.wko.at/news/oesterreich/exportpreis-2022-ehrung-fuer-oesterreichische-unternehme.html . Die Preise wurden von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Wirtschaftsstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler überreicht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66565/IRW_050722_Pressemeldung_DEPRcom.001.jpeg

© Frank Helmrich Photographie

Geschäftsführer und Inhaber Joachim Brunner erklärt stolz: Ich freue mich wirklich, diesen Preis in den Händen halten zu dürfen, denn so ein Preis wie der Exportpreis zeigt, dass wir Produkte anbieten, die international gefragt und erfolgreich sind. Es ist aber auch ein Preis, der die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter und Partner unterstreicht, mit denen wir erfolgreich auf 3 Kontinenten vernetzt zusammenarbeiten. Ich danke daher für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten und freue mich schon auf die Herausforderungen in der Zukunft.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66565/IRW_050722_Pressemeldung_DEPRcom.002.jpeg

© Frank Helmrich Photographie

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66565/IRW_050722_Pressemeldung_DEPRcom.003.jpeg

© Frank Helmrich Photographie

Über IRW-Press by IR-WORLD.com

Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation.

Das Hauptbetätigungsfeld des Unternehmens ist die Übersetzung und Verbreitung von internationalen Nachrichten und Pressemeldungen im deutschsprachigen Raum. Weiters unterstützt die IR-WORLD.com mit ihrem Produktportfolio börsennotierte Unternehmen bei der Pflege bestehender Kontakte und der Gewinnung neuer Aktionäre.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.irw-press.com/de/irw-press.html

Kontaktdaten:

IRW-Press ein Produkt der

IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH

Wickepointgasse 13

A-4611 Buchkirchen

Geschäftsführer: Joachim Brunner MBA

Tel.: +43 7242 211930-11

E-Mail: office(at)irw-press.com

Internet: www.IRW-Press.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IRW-Press by IR-WORLD.com

Joachim Brunner

Wickepointgasse 13

4611 Buchkirchen

Österreich

email : office@ir-world.com

Pressekontakt:

IRW-Press by IR-WORLD.com

Joachim Brunner

Wickepointgasse 13

4611 Buchkirchen

email : office@ir-world.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

