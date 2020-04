Eyecarrot eLearning trotz COVID-19-Isolierung durch Binovi Academy online verfügbar

Toronto, Ontario, Kanada – Eyecarrot Innovations Corp [TSX-V: EYC | QTCQB: EYCCF | 2EYA: GR] meldet, dass durch Binovi Academy Premium eLearning Optometrie-Fortbildungskurse verfügbar sind. Binovi Academy stellt von Experten geführte ePublikationen und Schulungsressourcen zur Verfügung. An diesen Kursen kann man nicht nur vom Büro, sondern jetzt auch von zu Hause aus teilnehmen, wenn man sich beruflich trotz der sozialen Einschränkungen aufgrund von COVID-19 weiter fortbilden möchte. Dieser neue Zugang zu Bildungsinhalten macht das Lernen flexibler und verbessert die Benutzererfahrung von Binovi Academy als Ganzes. Erschwingliche Online-Kurse für fortgeschrittene Lerner sind z.B.:

Die Sanet Vision-Seminarreihe der Branchenführer Dr. Robert Sanet und Dr. Leonard Press

Die Sanet Vision-Seminarreihe umfasst über 100 Stunden HD-Video – mit an 5 Wochenenden aufgenommenen Präsentationen von Dr. Robert Sanet – in einem interaktiven eBook-Format zusammen mit Kommentaren und ergänzenden Inhalten von Eyecarrots Director of Global Education, Dr. Leonard Press. In dieser umfangreichen Informationsquelle werden Modelle des Sehens und grundlegende Konzepte und Prinzipien der Sehtherapie, allgemeine visuelle Fähigkeiten und Therapieansätze, visuelle Informationsverarbeitung, Amblyopie und Strabismus sowie die Behandlung erworbener Hirnverletzungen behandelt.

Dr. Sanet und ich haben gemeinsam daran gearbeitet, eine außergewöhnliche Lernerfahrung zu bieten, die darauf ausgerichtet ist, Ihr Verständnis des Sehens und der Anwendung von Prinzipien zu erweitern und zu vertiefen, die es Ihnen ermöglichen, die Bewertung und Therapie des optometrischen Sehens zu verbessern. Betrachten Sie dieses Modul als einen Meisterkurs und eine Erweiterung der weithin gefeierten PAVE-Sanet-Seminarreihe. Das Seminar fand an fünf Wochenenden in San Diego, Kalifornien, statt, erklärte Eyecarrots Director of Global Education, Dr. Leonard Press.

Der Primitive Reflex, Band 1, von der renommierten Ergotherapeutin Patti Andrich

Mit Patti Andrichs Primitive Reflexes Premium Education Module erreichen Sie ein neues Lernziel. Die Bausteine für die Entwicklung okulomotorischer, visueller Wahrnehmungs- und visuell-motorischer Integrationsfähigkeiten werden während des ersten Lebensjahres festgelegt, wenn sich die neuralen Verbindungen zwischen unseren Augen, unserem Gehirn und unserem Körper herausbilden – dies sind unsere primitiven Reflexe. Das primitive Reflexsystem ist die Grundlage für die sensorische, motorische und kognitive Entwicklung. Fähigkeiten wie Fühlen, Wahrnehmen, Hören, Sprechen, Radfahren, Lesen, Schreiben, einen Ball fangen und unser Gleichgewichtssinn beruhen alle auf einem gut integrierten Reflexsystem.

Ärzte und Therapeuten suchen nach Methoden, die ihren Patienten helfen, ihre Sehfähigkeiten zu verbessern und zu trainieren, so dass sie gegen die Dekompensation durch Stress resistent sind. Die in diesem Buch diskutierten Konzepte basieren auf Forschungen, Theorien und erfolgreichen Forschungsergebnissen bekannter Ärzte, Therapeuten, Psychologen und Pädagogen, sagte die Autorin, Patti Andrich.

Binovi Academy von Eyecarrot ist führend auf dem Gebiet des interaktiven eLearning mit immer mehr Bildungsinhalten, die ständig weiterentwickelt werden.

