Falcon schließt erstes Bohrloch bei Goldprojekt Central Canada ab

Vancouver (British Columbia), 21. April 2020. Falcon Gold Corp. (TSX-V: FG, GR: 3FA) (Falcon oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss von Bohrloch CC-20-01 beim Projekt Central Canada bekannt zu geben. Das Bohrloch wurde bis in eine Tiefe von 201 Metern gebohrt und peilte die mineralisierte Zone Central Canada entlang des Streichens der historischen Mine Central Canada an. Das Bohrloch ist das erste einer Reihe von geplanten Bohrlöchern im Rahmen eines 1.000 Meter umfassenden Programms.

Bohrloch CC-20-01 durchschnitt erfolgreich drei Sulfid-Tellurid-Mineralisierungszonen bis in eine Tiefe von 148 Metern. Eine erste 42 Meter mächtige Zone mit stark alteriertem Gabbro- und Quarzporphyr wurde untersucht, wobei im gesamten Intervall eine starke Sulfid- und Telluridmineralisierung festgestellt wurde. Weitere zwei Zonen mit vergleichbarer Sulfidmineralisierung wurden in Tiefen von 102 bzw. 147 Metern erprobt. Die Sulfidmineralisierung weist eine hohe Korrelation mit einer Chlorit-Braunspat-Serizit-Alteration und Quarz-Turmalin-Erzgängen auf. Die Struktur und die Mineralisierung, die im Kern beobachtet wurden, stimmen mit den Merkmalen jener Mineralisierung überein, die Gold beherbergt und im Rahmen der Bohr- und Oberflächenexplorationsprogramme früherer Betreiber identifiziert wurde.

Die Goldmineralisierung wurde auf der Struktur Central Canada mit jüngeren Bohrungen durch Interquest Resources Corp. im Jahr 1985 nachverfolgt, die mehr als einen Meter mit einem Gehalt von etwa 30 Gramm Gold pro Tonne im Diamantbohrkern sowie 23,3 Meter mit einem Gehalt von 0,83 Gramm Gold pro Tonne und 10,61 Meter mit einem Gehalt 1,32 Gramm Gold pro Tonne im Jahr 2012 durch Terra-X Minerals durchschnitten. Die Schürfgrabungsarbeiten im Jahr 2011 wiesen auf eine beträchtliche Goldmineralisierung südlich der historischen Goldmine Sapawe hin, wo der Betreiber bis zu 6,7 Gramm Gold pro Tonne entlang einer stark mineralisierten Scherzone erprobte.

Die Golderkundungsgebiete beim Projekt Central Canada stehen für gewöhnlich in Zusammenhang mit Quarz-Porphyr-Gesteinsgängen und -Lagergängen mit Quarzerzgängen in späteren Stadien, die metavulkanische, felsische Intrusiv- und Gabbro-Einheiten durchschneiden, sowie mit regionalen Strukturen mit beträchtlicher Mineralisierung, die in stark mineralisierten Scherzonen und strukturell damit in Zusammenhang stehenden Quarzerzgängen beobachtet wurden. Die kommerziellen Betriebe in der Region stehen mit umfassenden Scherzonen in Zusammenhang.

Die größte bekannte Lagerstätte in der Nähe ist die Goldmine Sapawe mit einer nicht klassifizierten historischen Ressource von 528.614 Tonnen mit einem Gehalt von 0,31 Unzen Gold pro Tonne, die 1995 von Sapawe Gold Mines Ltd. berechnet wurde und bei der 33.013 Tonnen an mineralisiertem Material verarbeitet wurden, um 4.547 Unzen Gold und 1.315 Unzen Silber zu produzieren. Eine bedeutsame Goldmineralisierung von bis zu 24 Gramm pro Tonne wurde auch im Hof der ursprünglichen Mine Sapawe identifiziert.

Das aktuelle Bohrprogramm von Falcon soll die Mineralisierung in der mineralisierten Zone Central Canada bestätigen und über die Zone hinausgehen, um die strukturellen Spreizungen auf weitere Mineralisierungen zu erproben. Die Ausfallziele werden durch Oberflächen- und Bodenproben unterstützt, die auf ein Potenzial hinweisen, und werden angepeilt, um das Profil der Mineralisierung beim Projekt zu erweitern.

