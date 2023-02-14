Fairchild erwirbt das fortgeschrittene Projekt Golden Arrow zu 100 % und baut seine Präsenz in der Region der Walker Lane-Scherzone in Nevada weiter aus

29. September 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Fairchild Gold Corp. (Fairchild oder das Unternehmen) (TSXV: FAIR) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 26. September 2025 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Emergent Metals Corp. (TSXV: EMR) (Emergent), einer unabhängigen Partei, über den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Projekt Golden Arrow, einem weit fortgeschrittenen, ehemals produzierenden Gold- und Silber-Konzessionsgebiet, das entlang der Walker Lane-Scherzone in Nevada strategisch günstig gelegen ist, unterzeichnet hat.

Projekt Golden Arrow: wichtigste Punkte der NI 43-101-konformen Ressource und Vorteile

Golden Arrow ist ein fortgeschrittenes Gold-Silber-Projekt, das sich etwa 40 Meilen östlich von Tonopah (Nevada) und etwa 60 Meilen östlich der großen Goldmine Round Mountain befindet, die von Kinross Gold Corporation (TSX: K, NYSE: KGC) betrieben wird. Round Mountain hat bis heute über 15 Millionen Unzen Gold gefördert, was die bemerkenswerte Ergiebigkeit dieser Region der Walker Lane-Scherzone unterstreicht (Quelle: Pressemitteilung der Kinross Gold Corporation vom 21. November 2018).

Das Konzessionsgebiet Golden Arrow umfasst zwei Hauptressourcengebiete, Gold Coin und Hidden Hill, mit einer kombinierten nachgewiesenen + angedeuteten und vermuteten Ressourcenbasis.

Zu den wichtigsten historischen Ressourcenkennzahlen gehören:

– Nachgewiesen + angedeutet: 12.172.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,024 Unzen/Tonne Au und 0,33 Unzen/Tonne Ag für 296.500 Unzen Au und 4.008.000 Unzen Ag.

– Vermutet: 3.790.000 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,013 Unzen/Tonne Au und 0,33 Unzen/Tonne Ag für 50.400 Unzen Au und 1.249.000 Unzen Ag.

– Das Ressourcenmodell wurde von Mine Development Associates (MDA) erstellt (Stichtag: 28. August 2018) und stützt sich auf über 361 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 201.010 Fuß (RC- und Kernbohrungen). Geänderter aktualisierter technischer Bericht 2018 zum Projekt Golden Arrow, Nye County, Nevada, USA, erstellt von Mine Development Associates, Berichtsdatum 24. September 2018 und Stichtag 28. August 2018, verfügbar unter den Unternehmensunterlagen von Emergent Metals Corp. bei www.sedarplus.ca. Es wurde ein Cut-off-Gehalt von 0,01 Unzen/Tonne AuÄq für Oxidmaterial und 0,015 Unzen/Tonne AuÄq verwendet, und die Ressourcenkategorien entsprachen den damaligen CIM-Richtlinien. Die QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource auf den aktuellen Stand zu bringen, und das Unternehmen behandelt die Schätzung nicht als aktuell. Die QP war nicht in der Lage, die Informationen zu überprüfen, und diese Informationen sind nicht unbedingt aussagekräftig für die Mineralisierung im Konzessionsgebiet, die Gegenstand der Offenlegung ist.

Die QP (Qualifizierte Person, wie hierin definiert) hat die historischen Daten geprüft und interpretiert und erklärt, dass diese historischen Schätzungen durch die Analyse der Daten über mehrere Jahrzehnte hinweg durch mehrere etablierte große Bergbauunternehmen erzielt wurden und von MDA auf moderner Basis zusammengestellt und neu interpretiert wurden, sodass die QP davon ausgeht, dass sie von guter Qualität, ausreichendem Umfang, Relevanz und Zuverlässigkeit sind. Das Unternehmen muss zusätzliche Arbeiten durchführen, um die Ressource für periphere Erweiterungen neben den interpretierten Ressourcenkörpern Gold Coin und Hidden Hill zu aktualisieren. Das Unternehmen sollte zusätzliche moderne geologische Kartierungen, Probenahmen und geophysikalische Analysen im südlichen und westlichen Teil des Konzessionsgebietes durchführen, um nach neuen goldmineralisierten Gesteinskörpern zu suchen und so die historischen Ressourcen zu erweitern. Die QP hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Ressource an die aktuellen Marktbedingungen und gestiegenen Metallpreise anzupassen, und das Unternehmen behandelt die Schätzung nicht als aktuell.

