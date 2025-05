Fahrraddiebstahl nimmt weiter zu. So schützen Sie Ihr Rad! – Mit 4 Tipps von BusinessBike

Im Jahr 2024 wurden der Polizei 246.000 Fahrraddiebstähle gemeldet – die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Mit den Tipps von BusinessBike schützen Sie Ihr Rad und kommen sicher durch den Sommer.

Mit den folgenden Tipps von BusinessBike bleibt ihr Fahrrad sicher:

1. Das richtige Schloss:

Investieren Sie in ein hochwertiges Bügel-, Falt- oder Kettenschloss. Billige Spiralkabel oder dünne Drahtschlösser bieten keinen Schutz.

Ein Rahmenschloss allein reicht nicht aus und dient lediglich als Wegfahrsperre. Kombinieren Sie am besten zwei verschiedene Schlosstypen, um es Dieben schwerer zu machen.

2. Ein sicherer Abstellort:

Wählen Sie gut sichtbare und belebte Orte, an denen Sie Ihr Rad abstellen. Vermeiden Sie einsame Plätze & variieren Sie den Abstellort, um Dieben keine Routine zu verraten.

Nutzen Sie Abstellanlagen mit „ADFC-Gütesiegel“ für zusätzliche Sicherheit. An Bahnhöfen und Bushaltestellen gibt es oft Anlagen mit dem Gütesiegel „ADFC-empfohlen“. Diese bieten die Möglichkeit, Rahmen und Vorderrad sicher anzuschließen.

Lagern Sie Ihr Rad zuhause in einem abschließbaren Raum wie Keller oder Fahrradbox. Achten Sie darauf, dass die Zugangstüren immer verschlossen sind.

3. Eine korrekte Abschließtechnik

Sichern Sie Rahmen und Laufrad an einem festen Gegenstand, z.B. an einem Fahrradständer, damit das Rad nicht weggetragen werden kann.

Nehmen Sie beim Abstellen Ihres E-Bikes Zubehör wie Akku oder Display mit – dadurch wird das Rad für Diebe erheblich uninteressanter.

4. Mit BusinessBike auf der sicheren Seite

Trotz größter Vorsicht besteht ein Restrisiko, Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden. Der Leasinganbieter BusinessBike bietet seiner Kundschaft deshalb nicht nur attraktive Leasing-Konditionen, sondern auch eine Premium-Dienstrad-Versicherung, die weit über den Diebstahlschutz hinausgeht: Jede Leasingvereinbarung enthält eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung und Bagatellschadengrenze, die einen umfassenden Diebstahlschutz, Neuraddeckung und sogar Pannenhilfe mit einem 24/7 Pickup-Service abdeckt. So profitieren Leasingnehmende nicht nur von Diensträdern, sondern auch von maximaler Sicherheit – ein großer Vorteil für Unternehmen und Angestellte.

Erfahren Sie hier mehr über Dienstradleasing und die umfassenden Versicherungsleistungen von BusinessBike:

https://www.businessbike.de/de/dienstrad-leasing/versicherung/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BusinessBike

Frau Dina Abel

Ohmstraße 2

91074 Herzogenaurach

Deutschland

fon ..: 0170 175 544 6

web ..: https://www.businessbike.de/de/

email : presse@businessbike.de

Über BusinessBike

Die BusinessBike GmbH ist einer der führenden Dienstradleasing-Anbieter in Deutschland. Seit 2019 gehört BusinessBike der niederländischen Pon.Bike an, dem größten Fahrradhersteller Europas mit internationalen Marken wie Kalkhoff, Cervélo, Focus und Gazelle. Mit dem mehrfach als bestes Leasingportal Deutschlands ausgezeichneten Echtzeitportal organisiert BusinessBike die Dienstradüberlassung zwischen Unternehmen und Angestellten schnell, einfach und digital: Mitarbeitende suchen ihre Wunschräder online oder im Fachhandel mit freier Markenwahl aus, Unternehmen leasen die Diensträder und überlassen sie ihren Angestellten zur privaten und beruflichen Nutzung. Davon profitieren alle! Dank der steuerlichen Förderung von Dienst-radleasing sparen Angestellte bei einer Gehaltsumwandlung bis zu 40 % gegenüber dem Direktkauf. Als Gehaltsplus ist das Dienstrad für Mitarbeitende sogar steuer- und kostenfrei. Für Fachhändler und Unternehmen ist BusinessBike kostenlos. Mit starken Partnern an der Seite bietet BusinessBike das einzige 100 %-Leasing am Markt an – für Rundumschutz ohne Risiko. Über 50.000 Unternehmen aus allen Branchen mit über 4 Millionen angeschlossenen Mitarbeitenden setzen bereits auf BusinessBike. Weitere Informationen unter www.businessbike.de.

Veröffentlichung honorarfrei. Bilder sowie Hintergrund- und Presseinformationen finden Sie unter www.businessbike.de/presse.

Pressekontakt:

BrandPier

Herr Tjark Knutzen

Zirkusweg 2

20359 Hamburg

fon ..: 0 173 727 1091

email : tjark.knutzen@brand-pier.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Check-in bei der Zukunft: Hotelroboter begeistern in Bochum Industrieservice auf höchstem Niveau – IWS System GmbH baut Wartungssparte weiter aus