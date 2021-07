Family Office für ganzheitliche Merger und Akquisitionen

Mehr als Finanzdienstleistung: Lückenschluss zwischen Unternehmen und

Nachfolgenden sicherstellen

(Oberhaching, Juli 2021) Durch Gründung der aumento value invest steigt aumento value mit Sitz in Oberhaching bei München als Multi Family Office in den Sektor der Finanzinvestitionen ein. aumento value wurde 2020 gegründet und begleitet Unternehmen bei der Nachfolge sowie bei Unternehmenskauf oder -verkauf und berät zu Wertsteigerungspotenzialen. In der Sparte aumento value invest wird das Unternehmen nun selbst Firmen kaufen, optimieren und verkaufen. Durch Management-Buy-in ermöglicht aumento value invest sinnvolle Nachfolgelösungen und nachhaltige Transaktionen. Übernahmewillige Manager erhalten im gesamten Prozess Rückhalt durch das Family Office und können auf die Expertise der aumento value invest zurückgreifen.

Allein in Deutschland stehen nach Schätzungen im Zeitraum zwischen 2018 und 2022 insgesamt 150.000 Unternehmen mit rund 2,4 Millionen Beschäftigten zur Übergabe an. Fast die Hälfte der Unternehmerinnen und Unternehmer findet keinen geeigneten Nachfolger. Harald Rieder und Roland Morizet, Gründer von aumento value, wollen mit aumento value invest jetzt über ein neues Konzept die Transaktions-Lücke schließen. „Wir bringen Unternehmen, die zur Übergabe anstehen, mit Managern zusammen, die in ein Unternehmen einsteigen wollen. Als Family Office und Finanzinvestor bieten wir dabei beiden Seiten größtmögliche Sicherheit und Kontinuität“, erklärt Geschäftsführer Harald Rieder, der selbst langjährige Erfahrung als Unternehmer im internationalen Management hat.

Finanzinvestor und Coach in einem aumento value invest tritt einerseits als Finanzinvestor auf und erwirbt Unternehmen ganz oder teilweise. „Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Lebenswerk in gute Hände geben möchten, haben in uns einen Partner, der nicht nur die Finanzkennzahlen im Blick hat, sondern das Unternehmen auf einem stabilen Kurs halten oder wieder dahin zurückbringen möchte. Dabei spielen monetäre und nicht-monetäre Faktoren eine große Rolle“, beschreibt Roland Morizet, Geschäftsführer und Unternehmensgründer mit umfangreicher internationaler Management-Erfahrung. „Privatinvestoren oder junge Manager unterstützen wir dabei, ihren Traum vom eigenen Unternehmen zu verwirklichen und stehen ihnen mit aumento value invest als Partner und Coaches zur Seite“, so die Geschäftsführer.

Ganzheitlicher Ansatz Wo klassische Family Offices als Finanzinvestoren Kapital zur Verfügung stellen, um Unternehmen projektweise zu akquirieren, geht aumento value einen Schritt weiter: „Wir begleiten die Unternehmen und decken aus einer Hand den gesamten Prozess ab“, sagt Harald Rieder. Mit aumento value invest gehört dazu nun auch die Möglichkeit, über das Family Office mögliche Lücken im Transaktionsgeschehen sinnvoll zu schließen und Mehrwert für alle Beteiligten zu schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

aumento value system

Herr Harald Rieder

Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

Deutschland

fon ..: +49 89 2152 778-0

web ..: https://aumentovalue.com

email : hallo@aumentovalue.com

Über aumento value:

aumento value wurde 2020 in Oberhaching von Harald Rieder und Roland Morizet gegründet und ist eine Marke der miso consulting GmbH, die seit 2016 tätig ist. aumento value begleitet Unternehmen im Rahmen der Nachfolge, bei Unternehmenskauf oder – verkauf und berät zu Wertsteigerungspotenzialen. Die Mission der Gründer ist es, eine Win-win-Situation für alle an einer Transaktion beteiligten Menschen zu schaffen. aumento value steht dafür, Lebenswerke zu erhalten, Arbeitsplätze zu sichern und Firmen gesund und gestärkt an die nächste Generation weiterzugeben. Mit einem Netzwerk aus neun Partnern betreut aumento value Kunden in der DACH-Region. Aktuell hat das Unternehmen mit aumento value invest ein Family Office gegründet. Für die Zukunft ist die Gründung der aumento value academy zur Ausbildung und für das Coaching möglicher Nachfolgerinnen und Nachfolger geplant.

Pressekontakt:

aumento value system

Herr Harald Rieder

Grünwalder Weg 34

82041 Oberhaching

fon ..: +49 89 2152 778-0

web ..: https://aumentovalue.com

email : hallo@aumentovalue.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Fitnessstudios – Die Kündigungswelle