Das Projekt Golden Arrow liegt in einem Vulkanfeld am westlichen Rand der Kawich-Caldera und weist eine epithermale Gold-Silber-Mineralisierung auf, deren strukturelle Kontrollen sowohl für eine ausgedehnte disseminierte Gold-Silber-Mineralisierung als auch für höhergradige Gänge günstig sind. Zusätzlich zu den bereits nachgewiesenen Ressourcen verfügt Golden Arrow über mehrere nicht überprüfte große Zielgebiete und Step-out-Möglichkeiten, die ein erhebliches Explorationspotenzial für weitere Gold- und Silberentdeckungen bieten.

Golden Arrow profitiert auch von einer etablierten Genehmigungsinfrastruktur, einschließlich eines zuvor genehmigten Betriebsplans und einer Umweltverträglichkeitsprüfung (EA) des U.S. Bureau of Land Management, die Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu etwa 240.000 Fuß erlauben, was eine rasche Weiterentwicklung ermöglicht.

Ernennung von Guy Lauzier

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Erweiterung seines technischen Beirats durch die Ernennung von Guy Lauzier bekannt zu geben, der als technischer Direktor für das Projekt Golden Arrow fungieren wird. Guy Lauzier ist ein erfahrener Bergbauingenieur und Berater mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Weiterentwicklung bedeutender Gold- und Basismetallprojekte weltweit. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende technische und Führungspositionen bei führenden Bergbauunternehmen wie Barrick Gold, Newmont, Agnico Eagle und Teck Resources inne, wo er an der Entwicklung von Bergwerken, Machbarkeitsstudien und groß angelegten Betriebsabläufen mitwirkte. Lauzier ist bekannt für seine Fähigkeit, technische Exzellenz mit praktischer Umsetzung zu verbinden, und hat Projekte erfolgreich von der frühen Explorationsphase bis zur Produktion begleitet. Heute berät er weiterhin Unternehmen und Investoren in den Bereichen Projektbewertung, Optimierung und langfristige Wertschöpfung.

Wichtige Punkte der Transaktion

– Unterzeichnete Vereinbarung: Fairchild hat am 26. September 2025 eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Emergent Metals Corp. unterzeichnet, um eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Golden Arrow zu erwerben.

– Diese Absichtserklärung enthält die wichtigsten Bedingungen der Transaktion, wobei die Parteien vereinbaren, innerhalb von 30 Tagen einen endgültigen Kaufvertrag und damit verbundene Vereinbarungen auszuhandeln und abzuschließen (der endgültige Vertrag).

– Gegenleistung: Der Kaufpreis wird durch eine Kombination aus folgenden Elementen beglichen:

o Barzahlungen:

– 250.000 US-Dollar, zahlbar bei Unterzeichnung der Absichtserklärung (bezahlt, nicht rückzahlbar).

– 350.000 US-Dollar, zahlbar nach Erhalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die TSXV).

o Ausgabe von Stammaktien: 12,5 Millionen Stammaktien von Fairchild, die nach der behördlichen und börslichen Genehmigung der Transaktion an Emergent Metals ausgegeben werden.

o Ausgabe einer vorrangig besicherten Schuldverschreibung (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse):

o Nicht konvertierbare Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 3,5 Millionen US-Dollar.

– Zinssatz von 8,5 %, halbjährlich zahlbar.

– Fälligkeit: 5 Jahre ab dem Datum des endgültigen Vertrags.

– Rückzahlung nach Ermessen von Fairchild jederzeit möglich.

– Wenn bis zum Ende des dritten Jahres nicht zurückgezahlt, gilt Folgendes:

Ø Der Kapitalbetrag erhöht sich auf 4,0 Millionen US-Dollar, wenn die Rückzahlung zwischen dem 3. und 4. Jahr des endgültigen Vertrags erfolgt.

Ø Der Kapitalbetrag erhöht sich auf 5,0 Millionen US-Dollar, wenn die Rückzahlung zwischen dem 4. und 5. Jahr des endgültigen Vertrags erfolgt.

– Die Schuldverschreibung ist ausschließlich durch das Projekt Golden Arrow und nicht durch andere Assets von Fairchild besichert.

– Gewährung einer Net Smelter Return Royalty (NSR):

– 0,5 % NSR-Royalty an Emergent Metals Corp.

– Rückkaufoption:

Ø Rückkauf für 1,0 Millionen US-Dollar bei Ausübung vor dem 4. Jahrestag des endgültigen Vertrags.

