Fahrradversicherung: So sichern Sie teure Räder richtig ab

Teure E-Bikes und Pedelecs brauchen mehr als Basisschutz. Worauf Verbraucher bei Fahrradversicherungen achten sollten, erklärt Geld und Verbraucher e. V.

21.04.2026. Hochwertige Fahrräder, E-Bikes und Pedelecs sind weiterhin stark gefragt. Gleichzeitig steigen die Anschaffungskosten deutlich – Preise von mehreren tausend Euro sind längst keine Seltenheit mehr. Umso größer ist das finanzielle Risiko bei Diebstahl oder schweren Schäden. Die Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e. V. (GVI) weist darauf hin, dass ein passender Versicherungsschutz für teure Fahrräder heute unverzichtbar ist.

Viele Verbraucher verlassen sich auf ihre Hausratversicherung. Tatsächlich kann der Fahrraddiebstahl dort über eine sogenannte Fahrradklausel mitversichert werden. Dieser Schutz ist jedoch nicht automatisch enthalten. „Die Fahrradklausel muss ausdrücklich vereinbart werden, sonst ist die Entschädigung meist auf einen festen Prozentsatz der gesamten Hausratversicherungsumme begrenzt“, erklärt GVI-Präsident Siegfried Karle. Für hochwertige Fahrräder oder E-Bikes reicht dieser Schutz häufig nicht aus.

Gerade bei teuren Rädern empfiehlt sich daher eine separate Fahrradversicherung. Diese bietet in der Regel höhere Versicherungssummen und geht deutlich über den reinen Diebstahlschutz hinaus. Oft sind auch Schäden durch Unfälle, Stürze, Vandalismus oder Material- und Verschleißschäden versichert. Bei E-Bikes können zusätzlich Akku-, Elektronik- oder Feuchtigkeitsschäden abgesichert sein, die ansonsten hohe Reparaturkosten verursachen würden.

Allerdings gibt es zwischen den Anbietern erhebliche Leistungsunterschiede. Verbraucher sollten deshalb die Versicherungsbedingungen genau prüfen. In manchen Tarifen greift eine sogenannte Subsidiarität-Klausel. Das bedeutet, dass zunächst die Hausratversicherung leisten muss. Erst wenn diese nicht oder nicht vollständig zahlt, kommt die Fahrradversicherung zum Einsatz. Zudem sehen einige Versicherer eine altersabhängige Entschädigung vor, bei der sich die Erstattung mit zunehmendem Alter des Fahrrads reduziert. Eine vollständige Neuwertentschädigung ist dann nicht mehr gewährleistet.

„Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte bestehende Absicherungen regelmäßig überprüfen und verschiedene Angebote vergleichen“, rät Siegfried Karle. Entscheidend sei nicht allein der Preis, sondern vor allem der Umfang der Leistungen und mögliche Einschränkungen im Schadensfall.

Weiterführende Informationen, praktische Tipps und kostenlose Übersichten zu den Themen „Fahrraddiebstahl“ und „Fahrradversicherungen“ stellt die GVI online zur Verfügung unter https://www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“.

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GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),

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