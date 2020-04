Extreme Hitze durch guten Sonnenschutz draußen halten

Fenster Knaut aus Geilenkirchen hat sich als Experte für Sonnenschutz positioniert. Dabei werden feste Elemente mit modernster Technik installiert.

Die extremen Wettersituationen werden in Deutschland immer stärker spürbar. Das ist insbesondere im Sommer der Fall. Denn die vergangenen Jahre haben gezeigt: Perioden großer Hitze können mehr und mehr die Regel denn die Ausnahme werden. Daher sollten sich Hauseigentümer weiterhin auf wochenlange Temperaturen jenseits der 30 Grad und entsprechender Sonneneinstrahlung einstellen und entsprechende Vorkehrungen treffen, dass die Hitze in den Gebäuden nicht zu einem nachhaltigen Problem wird.

Denn: „Was für sommerliche Aktivitäten im Freien durchaus vorteilhaft ist, kann an anderer Stelle auch nachteilig sein. In vielen Räumen lässt es sich kaum aushalten, und nicht wenige Menschen klagen bei konstant hohen Temperaturen auch über Schlafschwierigkeiten, da das Schlafzimmer von der konsequenten Sonneneinstrahlung aufgeheizt ist“, weiß Stephan Knaut. Der Tischlermeister führt gemeinsam mit seiner Frau Meike das Unternehmen Fenster Knaut (www.fenster-knaut.de) in Geilenkirchen seit mittlerweile 15 Jahren und ist in der ganzen Region gefragter Partner von Architekten, Bauherren, Bauunternehmen und mehr für alle Fragestellungen rund um hochwertige Fenster und Türen. Ebenso ist Stephan Knaut Experte für hochwertigen und individuellen Sonnenschutz.

Das Handwerksunternehmen setzt beim Sonnenschutz auf Raffstores und Zip-Screens und für die Verdunklung auf moderne Rollladenlösungen mit Motorantrieb für Putz- und Klinkerbauten. Dafür arbeitet Fenster Knaut mit dem Hersteller Roma zusammen. „Der perfekte Sonnenschutz beruht auf zwei Säulen: der richtigen Beratung und der einwandfreien Umsetzung. Es hängt natürlich maßgeblich vom Fenstermodell an, welches System wir einsetzen können. Daher pflegen wir den Ansatz, uns die Räumlichkeiten vor Ort genau anzuschauen und den Kunden sehr eng zu begleiten, um das beste Ergebnis zu erzielen“, sagt Stephan Knaut.

Dabei wird nur moderne Technik verbaut. Raffstores und Zip-Screens zum Beispiel werden elektronisch bedient und fangen bis zu 75 Prozent der Sonneneinstrahlung ab. Mit allen Elementen sollen Hauseigentümer den Lichteinfall selbst steuern und damit die Wärmebildung in den vier Wänden regulieren können.

Der Unternehmer warnt, dass Lüften bei großer Hitze auch nicht mehr viel helfe – und zugleich, dass stark aufgeheizte Räume auch gesundheitliche Konsequenzen haben könnten. Wenn die Temperaturen in Innenräumen ein unerträgliches Maß erreichten, schwinde auch die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit. Zusätzlich würde das Herzkreislaufsystem enormen Belastungen ausgesetzt.

Stephan Knaut betont auch, dass jetzt die richtige Zeit sei, um sich den professionellen Sonnenschutz für private und gewerbliche Immobilien zu kümmern. Im Frühling ließen sich die Arbeiten sehr gut ausführen, zumal aktuell die Wartezeit auch noch überschaubar sei. „Wer sich natürlich erst im Sommer damit befasst, wird es schwer haben, in der aktuellen Saison noch von der Umsetzung zu profitieren. Wer aber jetzt gemeinsam mit einem Fachbetrieb mit der Planung beginnt, kann beruhigt in den Sommer gehen, weil die Sonne draußen bleiben muss.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fenster Knaut GmbH

Frau Meike Knaut

An Fürthenrode 57

52511 Geilenkirchen

Deutschland

fon ..: 02451 4845236

web ..: http://www.fenster-knaut.de

email : info@fenster-knaut.de

Über Fenster Knaut GmbH

Die Fenster Knaut GmbH aus Geilenkirchen ist führender Ansprechpartner für individuelle und hochwertige Türen und Fenster im gesamten Kreis Heinsberg und dem Raum Aachen. Gegründet vor 15 Jahren, wird der Meisterbetrieb Fenster Knaut heute von Meike und Stephan Knaut geführt. Im Fokus steht die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, die die Voraussetzung für einwandfreies und dauerhaftes Funktionen und eine lange Haltbarkeit ist. Fenster Knaut arbeitet federführend mit den renommierten Unternehmen Internorm, Topic, Kneer Süd und Roma zusammen und steht auf diese Weise für alle Fragestellungen von privaten und gewerblichen Kunden rund um Fenster, Türen, Rollladen und Raffstore zur Verfügung und kann die richtigen Antworten geben. Fenster Knaut ist einer der wenigen „First Windows Partner“ von Internorm, das als Trendsetter der Fenster- und Türenbranche in ganz Europa gilt. Meike und Stephan Knaut und ihr fachkundiges Team beraten Kunden bei Neubauprojekten und Altbaumodernisierungen sowie bei Pflege und Wartung der eigenen Produkte und sorgen so dafür, dass Eigentümer und Bewohner an den eingebauten Produkten größtmögliche Freude haben. Im eigenen Show Room in Geilenkirchen erhalten Kunden in angenehmer Atmosphäre einen Überblick über die Produkte und können sich direkt vor Ort von den Fachleuten beraten lassen. Weitere Informationen unter www.fenster-knaut.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

