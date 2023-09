Falling Walls gibt die Preisträger des Science Breakthrough of the Year 2023 bekannt

Die Falling Walls Foundation gibt die Preisträger des Science Breakthrough of the Year 2023 bekannt.

mit untenstehender Pressemitteilung gibt die Falling Walls Foundation die Preisträger des Science Breakthrough of the Year 2023 bekannt. Die Laureaten haben aus mehr als 1000 Bewerbungen wissenschaftliche Durchbrüche bei den Themen Ernährungssicherheit, Quantentechnologien, Kohlenstoffabscheidung, geschlechtsspezifische Gewalt, Musik- und Herz-Kreislauf-Wissenschaft sowie Open-Access-KI ausgewählt. Am 9. November 2023 stellen die Preisträger ihre wissenschaftlichen Durchbrüche auf dem Falling Walls Science Summit in Berlin vor.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Termine in Ihren redaktionellen Planungen berücksichtigen. Für Rückfragen und Interviewanfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Der Wissenschaftsgipfel „Falling Walls“ ist das Forum für weltweit führende Wissenschaftler mit Schwerpunkt auf wissenschaftlichen Durchbrüchen. Die Veranstaltung findet jedes Jahr vom 7. bis 9. November, zum Jahrestag des Falls der Berliner Mauer, in Berlin statt. Der ganzheitliche Ansatz des internationalen, interdisziplinären und sektorübergreifenden Diskurses ist weltweit einzigartig und zieht führende Forscher, CTOs, Wissenschaftsstrategen, Wissenschaftsförderer und Medien an.

