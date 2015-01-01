Fachmagazin UGBforum: Potenzial entdecken – persönlich wachsen

Fragen Sie sich auch manchmal, wer Sie eigentlich sind? Was macht Ihre Persönlichkeit aus und würden Sie gerne etwas verändern?

Glaubt man Ratgebern, Internetforen oder sozialen Netzwerken, ist an der eigenen Persönlichkeit ständig etwas zu optimieren. Aber stimmt das wirklich? Müssen wir uns dauernd verbessern und unsere Komfortzone verlassen? Die neueste Ausgabe des Fachmagazins UGBforum lädt zu einem spannenden Perspektivwechsel ein.

Die Beiträge geben Anstöße, sich mit der eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen, um wertvolle Ressourcen zu entdecken und eingefahrene Verhaltensmuster zu hinterfragen. Leserinnen und Leser erhalten Impulse, ihr inneres Potenzial zu entfalten und persönlich zu wachsen. Zudem berichtet das Magazin, warum auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe ein wichtiger Schutzfaktor ist oder wie es gelingt, mit belastenden Gefühlen besser umzugehen.

Eine Leseprobe und Bestellmöglichkeit gibt es unter www.ugb.de/persoenlichkeit

Preis: 12,90 EUR (Print oder digital)

Oder testen Sie das Probe-Abo: www.ugb.de/probe-abo