Wir machen mehr als nur das eBook selbst; viele unserer Unterrichtsmodule enthalten zusätzliches Material in Form von Demonstrationsvideos, interaktiven Lernerfahrungen und zusätzlichen herunterladbaren Inhalten für Binovi Pro und Binovi Coach, was letztendlich zu einem besseren Verständnis der Theorie bei Optometristen (nicht Optiker, sondern mit Universitätsabschluss: doctor of optometry degree), ihren Teams und ihren Patienten führt, erläuterte der CEO und Gründer von Eyecarrot, Adam Cegielski.

Über Dr. Robert Sanet, OD, FCOVD

Dr. Robert B. Sanet schloss sein Studium am Southern California College of Optometry mit Auszeichnung ab und blickt auf eine langjährige Karriere als Pädagoge und einer der wichtigsten Persönlichkeiten in den Bereichen Sehtherapie und Leistungssport in den Vereinigten Staaten und im Ausland zurück. Er leistete Pionierarbeit bei einer Reihe von Sehtrainingstechniken und -verfahren, die auf der ganzen Welt für Amateur- und Profisportler verwendet werden. Er ist auch Träger zahlreicher exklusiver Auszeichnungen von hochrangigen Optometrie- und Sportorganisationen auf der ganzen Welt.

Über Dr. Leonard Press, OD, FAAO, FCOVD

Dr. Leonard J. Press ist Absolvent des Pennsylvania College of Optometry, wo er Mitglied der Gold Key International Optometric Honor Society war. Er war Leiter des Vision Therapy Service am SUNY College of Optometry, wo er 15 Jahre lang Associate Professor war. Dr. Press hat neben anderen wichtigen und einflussreichen Werken, die als Fundament der sehtherapeutischen Ausbildung angesehen werden, drei wichtige Lehrbücher verfasst. Dr. Press hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Forschung, seine Publikationen, seine klinische Arbeit und seine herausragenden Beiträge auf diesem Gebiet erhalten.

Über Patti Andrich MA, OTR/L, COVT, INPP

Patti Andrich ist eine Ergotherapeutin, die für ihre Erfolge bei der Behandlung von Menschen mit Problemen bei der visuell-motorischen, visuell-perzeptiven, auditiven Wahrnehmung und dem Gleichgewichtssinn bekannt ist. Patti Andrich erhielt ihren Master-Abschluss am Ohio State University College of Education und ihren Abschluss in Ergotherapie an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Cleveland State University. Darüber hinaus besitzt Patti eine Zertifizierung in auditiver Verarbeitung unter Verwendung von The Listening Program with Bone Conduction (Hörprogramm mit Knochenleitung) von Advanced Brain Technologies und ist zertifiziert in den Primitiven Reflexintegrationstechniken von INPP; sie hat unter der Leitung von Sally Goddard am Institut für Neurologische Physiologische Psychologie (INPP) in England studiert. Patti ist zertifizierte Sehtherapeutin, Mitglied des Optometric Extension Program sowie des College of Optometrists in Vision Development, hat mehrere Auszeichnungen und Preise erhalten und war Gastrednerin bei lokalen, staatlichen, nationalen und internationalen Tagungen.

Über Binovi Academy

Binovi Academy ist ein eBook-basiertes Content-Delivery-System, das nahtlos in Binovi Pro integriert ist und Expertenwissen aus einem Pool von Branchenführern und Meinungsbildnern in Form eines interaktiven, multimedialen eBooks mit zusätzlichen Binovi Pro-Inhalten wie z. B. Sehtraining und Therapieverfahren im Sport sowie videobasierten Aktivitätssets, Testkonfigurationen (für die Binovi Touch-Anwendung) und vielem mehr bündelt.

Über Eyecarrot Innovations Corp

Eyecarrot ist ein Unternehmen für Human-Performance-Technologie, das Binovi, eine Hardware- und Software-zentrierte Plattform, entwickelt hat. Binovi kombiniert Hardware, Software, spezialisiertes Expertenwissen und einzigartige Einblicke in große Datenmengen, um ein individuelles Einzeltraining und eine individuelle Behandlung anbieten zu können. Binovi ist für die Optimierung des Sehvermögens und die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten im Zusammenhang mit der menschlichen Leistungsfähigkeit konzipiert. Wir arbeiten mit dem gemeinsamen Ziel zusammen, Fachleuten in den Bereichen Neuro-Optometrie, Sehrehabilitation und Sehleistung dabei zu helfen, in kürzerer Zeit und mit weniger Aufwand messbare Ergebnisse zu erzielen.

