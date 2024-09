Familienbande stärken: Wie Angehörigen die häusliche Seniorenbetreuung stärken können

Die professionelle Betreuung von Senioren in ihrem eigenen Zuhause ist oft nur durch das Engagement von Angehörigen möglich. Sie bieten emotionale Stabilität und Geborgenheit.

Die häusliche Seniorenbetreuung, insbesondere wenn sie professionell unterstützt wird, bietet eine einzigartige Möglichkeit, Familie und Pflegekräfte zusammenzubringen, um den bestmöglichen Pflegeplan für den älteren Menschen zu gestalten. Diese Form der Betreuung schafft nicht nur eine vertraute Umgebung für die Senioren, sondern stärkt auch die Bindungen innerhalb der Familie und ermöglicht eine tiefere Einbindung der Angehörigen in den Betreuungsprozess.

Das bedeutet: Auch wenn professionelle Pflegekräfte in die häusliche Betreuung eingebunden werden, bleibt die Familie ein zentraler Akteur. Die Angehörigen kennen die persönlichen Vorlieben, den Alltag und die Bedürfnisse ihrer älteren Familienmitglieder am besten und spielen daher eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Pflege. Pflegekräfte arbeiten eng mit den Familien zusammen, um einen individuellen Pflegeplan zu erstellen, der sowohl die körperlichen als auch die emotionalen Bedürfnisse des Seniors berücksichtigt. Diese Zusammenarbeit stellt sicher, dass die Pflegeperson nicht nur gut versorgt, sondern auch in einer Weise betreut wird, die ihre persönliche Lebensqualität erhöht.

„Ein wesentlicher Aspekt dieser Zusammenarbeit ist die kontinuierliche Kommunikation zwischen den Betreuungskräften und den Familienangehörigen. Regelmäßige Gespräche und Updates ermöglichen es, auf Veränderungen in der Gesundheit oder den Bedürfnissen des Seniors schnell zu reagieren. So bleibt die Betreuung flexibel und anpassungsfähig, während die Familie stets in alle Entscheidungen eingebunden wird. Diese offene Kommunikation fördert Vertrauen und schafft ein Gefühl der Sicherheit, sowohl für den Senior als auch für seine Angehörigen“, sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe, einem Spezialdienstleister für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt.

Darüber hinaus haben Angehörige die Möglichkeit, aktiv an der täglichen Betreuung teilzunehmen, je nach ihren zeitlichen und emotionalen Ressourcen. Professionelle Betreuungskräfte können die Familie in bestimmte Aufgaben einweisen, sodass sie sicher und effektiv eingebunden werden können. Dies kann einfache Tätigkeiten wie die Unterstützung bei den Mahlzeiten, Spaziergängen oder anderen Alltagsaktivitäten umfassen, aber auch speziellere Aufgaben, die auf die individuellen Fähigkeiten der Familienmitglieder abgestimmt sind.

„Die professionelle Betreuung bietet außerdem Entlastung für die Angehörigen, die sich auf diese Weise auf die emotionalen Aspekte der Beziehung konzentrieren können, anstatt durch die physische Pflege überfordert zu werden. Dies schafft Raum für wertvolle gemeinsame Momente, in denen die Beziehung zwischen dem Senior und seinen Angehörigen vertieft wird, ohne die Belastung durch Betreuungsaufgaben“, führt Stefan Lux weiter aus. Gleichzeitig ermögliche diese Unterstützung den Familienmitgliedern, ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus den Augen zu verlieren und sich auf ihre beruflichen und persönlichen Verpflichtungen zu konzentrieren, ohne dabei das Wohl ihres Angehörigen zu vernachlässigen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Schulung der Angehörigen durch professionelle Betreuungskräfte. Diese Schulungen können darauf abzielen, spezifische Kenntnisse zu vermitteln oder den Umgang mit besonderen gesundheitlichen Herausforderungen zu erleichtern, etwa bei Demenz oder chronischen Krankheiten. Die Schulungen stärken das Selbstvertrauen der Angehörigen im Umgang mit ihrem betreuungsbedürftigen Familienmitglied und fördern das Verständnis für dessen Bedürfnisse und Verhaltensweisen.

Schließlich tragen professionelle Betreuungskräfte auch dazu bei, dass die Familie als Ganzes harmonisch und stressfrei zusammenarbeiten kann. Sie bieten nicht nur praktische Unterstützung, sondern fungieren oft auch als Vermittler, die helfen, eventuelle Spannungen zu entschärfen und eine gemeinsame Linie in der Betreuung zu finden. Diese ganzheitliche Herangehensweise stellt sicher, dass alle Beteiligten – die Senioren, die Angehörigen und die Pflegekräfte – als Team agieren und das Wohlergehen des älteren Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Insgesamt zeigt sich, dass die Einbindung der Familie in die professionelle häusliche Betreuung nicht nur den älteren Menschen zugutekommt, sondern auch das Familienleben bereichert. Stefan Lux betont: „Durch die enge Zusammenarbeit mit professionellen Pflegekräften können Angehörige sicherstellen, dass ihre Lieben in einem Umfeld leben, das nicht nur sicher und komfortabel ist, sondern auch die emotionalen und sozialen Bedürfnisse der Senioren erfüllt. Diese wertvolle Partnerschaft zwischen Familie und Pflegekräften ermöglicht es, eine individuelle, liebevolle und umfassende Pflege zu gewährleisten, die das Leben der älteren Menschen in Würde und Geborgenheit unterstützt.“

Über die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als „Leuchtturm“ für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Geschäftsführer Stefan Lux ist seit November 2023 Vorsitzender des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

