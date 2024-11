Fachkräftemangel in der Gastronomie: Automatisierung als innovative Lösung mit der D3gastro1250

Mit der D3gastro1250 Cocktailmaschine revolutioniert die D3 Systeme GmbH die Gastronomie: 60 Cocktails in 30 Sekunden – konstant, schnell und einfach bedienbar.

Velbert, 27. November 2024 – Die Gastronomiebranche kämpft weiterhin mit einem gravierenden Fachkräftemangel. Restaurants, Bars und Catering-Unternehmen stehen vor der Herausforderung, trotz fehlendem Personal hohe Qualitätsstandards und schnellen Service aufrechtzuerhalten. Mit der D3gastro1250 Cocktailmaschine bietet die D3 Systeme GmbH eine innovative Lösung, die Gastronomiebetriebe entlastet und gleichzeitig ein unvergleichliches Gästeerlebnis ermöglicht.

Fachkräftemangel: Eine Belastung für die Gastronomie

Laut aktuellen Zahlen fehlen deutschlandweit jährlich bis zu 50.000 qualifizierte Mitarbeiter in der Gastronomie, insbesondere in Positionen, die Fachwissen und Geschwindigkeit erfordern – wie an der Bar. Dieser Mangel führt oft zu Überlastung des bestehenden Teams, längeren Wartezeiten und einer eingeschränkten Servicequalität. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen immer mehr Betriebe auf technologische Innovationen.

„Die Situation zwingt uns, Prozesse zu überdenken“, erklärt ein Branchenexperte. „Automatisierung bietet hier echte Chancen, um Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.“

________________________________________

Die D3gastro1250: Effizienz trifft Qualität

Die D3gastro1250 wurde speziell entwickelt, um den Personalengpass in der Gastronomie zu entschärfen. Die Maschine übernimmt die vollständige Zubereitung von Cocktails – präzise, schnell und in gleichbleibender Qualität. Mit einer Zubereitungszeit von unter 30 Sekunden pro Getränk und der Möglichkeit, bis zu 60 verschiedene Rezepte zu programmieren, ermöglicht die Maschine es Betrieben, auch in Stoßzeiten reibungslos zu arbeiten.

Vorteile der D3gastro1250 im Überblick:

o Einfache Bedienung: Dank eines intuitiven Touchscreens können auch ungelernte Kräfte professionelle Ergebnisse erzielen.

o Konstante Qualität: Präzise Dosierungen sorgen für Cocktails, die jedes Mal perfekt schmecken.

o Zeitersparnis: Die Maschine entlastet das Personal und schafft Raum für wichtige Aufgaben wie den direkten Gästekontakt.

________________________________________

Die Zukunft der Gastronomie

Die D3gastro1250 steht für die Symbiose aus Tradition und Innovation. Während der Fachkräftemangel Gastronomiebetriebe unter Druck setzt, zeigt die Maschine, wie Automatisierung zur Lösung beitragen kann, ohne den menschlichen Faktor zu ersetzen. Vielmehr ermöglicht sie es, den Fokus auf das Wesentliche zu legen: die Gäste.

„Mit der D3gastro1250 wollen wir Betrieben eine echte Hilfe bieten. Unsere Maschine ist mehr als nur ein Werkzeug – sie ist ein Schritt in die Zukunft der Gastronomie“, so ein Sprecher der D3 Systeme GmbH.

________________________________________

Erleben Sie die D3gastro1250 live

Interessierte Gastronomen können die D3gastro1250 in Aktion erleben. Besuchen Sie unsere Website unter www.d3-gastro.de oder kontaktieren Sie uns direkt, um weitere Informationen zu erhalten.

