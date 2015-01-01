Fachanwältliche Kompetenz mit Erfahrung

Die Rechtsanwaltskanzlei mink & restemeyer in Köln bietet fachanwaltliche Beratung im Familien-, Verkehrs- und Versicherungsrecht sowie ergänzende Expertise im Miet-, Erb- und Betreuungsrecht.

Die Rechtsanwaltskanzlei mink & restemeyer in Köln verbindet fundierte juristische Expertise mit langjähriger Praxiserfahrung. Kerstin Mink ist seit 1998 als Rechtsanwältin zugelassen und Fachanwältin für Familienrecht. Sie ist zudem Mitglied im Fachausschuss Familienrecht des Kölner Anwaltsvereins. Nina Restemeyer ist seit 2004 tätig, Fachanwältin für Familienrecht sowie für Verkehrs- und Versicherungsrecht. Beide Anwältinnen engagieren sich in Fachverbänden und Arbeitsgemeinschaften, wodurch die fachliche Spezialisierung kontinuierlich vertieft wird. Ihre Expertise teilen sie auch durch Fachartikel in renommierten Publikationen wie der Zeitschrift Finanztest, im Kölner Stadtanzeiger oder im Kölner Express.

Schwerpunkte im Familienrecht

Ein wesentlicher Fokus der Kanzlei liegt im Familienrecht. Dazu gehören Scheidungen, Fragen des Sorgerechts und Umgangsrechts, Komplexe Unterhaltsregelungen – sei es Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt oder Elternunterhalt – werden ebenso kompetent betreut wie die oft schwierige Auseinandersetzung von Immobilien und Vermögen nach einer Trennung. Mit fachlicher Präzision und zugleich hoher Sensibilität für die emotionalen Belastungen der Beteiligten unterstützen die Rechtsanwältinnen Mandantinnen und Mandanten bei der Suche nach tragfähigen und zukunftsorientierten Lösungen.

Beratung im Verkehrs- und Versicherungsrecht

Auch im Verkehrsrecht profitieren Mandantinnen und Mandanten von umfassender Unterstützung – sei es bei der Regulierung von Unfällen, Bußgeldverfahren oder Führerscheinangelegenheiten. Im Versicherungsrecht deckt die Kanzlei ein breites Spektrum ab, von der Kfz- und Haftpflichtversicherung bis hin zu Berufsunfähigkeits- oder Krankenversicherung. Ziel ist stets die Wahrung der Interessen der Mandantinnen und Mandanten gegenüber Versicherern und Dritten.

Umfangreiche Betreuung im Erbrecht

Die Rechtsanwaltskanzlei mink & restemeyer verfügt auch über umfangreiche Expertise im Erbrecht. Dieses Rechtsgebiet ist eng mit dem Familienrecht verbunden, was den Mandantinnen und Mandanten zugutekommt. Die Beratung umfasst alle Aspekte der Nachlassplanung, Testamentsgestaltung, Erbverträge sowie die Begleitung von Erbauseinandersetzungen. Auch bei Pflichtteilsansprüchen, Erbscheinverfahren und der steueroptimalen Gestaltung von Vermögensübertragungen stehen die Anwältinnen kompetent zur Seite.

Betreuungsrecht: Vorsorge und rechtliche Vertretung

Im Betreuungsrecht bietet die Kanzlei umfassende Unterstützung für Personen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Die enge Verbindung zum Familienrecht erweist sich hier als besonders vorteilhaft. Das Leistungsspektrum umfasst die Erstellung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen sowie die Begleitung von Betreuungsverfahren vor den Amtsgerichten. Die Anwältinnen unterstützen sowohl bei der präventiven Vorsorgeplanung als auch bei bereits eingetretenen Betreuungssituationen.

Weitere Rechtsgebiete im Überblick

Ergänzend berät die Rechtsanwaltskanzlei mink & restemeyer im Mietrecht, etwa bei Mieterhöhungen, Kündigungen oder Nachbarschaftsstreitigkeiten. Ebenso werden allgemeine zivilrechtliche Angelegenheiten betreut. Diese Breite an Kompetenz ermöglicht eine ganzheitliche Beratung und Vertretung in vielen Bereichen des Zivilrechts.

Kontakt und Standort in Köln

Die Rechtsanwaltskanzlei mink & restemeyer hat ihren Sitz in der Dürener Straße 276, 50935 Köln. Mandantinnen und Mandanten erreichen die Kanzlei telefonisch unter 0221 8200 528-0, per E-Mail kontakt@rechtsanwaelte-mr.de oder über das Kontaktformular. Dank guter Verkehrsanbindung ist der Standort sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rechtsanwaltskanzlei mink & restemeyer

Frau Nina Restemeyer

Dürener Straße 276

50935 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 8200 528-0

web ..: http://www.rechtsanwaelte-mr.de

email : kontakt@rechtsanwaelte-mr.de

Die Rechtsanwaltskanzlei mink & restemeyer steht für fundierte juristische Expertise und langjährige Erfahrung. Die Fachanwältinnen für Familienrecht, Verkehrsrecht und Versicherungsrecht beraten Sie engagiert und persönlich. Neben dem Familienrecht bilden auch Erb-, Betreuungs-, Miet- und Zivilrecht zentrale Schwerpunkte. Wir finden tragfähige Lösungen mit fachlicher Präzision, Einfühlungsvermögen und klarer Zielorientierung.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pfandleihe, Pfandleiher, Pfandhaus, Leihhaus, Leihhäuser, Pfandleihhaus Nuklearreaktoren sorgen für Sicherheit