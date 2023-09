Fabian Spitzer verstärkt in seiner Rolle als COO die Geschäftsführung der DFKP

Seit 2019 finanziert die DFKP kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland und kombiniert die Kraft der Digitalisierung mit umfassender persönlicher Beratung.

Seit rund 1,5 Jahren verantwortet Fabian Spitzer als Chief Operating Officer (COO) die Skalierung sowie die Optimierung der Geschäftsprozesse bei der Deutschen Firmenkredit Partner (DFKP). Nun ist er in die Geschäftsführung aufgestiegen und will in dieser Rolle gemeinsam mit dem 50-köpfigen DFKP-Team den Erfolg der führenden Finanzierungsberatung für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland weiter ausbauen.

Dabei fokussiert er sich vor allem auf die Weiterentwicklung des von ihm etablierten Service-Level-Agreements (SLA) bei der DFKP. Hierin verschreibt sich das Berliner Unternehmen einer exzellenten Kundenerfahrung und erreicht diese durch standardisierte, kundenzentrierte Prozesse, die nicht nur Maßstäbe im Firmenkundensegment setzen, sondern auch Ressourcen schonen und weiteres konstantes Wachstum garantieren.

Fabian Spitzer war zuvor viele Jahre erfolgreich im B2C-Segment tätig, elf davon bei CHECK24 in München. Dort trug er, zuletzt als Managing Director Kredit, maßgeblich zur Marktführerschaft in der Privatkundenfinanzierung bei. Diese Wachstumsstory will er mit der DFKP in der Firmenkundenfinanzierung wiederholen.

„Die Erweiterung der Geschäftsführung ist natürlich ein großer Schritt“, erklärt Paul Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Schwer ist uns die Entscheidung dennoch nicht gefallen. Fabians Handschrift ist in sämtlichen Unternehmensabläufen unverkennbar. Mit seinem Herzblut und seiner beeindruckenden Expertise hat er einen herausragenden Anteil an unserer Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns, dass wir diese nun mit ihm in noch bedeutenderer Position fortschreiben können.“

Allein im letzten Jahr hat die DFKP den deutschen Mittelstand mit mehr als 150 Mio. Euro finanziert und ist trotz schwierigen Markt- und Zinsumfeldes weiter auf Wachstumskurs.

Mehr unter https://www.dfkp.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DFKP GmbH

Frau Luisa Schillinger

Unter den Linden 26

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: –

web ..: https://www.dfkp.de

email : luisa.schillinger@dfkp.de

Über DFKP:

Seit 2019 finanziert die Deutsche Firmenkredit Partner (DFKP) kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland und kombiniert die Kraft der Digitalisierung mit umfassender persönlicher Beratung. Die DFKP-Finanzierungsberater haben Zugang zu Finanzierungsprodukten von aktuell über 150 Banken und Spezialfinanzierern und sichern Firmenkunden marktführende Konditionen. Die DFKP betreibt derzeit Standorte in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Leipzig, Essen und Nürnberg und beschäftigt 50 Mitarbeiter.

Pressekontakt:

DFKP GmbH

Frau Luisa Schillinger

Unter den Linden 26

10117 Berlin

fon ..: –

web ..: https://www.dfkp.de

email : luisa.schillinger@dfkp.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Generative künstliche Intelligenz kämpft mit Akzeptanzproblemen Individuelle Epoxidharz Tische: Wie Holz, Stahl und Epoxidharz zu atemberaubenden Tischunikaten verschmelzen