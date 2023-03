Fahnen / Werbefahnen Aktuell im Angebot bis 31.05.2023 / 120 x 300 cm für 52,20 zzgl. MwSt.

Werbefahnen sind eine beliebte und effektive Methode, um Aufmerksamkeit auf ein Unternehmen, eine Veranstaltung oder ein Produkt zu lenken. Bedruckt & Konfektioniert nach Ihren Wünschen.

Sie sind in verschiedenen Größen und Formen erhältlich und können an die Wünsche des Kunden angepasst werden.

Einer der größten Vorteile einer Fahne/Beachflag ist, dass sie leicht und einfach zu transportieren sind und an fast jedem Ort aufgestellt werden können. Sie eignen sich ideal für den Einsatz auf Messen, bei Events, in Einkaufszentren und sogar vor Geschäftslokalen.

Unsere Fahnen & Beachflags werden im hochwertigen Sublimationsdruck bedruckt. Dies ermöglicht es, hochwertige und lebendige Farben zu erzielen, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar sind. Auf der Rückseite ist das Motiv auch noch spiegelbildlich sichtbar.

Insgesamt bekommt man durch Werbefahnen eine flexible und kosteneffektive Möglichkeit, die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden auf ein Unternehmen, eine Veranstaltung oder ein Produkt zu lenken.

Werbefahnen und ihre Arten

Jede Art hat ihre eigenen Vorteile und eignet sich für bestimmte Einsatzbereiche.

Werbefahnen sind in verschiedenen Materialien erhältlich. Polyester ist das am häufigsten verwendete Material, da es langlebig und wetterbeständig ist.

Es gibt auch verschiedene Größen. Diese sollte auf die Größe des Standorts abgestimmt werden, an dem sie aufgestellt wird, um eine maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Wir produzieren Standartmaße, sowie Sonderformate oder Sonderkonfektionen.

Werbefahnen können auch in Kombination mit anderen Werbematerialien wie z.B. Aufstellern verwendet werden, um eine noch größere Wirkung zu erzielen.

Werbefahnen sind am wirkungsvollsten, wenn sie personalisiert sind. Heißt, indem man das Logo oder den Slogan des Unternehmens aufdruckt. Dies ermöglicht es, eine starke visuelle Identität zu schaffen und die Aufmerksamkeit von potenziellen Kunden auf das Unternehmen zu lenken. Man kann Werbefahnen ganz individuell gestalten. Es sind verschiedene Farben, Schriftzüge, Muster und auch Bilder möglich. Wir beraten Sie gerne, um die perfekte Werbefahne für Sie zu gestalten.

Werbefahnen sind eine gute Wahl für eine Vielzahl von Branchen, vom Einzelhandel und Dienstleistungen bis hin zum Tourismus und Unterhaltung.

Direkt zur Bestellung

NEU!!! Fahnen Komplettsystem –> Bilder

6 in „1“ – neues Flaggen-Komplettsystem inkl.

– 3 verschiedenen Halterungen

– Flagge

– Alusystem und

– Tasche

1) Grundplatte für Inhouseveranstaltungen mit Bodenschutz

2) Bodendübel für Befestigung bei Naturböden

3) Adapter für Befestigung auf Bauzäunen

4) Aluminiumsystem D 25 mm – Höhe 260 cm

5) Flaggen Format 180 x 70 cm

6) Tasche für einfachen Transport der Flagge und System

Alles in einem System – für alle Events- Veranstaltungen – Präsentationen – Aktionen – gerüstet

Fertige Flaggenmotive oder individuelle Motive

Die Flaggen werden im hochwertigen Sublimationsdruck auf Flaggenstoff mit Druchdruckverhalten gedruckt und konfektioniert – Bildmotive möglich.

Ein einmaliges System von der Firma Mendel PrintDesign entwickelt

Aus der Praxis … für die Praxis

Direkt Bestellen

Infos zu Standartfahnen

Werbefahnen aus Wangen

In diesem Sinne sind Fahnen ein idealer Werbeträger um Bekanntheit und Popularität zu steigern. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, eine Werbeflagge mit Ihrem Logo und Design zu erhalten, oder einfach eine Länderfahne oder einer Veranstaltungsfahne.

Apropos wirksame Außenwerbung, Werbefahnen sind kaum mehr weg zu denken. Profitieren Sie von den grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten einer Werbefahne! Gefertigt ganz nach Ihren Vorstellungen: In vielfältigen Farben, Farbverläufen oder Fotomotiven, sodass Sie Ihre Kunden garantiert erreichen!

Bei uns können Sie Auslegerfahnen, Hissfahnen oder Schwenkfahnen, bis hin zur Zaunfahnen bestellen.

Abgesehen davon bieten wir Sonderkonfektionierungen an, sprechen Sie uns einfach an.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen auch Fahnenmasten und die passende Bodenhülse. Digital gedruckte Werbeflaggen liefern wir Ihnen im Regelfall innerhalb einer Woche. Danach montieren wir alles vor Ort und helfen Ihnen im voraus bei Ihrem Bauantrag.

Die Produktion in Wangen

Wir verwenden: Digitaler Durchdruck auf 115 g/m² MultiFlag mit 720 dpi. Dadurch gelingt es lebendige Farben und gestochen scharfe Linien zu erreichen.

Die Fagge wird einseitig mit einem Durchdruck der Farben bedruckt und zwar wird In Folge dadurch das Motiv auf der Rückseite spiegelbildlich sichtbar. Dieses Verfahren druckt mehrfarbige Fotos, Schattierungen und Texturen ohne zusätzliche Kosten für Sie.

Wann immer Sie Fahnen wie Vereinsfahnen, Nationalfahnen oder Werbefahnen benötigen, stehen wir Ihnen mit Rat & Tat zur Seite. Des Weiteren erhalten Sie bei uns, durch den hochwertigen 6-Farb-Sublimationsdruck, die beste Qualität.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mendel Print Design

Herr Bernd Mendel

Simoniusstraße 40

88239 Wangen im Allgäu

Deutschland

fon ..: 07522 97 37 0

web ..: http://www.deutscher-digitaldrucker.de

email : info@mendel-printdesign.de