Ø Rückkauf für 1,5 Millionen US-Dollar bei Ausübung zwischen dem 4. und 7. Jahrestag des endgültigen Vertrags.

Ø Die Rückkaufrechte verfallen nach dem 7. Jahrestag des endgültigen Vertrags.

– Stillhaltefrist/Exklusivität: Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung darf Emergent Metals während der Stillhaltefrist keine Gespräche, Verhandlungen oder Werbemaßnahmen mit anderen Parteien bezüglich des Projekts Golden Arrow führen. Die nicht rückzahlbare Zahlung in Höhe von 250.000 US-Dollar, die Fairchild bei der Unterzeichnung geleistet hat, ist direkt an diese Verpflichtung zur Exklusivität geknüpft.

Nikolas Perrault, CFA, Executive Chairman von Fairchild Gold Corp., kommentierte:

Mit der Sicherung der 100-prozentigen Eigentumsrechte am Projekt Golden Arrow unternimmt Fairchild einen entscheidenden strategischen Schritt zum Aufbau eines erstklassigen, auf Nevada fokussierten Portfolios. Golden Arrow vereint eine bedeutende NI 43-101-konforme Ressource, ein starkes Explorationspotenzial und eine bewährte Lage in einem Gebiet neben erstklassigen Minen wie Round Mountain. Unsere Strategie besteht darin, dieses Projekt aggressiv voranzutreiben und erhebliche Werte für unsere Aktionäre zu erschließen, während wir gleichzeitig zur stolzen Bergbautradition Nevadas beitragen.

QP-Erklärung:

Alle in dieser Pressemitteilung veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Herrn Richard R. Redfern, M.S., C.P.G. Nr. 10717, der als qualifizierte Person (QP) im Sinne von National Instrument 43-101 definiert ist und als unabhängiger beratender Geologe für Fairchild tätig ist, geprüft. Er hat die aus privaten und öffentlichen Quellen verfügbaren geologischen Informationen zum Konzessionsgebiet geprüft und ist für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich und hat diesen genehmigt.

Über Fairchild Gold Corp.

Fairchild Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung qualitativ hochwertiger Mineralkonzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Nevada Titan, befindet sich im historischen Bergbaugebiet Goodsprings im US-Bundesstaat Nevada. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen auch sämtliche Rechte am Konzessionsgebiet Fairchild Lake, das rund 250 Kilometer nordwestlich der Stadt Thunder Bay im Bergbaurevier Patricia in der Provinz Ontario liegt. Die 2.224 Hektar große Konzessionsfläche setzt sich aus 108 Bergbau-Claims zusammen.

Im Namen des Board of Directors

Nikolas Perrault, CFA

Executive Chairman

Fairchild Gold Corp.

info@fairchildgold.com; nikolas@fairchildgold.com

(866) 497-0284

www.fairchildgold.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen) dar. Ohne Einschränkung des Vorstehenden umfassen solche zukunftsgerichteten Informationen Aussagen zu den Geschäftsplänen, Erwartungen und Zielen des Unternehmens, die nicht auf den Abschluss der Transaktion und den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen beschränkt sind. In dieser Pressemitteilung werden Wörter wie können, würden, könnten, werden, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Wörter sowie die negative Form davon verwendet, um zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Informationen sind nicht als Garantien für künftige Leistungen oder Ergebnisse zu verstehen und geben nicht notwendigerweise genaue Hinweise darauf, ob oder zu welchem Zeitpunkt oder bis zu welchem Zeitpunkt eine solche künftige Leistung erreicht werden wird. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und/oder auf dem guten Glauben des Managements des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im jüngsten Lagebericht (Management’s Discussion and Analysis) des Unternehmens sowie in den Jahresabschlüssen und anderen Dokumenten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, sowie in der darin enthaltenen Diskussion der Risikofaktoren. Diese Dokumente sind unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens und auf der Website des Unternehmens unter fairchildgold.com/ verfügbar. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Zeitpunkt noch ändern. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Fairchild Gold Corp.

Luis Martins

Suite 1010, 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@fairchildgold.com

Pressekontakt:

Fairchild Gold Corp.

Luis Martins

Suite 1010, 789 West Pender Street

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@fairchildgold.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

FRENZEL Grapefruit – Die vielseitige Alternative zum klassischen Aperitif SAP Fiori: Eine neue Ära der Benutzererfahrung in Unternehmenssoftware