Das Unternehmen wird vorbehaltlich einer Genehmigung der Börse die Konzessionsgebietszahlung am zweiten Jahrestag an den Konzessionsinhaber der Central Canada Gold Group für insgesamt 1.000.000 Aktien unter Annahme eines Preises von 0,05 Dollar pro Aktie begleichen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Alex Pleson, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.

Über Falcon Gold Corp.

Falcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Generierung, den Erwerb und die Exploration von aussichtsreichen Projekten auf dem amerikanischen Kontinent gerichtet ist. Falcons Vorzeigeprojekt, das Goldprojekt Central Canada, liegt rund 20 Kilometer südöstlich von Agnico Eagles Goldlagerstätte Hammond Reef, das eine gemessene und angezeigte geschätzte Ressource von 208 Millionen Tonnen mit 4,5 Millionen Unzen Gold hat. Das Goldkonzessionsgebiet Hammond Reef liegt in der Hammond-Verwerfung, die die Kontrolle der Goldlagerstätte darstellt. Das Goldkonzessionsgebiet Central Canada liegt auf einer ähnlichen Hauptstruktur, der Quetico-Verwerfung. Die Geschichte bei Central Canada umfasst: 1901 bis 1907 – Schacht bis zu einer Tiefe von 12 Metern und 27 Unzen Gold aus 18 Tonnen mithilfe eines Pochwerks. 1930 bis 1935 – Central Canada Mines Ltd. vertieft den Schacht auf 40 Meter mit rund 42 Metern Quergängen und installierte eine Goldmühle mit einer Kapazität von 75 Tonnen am Tag. 1965 Anjamin Mines schloss Diamantbohrungen ab, die in Bohrloch S2 einen 2 Fuß (0,6 Meter) großen Abschnitt mit 37,0 g/t Au und in Bohrloch S3 44,0 g/t Au über 7 Fuß (2,1 Meter) ergaben. 1985 – Interquest Resources Corp. brachte 13 Diamantbohrlöcher von insgesamt 1.840 Metern nieder, in denen ein Abschnitt von 3,8 Fuß (1,1 Meter) 30,0 g/t Au aufwies. Das Unternehmen besitzt 3 Projektgebiete in Red Lake; die Projekte Bruce und Camping Lake, das Basismetallprojekt Wabunk Bay und eine 49-prozentige Beteiligung am Goldprojekt Burton mit Iamgold in Sudbury.

KONTAKTDATEN:

Falcon Gold Corp.

Karim Rayani

CEO, Director

Telefon: 604-716-0551

E-Mail: info@falcongold.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anmerkungen zum Zeitpunkt und Inhalt von bevorstehenden Arbeitsprogrammen, geologische Interpretationen, den Erhalt von Anspruchsrechten auf Konzessionsgebiete usw.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige finanzielle Leistungen beziehen und daher inhärente Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie „können“, „sollten“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „projizieren“, „vorhersagen“, „möglich“, „potentiell“ oder „fortsetzen“ oder durch die Verwendung der Verneinung dieser Begriffe oder anderer vergleichbarer Begriffe identifizieren. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann auch Rückschlüsse auf zukunftsorientierte Finanzinformationen („FOFI“) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von unserem Management erstellt, um einen Kontext für die erworbenen Projekte und die Registrierung von Titeln zu schaffen und dem Leser einen Ausblick auf unsere zukünftigen Aktivitäten und erwarteten Schwerpunktprojekte zu geben, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Vorausblickende Aussagen in dieser Meldung beinhalten (sind jedoch nicht darauf beschränkt), dass Bohrloch CC-20-21 das erste von fünf geplanten Löchern im Rahmen eines 1.000 Meter umfassenden Programms ist; dass die aktuelle Bohrkampagne der Bestätigung der Mineralisierung in der mineralisierten Zone Central Canada und der Erprobung von strukturellen Ausläufern auf eine zusätzliche Mineralisierung außerhalb der Zone dient.. Die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit in solchen Aussagen vorausgesagt werden, und jegliche Implikation, dass die Initiativen des Unternehmens einzeln oder gemeinsam erfolgreich sein werden, umfasst zukunftsgerichtete Aussagen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

